Того, що було витрачено на Близькому Сході, нам вистачило б на кілька років бойової роботи системами Patriot, - Ігнат

Українські військові адаптували тактику застосування Patriot до умов війни, зокрема використовують комплекси для засідок і навчилися економніше витрачати ракети.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

В умовах російської агресії змінилася тактика застосування того ж Patriot, зауважив він.

"Наприклад, можна використовувати Patriot не як стаціонарний комплекс, як американці тримають його на аеродромах чи базах, а зробити його, умовно кажучи, "блукаючим": поставити в засідку, збити п’ять бортів і неушкодженим повернутися. Пам’ятаєте ту історію в Брянській області?" - зазначив Ігнат.

Це один із прикладів того, як українці навчилися застосовувати Patriot у реальних бойових умовах, додав він.

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"Є й інші – зокрема, витрачати одну ракету на одну ціль, а не по вісім ракет, як це інколи відбувалося на Близькому Сході. Через відсутність такого досвіду вони могли на один Shahed чи одну балістичну ракету випустити одразу весь пакет протиракет із пускової.

Адже Patriot може працювати в автоматичному, напівавтоматичному й ручному режимах. І якщо його поставити в автоматичний режим, може вилетіти величезна кількість ракет.

Тому ми й зараз опинилися в тій кризі, в якій є, тому що того, що було витрачено на Близькому Сході, нам вистачило б ще на кілька років бойової роботи системами Patriot", - пояснив Ігнат.

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Що передувало?

Раніше Зеленський повідомляв, що цього року Україна отримала від партнерів утричі менше ракет для ППО порівняно з 2025-м, а офіційною причиною названо бойові дії на Близькому Сході.

Financial Times писало, що Трамп відмовив у наданні 300 ракет до Patriot, аби зберегти американські запаси на тлі війни проти Ірану. За словами Зеленського, взимку Україні потрібно 100–120 ракет до Patriot щомісяця.

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