Хмара обговорив зі Швецією прискорення постачання ракет для IRIS-T і потреби в перехоплювачах Patriot

Міністр оборони України Євгеній Хмара обговорив із главою Міноборони Швеції Полом Йонсоном прискорення постачання ракет для систем ППО IRIS-T, а також передачу переносних зенітних ракетних комплексів і боєприпасів до них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувала пресслужба Міністерства оборони України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україні потрібні ракети для ППО та Patriot

Під час розмови Хмара розповів шведському колезі про наслідки нічної російської атаки та нагальні потреби України для захисту повітряного простору.

Міністр наголосив на необхідності швидше посилити захист від балістичних ракет. Зокрема, Україні потрібні перехоплювачі для систем Patriot.

"Україна готова працювати з партнерами над різними механізмами постачання. Для нас важлива кожна поставка перехоплювачів і кожна можливість захистити людей, цивільну та критичну інфраструктуру", — заявив Хмара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зберігати життя своїх і збільшувати втрати ворога: Хмара назвав завдання Міноборони та Генштабу

За його словами, Україна вже має контракти на постачання певної кількості ракет для Patriot. Водночас вона просить партнерів передати перехоплювачі з наявних запасів в обмін на майбутні поставки, призначені для України.

Окремо міністри обговорили подальше постачання шведських переносних зенітних ракетних комплексів і боєприпасів до них.

Також читайте: Сили оборони з початку року знешкодили 408 тисяч російських дронів, із них понад 35 тисяч - "Шахеди", –- Міноборони

Gripen мають посилити українську авіацію

Ще однією темою розмови стали шведські винищувачі Gripen. Україна та Швеція продовжують підготовку екіпажів відповідно до узгодженого плану.

Хмара зазначив, що постачання цих літаків разом з озброєнням посилить можливості української авіації.

За його словами, це також допоможе протидіяти російським літакам — носіям керованих авіаційних бомб, які атакують прифронтові міста.

Раніше повідомлялося, що Хмара і Драпатий обговорили з делегацією Lockheed Martin масштабування поставок PAC-3.

Також читайте: Перша закупівля протиуламкових костюмів для ЗСУ: законтрактовано 4700 комплектів, - Міноборони