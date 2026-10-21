Хмара і Драпатий обговорили з делегацією Lockheed Martin масштабування поставок PAC-3. ФОТОрепортаж
Головком ЗСУ Михайло Драпатий та міністр оборони Євгеній Хмара провели зустірч із делегацією Lockheed Martin на чолі з президентом Lockheed Martin Aeronautics Орландо Санчесом-молодшим.
Про це повідомили у Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Сторони обговорювали важливість стабільних поставок озброєння та подальшу співпрацю.
"Окремо обговорили цінність F-16 для Повітряних Сил. Зараз саме ці літаки є одним з ключових засобів протидії російським реактивним безпілотникам.
Для України важливо також розширити географію технічного обслуговування літаків, зокрема шляхом локалізації. Ці питання піднімали під час перемовин", - йдеться в повідомленні.
Хмара наголосив, що Україна налаштована на довгострокове партнерство з Lockheed Martin.
"Важливо нарощувати поставки озброєння та робити все, щоб якомога більше F-16 були в строю та працювали в українському небі", - зазначив він.
Також окремий фокус - на масштабуванні постачання перехоплювачів PAC-3 для протидії балістиці.
"Розраховуємо на взаємовигідну співпрацю з Lockheed Martin на роки вперед. Україна готова ділитися унікальним бойовим досвідом, щоб разом робити оборонні рішення ефективнішими в умовах сучасної війни", - підсумували у Міноборони.
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