Хмара і Драпатий обговорили з делегацією Lockheed Martin масштабування поставок PAC-3. ФОТОрепортаж

Головком ЗСУ Михайло Драпатий та міністр оборони Євгеній Хмара провели зустірч із делегацією Lockheed Martin на чолі з президентом Lockheed Martin Aeronautics Орландо Санчесом-молодшим.

Про це повідомили у Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Сторони обговорювали важливість стабільних поставок озброєння та подальшу співпрацю.

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"Окремо обговорили цінність F-16 для Повітряних Сил. Зараз саме ці літаки є одним з ключових засобів протидії російським реактивним безпілотникам.



Для України важливо також розширити географію технічного обслуговування літаків, зокрема шляхом локалізації. Ці питання піднімали під час перемовин", - йдеться в повідомленні.

Хмара наголосив, що Україна налаштована на довгострокове партнерство з Lockheed Martin.

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"Важливо нарощувати поставки озброєння та робити все, щоб якомога більше F-16 були в строю та працювали в українському небі", - зазначив він.

Також окремий фокус - на масштабуванні постачання перехоплювачів PAC-3 для протидії балістиці.

"Розраховуємо на взаємовигідну співпрацю з Lockheed Martin на роки вперед. Україна готова ділитися унікальним бойовим досвідом, щоб разом робити оборонні рішення ефективнішими в умовах сучасної війни", - підсумували у Міноборони.

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