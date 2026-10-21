Хмара и Драпатый обсудили с делегацией Lockheed Martin увеличение объемов поставок PAC-3. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и министр обороны Евгений Хмара провели встречу с делегацией Lockheed Martin во главе с президентом Lockheed Martin Aeronautics Орландо Санчесом-младшим.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Стороны обсудили важность стабильных поставок вооружения и дальнейшее сотрудничество.

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"Отдельно обсудили ценность F-16 для Воздушных Сил. Сейчас именно эти самолеты являются одним из ключевых средств противодействия российским реактивным беспилотникам.



Для Украины также важно расширить географию технического обслуживания самолетов, в частности путем локализации. Эти вопросы поднимались в ходе переговоров", — говорится в сообщении.

Хмара подчеркнул, что Украина нацелена на долгосрочное партнерство с Lockheed Martin.

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"Важно наращивать поставки вооружения и делать все, чтобы как можно больше F-16 находились в строю и работали в украинском небе", — отметил он.

Также отдельное внимание уделяется расширению поставок перехватчиков PAC-3 для противодействия баллистическим ракетам.

"Рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество с Lockheed Martin на долгие годы. Украина готова делиться уникальным боевым опытом, чтобы вместе повышать эффективность оборонных решений в условиях современной войны", — подытожили в Минобороны.

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