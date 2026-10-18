Зеленский заслушал доклад Драпатого: наши воины освободили с начала осени больше территории, чем РФ удалось захватить

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого и рассказал о результатах деятельности Сил обороны на фронте.

Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация в Доброполье и деоккупация территорий

По словам главы государства, украинские защитники эффективно уничтожают вражеские штурмовые группы в районе Доброполья.

"Ситуация в Доброполье: там мы пресекаем попытки россиян штурмовать нас, пресекаем инфильтрации. Непросто, но наши ребята справляются. Защищаем позиции на других направлениях в Донецкой и Харьковской областях, в Запорожской области. Мы фиксируем результаты операций ДШВ и Третьего армейского корпуса – нашей активной обороны. Тенденция этого года сохраняется: наши воины освободили больше территории с начала осени, чем россиянам удалось захватить. Так же было и в другие периоды года", – сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть важные результаты наших войск на Лиманском направлении, - Зеленский

Контроль над городами Донетчины и фейки РФ о Запорожье

Кроме того, он подчеркнул, что Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка находятся под полным контролем Сил обороны.

"И защищаем районы вблизи Краматорска", — добавил глава государства.

Также президент опроверг утверждения российской пропаганды о "прорывах" под Запорожьем.

"Мы уничтожаем россиян в 20 километрах от Запорожья, а не в пяти, как кто-то там, в России, фантазирует Путину. Наш фронт прочен. Я благодарю каждого воина, каждое наше подразделение, которые полностью выполняют задачи", — заявил глава государства.

Читайте также: Успех операции "Вивальди" облегчил ситуацию на всех участках фронта, — Бутусов