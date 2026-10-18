Зеленский заслушал доклад Драпатого: наши воины освободили с начала осени больше территории, чем РФ удалось захватить
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого и рассказал о результатах деятельности Сил обороны на фронте.
Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация в Доброполье и деоккупация территорий
По словам главы государства, украинские защитники эффективно уничтожают вражеские штурмовые группы в районе Доброполья.
"Ситуация в Доброполье: там мы пресекаем попытки россиян штурмовать нас, пресекаем инфильтрации. Непросто, но наши ребята справляются. Защищаем позиции на других направлениях в Донецкой и Харьковской областях, в Запорожской области. Мы фиксируем результаты операций ДШВ и Третьего армейского корпуса – нашей активной обороны. Тенденция этого года сохраняется: наши воины освободили больше территории с начала осени, чем россиянам удалось захватить. Так же было и в другие периоды года", – сказал Зеленский.
Контроль над городами Донетчины и фейки РФ о Запорожье
Кроме того, он подчеркнул, что Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка находятся под полным контролем Сил обороны.
"И защищаем районы вблизи Краматорска", — добавил глава государства.
Также президент опроверг утверждения российской пропаганды о "прорывах" под Запорожьем.
"Мы уничтожаем россиян в 20 километрах от Запорожья, а не в пяти, как кто-то там, в России, фантазирует Путину. Наш фронт прочен. Я благодарю каждого воина, каждое наше подразделение, которые полностью выполняют задачи", — заявил глава государства.
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"Ви не хотіли Сирського, то я вам призначу Драпатого, а генштаб йому залишу від Сирського.
Подання від нього (щодо кадрових перестановок в ЗСУ) не підписуватиму.
Буду його за*обувати щоденними доповідями та ставками в Києві.
Нехай спробує показати результати!"