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Новини Деокупація територій
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Зеленський заслухав доповідь Драпатого: Наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити

Зеленський заслухав доповідь Драпатого та Хмари

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Збройних Сил України Михайла Драпатого та розповів про результати Сил оборони на фронті.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація в Добропіллі та деокупація територій 

За словами глави держави, українські захисники ефективно знищують ворожі штурмові групи біля Добропілля.

"Ситуація у Добропіллі: знищуємо там спроби росіян штурмувати нас, знищуємо інфільтрації. Непросто, але знищують наші хлопці. Захищаємо позиції на інших напрямках на Донеччині і на Харківщині, в Запорізькій області. Ми фіксуємо результати операцій ДШВ та Третього армійського корпусу – нашої активної оборони. Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року", - сказав Зеленський.

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Контроль над містами Донеччини та фейки РФ про Запоріжжя

Крім того, він наголосив, що  Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка перебувають під повним контролем Сил оборони.

"І захищаємо райони поблизу Краматорська", - додав очільник держави. 

Також президент спростував розповіді російської пропаганди про "прориви" біля Запоріжжя.

"Ми знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п’ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путіну. Фронт наш міцний. Я дякую кожному воїну, кожному нашому підрозділу, які повністю виконують завдання", - заявив глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27424) бойові дії (6568) Драпатий Михайло (122)
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Топ коментарі
+11
Як мислить Вова:

"Ви не хотіли Сирського, то я вам призначу Драпатого, а генштаб йому залишу від Сирського.
Подання від нього (щодо кадрових перестановок в ЗСУ) не підписуватиму.
Буду його за*обувати щоденними доповідями та ставками в Києві.
Нехай спробує показати результати!"
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18.10.2026 18:51 Відповісти
+8
всупереч діям династії, і зриву голосувань за антикорупційні закони.
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18.10.2026 17:59 Відповісти
+7
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18.10.2026 18:24 Відповісти

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