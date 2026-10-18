Зеленський заслухав доповідь Драпатого: Наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Збройних Сил України Михайла Драпатого та розповів про результати Сил оборони на фронті.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація в Добропіллі та деокупація територій

За словами глави держави, українські захисники ефективно знищують ворожі штурмові групи біля Добропілля.

"Ситуація у Добропіллі: знищуємо там спроби росіян штурмувати нас, знищуємо інфільтрації. Непросто, але знищують наші хлопці. Захищаємо позиції на інших напрямках на Донеччині і на Харківщині, в Запорізькій області. Ми фіксуємо результати операцій ДШВ та Третього армійського корпусу – нашої активної оборони. Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року", - сказав Зеленський.

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Контроль над містами Донеччини та фейки РФ про Запоріжжя

Крім того, він наголосив, що Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка перебувають під повним контролем Сил оборони.

"І захищаємо райони поблизу Краматорська", - додав очільник держави.

Також президент спростував розповіді російської пропаганди про "прориви" біля Запоріжжя.

"Ми знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п’ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путіну. Фронт наш міцний. Я дякую кожному воїну, кожному нашому підрозділу, які повністю виконують завдання", - заявив глава держави.

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