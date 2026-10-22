Хмара обсудил со Швецией ускорение поставок ракет для IRIS-T и потребности в перехватчиках Patriot
Министр обороны Украины Евгений Хмара обсудил с главой Минобороны Швеции Полом Йонсоном ускорение поставок ракет для систем ПВО IRIS-T, а также передачу переносных зенитных ракетных комплексов и боеприпасов к ним.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Украине нужны ракеты для ПВО и Patriot
В ходе беседы Хмара рассказал шведскому коллеге о последствиях ночной российской атаки и насущных потребностях Украины для защиты воздушного пространства.
Министр подчеркнул необходимость скорейшего усиления защиты от баллистических ракет. В частности, Украине нужны перехватчики для систем Patriot.
"Украина готова работать с партнерами над различными механизмами поставок. Для нас важна каждая поставка перехватчиков и каждая возможность защитить людей, гражданскую и критическую инфраструктуру", — заявил Хмара.
По его словам, у Украины уже есть контракты на поставку определенного количества ракет для Patriot. В то же время она просит партнеров передать перехватчики из имеющихся запасов в обмен на будущие поставки, предназначенные для Украины.
Отдельно министры обсудили дальнейшие поставки шведских переносных зенитных ракетных комплексов и боеприпасов к ним.
Gripen должны усилить украинскую авиацию
Еще одной темой разговора стали шведские истребители Gripen. Украина и Швеция продолжают подготовку экипажей в соответствии с согласованным планом.
Хмара отметил, что поставка этих самолетов вместе с вооружением усилит возможности украинской авиации.
По его словам, это также поможет противостоять российским самолетам — носителям управляемых авиационных бомб, которые атакуют прифронтовые города.
Ранее сообщалось, что Хмара и Драпатый обсудили с делегацией Lockheed Martin увеличение объемов поставок PAC-3.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль