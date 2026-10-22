Хмара обсудил со Швецией ускорение поставок ракет для IRIS-T и потребности в перехватчиках Patriot

Министр обороны Украины Евгений Хмара обсудил с главой Минобороны Швеции Полом Йонсоном ускорение поставок ракет для систем ПВО IRIS-T, а также передачу переносных зенитных ракетных комплексов и боеприпасов к ним.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Украине нужны ракеты для ПВО и Patriot

В ходе беседы Хмара рассказал шведскому коллеге о последствиях ночной российской атаки и насущных потребностях Украины для защиты воздушного пространства.

Министр подчеркнул необходимость скорейшего усиления защиты от баллистических ракет. В частности, Украине нужны перехватчики для систем Patriot.

"Украина готова работать с партнерами над различными механизмами поставок. Для нас важна каждая поставка перехватчиков и каждая возможность защитить людей, гражданскую и критическую инфраструктуру", — заявил Хмара.

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По его словам, у Украины уже есть контракты на поставку определенного количества ракет для Patriot. В то же время она просит партнеров передать перехватчики из имеющихся запасов в обмен на будущие поставки, предназначенные для Украины.

Отдельно министры обсудили дальнейшие поставки шведских переносных зенитных ракетных комплексов и боеприпасов к ним.

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Gripen должны усилить украинскую авиацию

Еще одной темой разговора стали шведские истребители Gripen. Украина и Швеция продолжают подготовку экипажей в соответствии с согласованным планом.

Хмара отметил, что поставка этих самолетов вместе с вооружением усилит возможности украинской авиации.

По его словам, это также поможет противостоять российским самолетам — носителям управляемых авиационных бомб, которые атакуют прифронтовые города.

Ранее сообщалось, что Хмара и Драпатый обсудили с делегацией Lockheed Martin увеличение объемов поставок PAC-3.

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