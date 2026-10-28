Що там НАПІСДІЛИЛИ? / Чи доживе українська економіка до зими? / Фронт / Без цензури. НАЖИВО

Військовий та журналіст Богдан Буткевич розбирає найгостріші питання сьогодення.

У сьогоднішньому стрімі дивіться про таке:

Перебіг мирних перемовин: Чи є реальний шанс на сценарій завершення чи заморозки війни?

Українська економіка: Що чекає на нас далі, де брати гроші та до чого готуватися кожному?

Ситуація на фронті: Де ворог тисне найсильніше та яка обстановка на ключових напрямках?

Про все це — у прямому ефірі програми "Без Цензури" на Ютуб-каналі Цензор.НЕТ.

Актуальний збір

Триває збір для Центру "КРУК" на запуск нового високотехнологічного курсу для військових — із підготовки операторів зенітних БПЛА та НРК!

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