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Що там НАПІСДІЛИЛИ? / Чи доживе українська економіка до зими? / Фронт / Без цензури. НАЖИВО

Військовий та журналіст Богдан Буткевич розбирає найгостріші питання сьогодення.

У сьогоднішньому стрімі дивіться про таке:

  • Перебіг мирних перемовин: Чи є реальний шанс на сценарій завершення чи заморозки війни?
  • Українська економіка: Що чекає на нас далі, де брати гроші та до чого готуватися кожному?
  • Ситуація на фронті: Де ворог тисне найсильніше та яка обстановка на ключових напрямках?

Про все це — у прямому ефірі програми "Без Цензури" на Ютуб-каналі Цензор.НЕТ.

Актуальний збір

Триває збір для Центру "КРУК" на запуск нового високотехнологічного курсу для військових — із підготовки операторів зенітних БПЛА та НРК!

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Дивіться також: Чи зливає нас Трамп? Що там по розвідданих та Starlink? / Що по світлу? / Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

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