Що там НАПІСДІЛИЛИ? / Чи доживе українська економіка до зими? / Фронт / Без цензури. НАЖИВО
Військовий та журналіст Богдан Буткевич розбирає найгостріші питання сьогодення.
У сьогоднішньому стрімі дивіться про таке:
- Перебіг мирних перемовин: Чи є реальний шанс на сценарій завершення чи заморозки війни?
- Українська економіка: Що чекає на нас далі, де брати гроші та до чого готуватися кожному?
- Ситуація на фронті: Де ворог тисне найсильніше та яка обстановка на ключових напрямках?
Про все це — у прямому ефірі програми "Без Цензури" на Ютуб-каналі Цензор.НЕТ.
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