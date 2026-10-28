Что там НАПИСДЕЛИЛИ? / Доживет ли украинская экономика до зимы? / Фронт / Без цензуры. В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Военный и журналист Богдан Буткевич разбирает самые острые вопросы современности.
В сегодняшнем стриме смотрите следующее:
- Ход мирных переговоров: Есть ли реальный шанс на сценарий завершения или заморозки войны?
- Украинская экономика: Что нас ждет дальше, где брать деньги и к чему готовиться каждому?
- Ситуация на фронте: Где враг наступает сильнее всего и какова обстановка на ключевых направлениях?
Обо всем этом — в прямом эфире программы "Без цензуры" на YouTube-канале Цензор.НЕТ.
Актуальный сбор
Продолжается сбор средств для Центра "КРУК" на запуск нового высокотехнологичного курса для военных — по подготовке операторов зенитных БПЛА и НРК!
Цель: 400 000,00 ₴
Ссылка на банк: https://send.monobank.ua/jar/2sCEwd9GJF
Номер банковской карты: 4874 1000 3478 0349
Карта Приват: 4731219653847933
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