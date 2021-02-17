На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
На схемах метро всередині вагонів поїзда буде показано, які станції він вже проїхав.
Про це розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськадміністрації.
Це - перший поїзд, модернізований силами самого "Київського метрополітену". 5 вагонів 1981-1984 рр. випуску тепер мають вигляд новеньких. Їх можна безпечно експлуатувати ще 22 роки.
"У вагонах – нове дверне обладнання, вікна, салонне освітлення з використанням економних світлодіодних світильників тощо. У кабіні машиніста встановлено новий пульт управління, кондиціонер, дзеркала заднього виду та лобового скла з електропідігрівом", - розповів Густєлєв.
Також уперше в столичному метро на схемах всередині вагонів буде візуально відображатися, які станції поїзд вже проїхав і де перебуває зараз.
Усі матеріали й устаткування для капітального ремонту були закуплені у вітчизняних постачальників через систему електронних закупівель ProZorro. Вартість модернізованого поїзда з 5-ти вагонів становить 35 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Если забить в поисковик "нерастаможенные авто", то может штук пять вылезет 10-12 летних, а остальным 15-20 лет.
Для персонала и полиции туалеты имеются, а для тех. кто платит за проезд - нет.
рамки окон были из лакированного дерева, а не бездушного алюминия, стены уютного жёлтого цвета. И свет был внутри не был синюшно-мертвецким.
Билл Гейтс чётко получил по рукам за монополизм.
Метро бы удвоило свой бюджет, потому что дорога ложка к обеду.
приеду проверю