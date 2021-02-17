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Київ (13835) Метрополітен (758) модернізація (65)

На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

На схемах метро всередині вагонів поїзда буде показано, які станції він вже проїхав.

Про це розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськадміністрації.

Це - перший поїзд, модернізований силами самого "Київського метрополітену". 5 вагонів 1981-1984 рр. випуску тепер мають вигляд новеньких. Їх можна безпечно експлуатувати ще 22 роки.

"У вагонах – нове дверне обладнання, вікна, салонне освітлення з використанням економних світлодіодних світильників тощо. У кабіні машиніста встановлено новий пульт управління, кондиціонер, дзеркала заднього виду та лобового скла з електропідігрівом", - розповів Густєлєв.

Дивіться також: У київському метро з'явилося перше табло, що показує час до прибуття поїзда. ФОТО

Також уперше в столичному метро на схемах всередині вагонів буде візуально відображатися, які станції поїзд вже проїхав і де перебуває зараз.

На синій гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг 01

Усі матеріали й устаткування для капітального ремонту були закуплені у вітчизняних постачальників через систему електронних закупівель ProZorro. Вартість модернізованого поїзда з 5-ти вагонів становить 35 млн грн.

Також дивіться: Хулігани пошкодили вікна в чотирьох потягах київського метро. ФОТО

На синій гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг 02
На синій гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг 03
На синій гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Когда на станциях появятся туалеты для пассажиров, которые платят за этот праздник?
Для персонала и полиции туалеты имеются, а для тех. кто платит за проезд - нет.
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17.02.2021 00:59
+21
5 вагонов 1981-1984 гг. выпуска выглядят теперь, как новенькие. Их можно безопасно эксплуатировать еще 22 года. И вы еще будете нам называть 5-10ти летние автомобили *евробляхами*? На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд - Цензор.НЕТ 5595
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17.02.2021 00:52
+11
Только не говорите что между вагонами исчезнут двери и в переднее стекло будет виден путь. А машинист останется дома. Как у недоразвитых арабов.
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17.02.2021 00:45
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Только не говорите что между вагонами исчезнут двери и в переднее стекло будет виден путь. А машинист останется дома. Как у недоразвитых арабов.
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17.02.2021 00:45 Відповісти
Гиперлуп.
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17.02.2021 00:47 Відповісти
ГиперЗеЛуп 😆🤫
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17.02.2021 21:38 Відповісти
5 вагонов 1981-1984 гг. выпуска выглядят теперь, как новенькие. Их можно безопасно эксплуатировать еще 22 года. И вы еще будете нам называть 5-10ти летние автомобили *евробляхами*? На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд - Цензор.НЕТ 5595
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17.02.2021 00:52 Відповісти
Да ладно!
Если забить в поисковик "нерастаможенные авто", то может штук пять вылезет 10-12 летних, а остальным 15-20 лет.
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17.02.2021 18:20 Відповісти
Скажите, а где ремни безопасности? Или пассажиры и водитель поезда не являются участниками движения и их жизнь не стоит ломаного гроша в отличии от водителей индивидуального легкового транспорта?
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17.02.2021 00:55 Відповісти
хм.. та я на таких "модернизированных" поездах метро всю жизнь в Киеве езжу... В чем модерн ***!? Кулибины зеленые !? В том что на них можно будет ездить еще 20-лет, или в том что вы на них распилили нормально так народных денег и теперь придется подымать проезд до 10 гр.!?
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17.02.2021 00:56 Відповісти
Ты шо не увидел лампочки над входом, зажигающиеся на каждой станции? На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд - Цензор.НЕТ 6883
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17.02.2021 01:23 Відповісти
от блин.. та не увидал я лампочек.... а ты сразу с козырей заходишь !! На "синей" ветке киевского метро будет курсировать модернизированный поезд - Цензор.НЕТ 1111
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17.02.2021 01:37 Відповісти
Харьковским лавочкам метро просто смішно ))))
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17.02.2021 21:39 Відповісти
Когда на станциях появятся туалеты для пассажиров, которые платят за этот праздник?
Для персонала и полиции туалеты имеются, а для тех. кто платит за проезд - нет.
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17.02.2021 00:59 Відповісти
Подходишь к менту, плюёшь в него.... Заодно с пописять, и покакаешь На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг - Цензор.НЕТ 9224
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17.02.2021 08:52 Відповісти
Ср*ть нужно дома.
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17.02.2021 10:31 Відповісти
Потрібно справляти потребу прямо на станціях щоб до них нарешті дійшло
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17.02.2021 12:50 Відповісти
Если мочиться с перрона, по струе может шарахнуть током.
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17.02.2021 21:05 Відповісти
Молодцы, с 40-летними вагонами такое сделали.
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17.02.2021 01:00 Відповісти
Между прочим, самые первые вагоны (из 60-х) имели весьма тихий и мягкий ход,
рамки окон были из лакированного дерева, а не бездушного алюминия, стены уютного жёлтого цвета. И свет был внутри не был синюшно-мертвецким.
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17.02.2021 01:19 Відповісти
ага, утерли нос трамваю в С-Франциско
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17.02.2021 01:20 Відповісти
Если у Киева будет бюджет Сан-Франциско, мы сможем легко конкурировать, даже не сомневайтесь. Для этого надо придавить к ногтю Ахметовых, Фирташей и Коломойских.
Билл Гейтс чётко получил по рукам за монополизм.
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17.02.2021 01:26 Відповісти
Если у Киева будет бюджет Сан-Франциско, то Кличко, и иже с ним, смогут конкурировать с Фирташем, Коломойским и Биллом Гейтсом. А Киев тут при чем?
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17.02.2021 08:41 Відповісти
Он не столько моденизированный сколько пока что чистый.
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17.02.2021 01:21 Відповісти
Если за проезд берут 6.5-8 грн., то платный туалет может легко стоить 10 грн.
Метро бы удвоило свой бюджет, потому что дорога ложка к обеду.
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17.02.2021 02:20 Відповісти
Или еще проще: приравнять к стоимости проезда с возможностью оплаты картой. Хотя вообще он там должен бесплатным быть, но лучше так, чем никакого.
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17.02.2021 02:58 Відповісти
Забесплатно они и не почешутся.
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17.02.2021 04:55 Відповісти
и почему в Варшаве бесплатные туалеты в метро На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг - Цензор.НЕТ 6534 шото тут нечисто На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг - Цензор.НЕТ 9371
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17.02.2021 18:16 Відповісти
Лампочки на дверях - это конечно ново и интересно, но меня вполне устраивал экран (который к сожалению не всегда работает), установленный в этом же вагоне, который показывает время прибытия на станции.
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17.02.2021 03:03 Відповісти
Скоріше навпаки, монітори в більшості потягів НЕ працюють. А в нещодавно модернізованих їх взагалі вже не встановлюють. Те ж саме буде і з цими схемами. Реально користі з них 0, зате бабла розтягли по кишенях...
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18.02.2021 00:36 Відповісти
На снимке мониторы установлены.
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18.02.2021 00:53 Відповісти
Так, в деяких ще ставлять, але мало, а в основному навіть місць для них не залишають, по всій довжині вагона йде суцільний ряд ламп освітлення та і все.
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18.02.2021 01:10 Відповісти
молодцы синяя это наша линия 😬👍
приеду проверю
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17.02.2021 03:15 Відповісти
В мене питання - а чому тільки на синій гілці?. Чи гроші на модернізацію вагонів вже тю-тю???
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17.02.2021 05:23 Відповісти
Так себе достижение
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17.02.2021 06:12 Відповісти
А что модернезировано? Может быть вагон-ресторан (или полубуфет) в состав подстыковали?
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17.02.2021 06:28 Відповісти
А остальные ветки недостойны? Или опять надо стоимость поездки повысить?
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17.02.2021 07:02 Відповісти
если повысят стоимость проезда то наверное сразу до 12 гн.
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17.02.2021 07:28 Відповісти
красиво пока чисто, но гости столицы которые приезжают сюда поработать быстро всё исправят....
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17.02.2021 07:30 Відповісти
в Харькове такие уже года 4 как....))
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17.02.2021 08:50 Відповісти
Ось чому важливо возити президента у метро щодня. Коли він побачив як хронометр відліковує час після відходу потяга, що є для пасажирів "дуже важливою інфлормацією", він відчув усю потужність підземного гумору та вирішив переробити відлік, щоб показував час до прибуття потягу.
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17.02.2021 09:42 Відповісти
"Также впервые в столичном метро на схемах внутри вагонов будет визуально отображаться, какие станции поезд уже проехал и где находится сейчас." Это как с признанием прав в ОАЭ да?)) Да было такое на жк экранах в поездах еще в лохматых нулевых. Потом их убрали.
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17.02.2021 09:56 Відповісти
Лучше бы они пару поручней посередине площадок сделали. Это точно не стоило бы 35 мл. а толку и удобства было бы больше чем от всех этих лампочек и прочей туфты.
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17.02.2021 10:01 Відповісти
Якщо рівняти з тим що хочуть купити для Дніпра то ця модернізація фігня.Нехай другий раз рівняються на таке при модернізації:https://www.facebook.com/1845160915/videos/10215600079355465
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17.02.2021 12:06 Відповісти
А что в нем хорошего? Они рассуждают, брать или не брать кондиционирование. Но это неправильный подход. Дело в том, что вагоны, спроектированные под кондиционирование фиг ты нормально проветришь - там даже окна неправильные. А кондиционирование, к примеру в том же Киеве точно не нужно - дорогая, бесполезная и даже вредная игрушка для метро. Сиденья с виду неудобные. В проходные вагонах для метро тоже никакого смысла нет. Пластмассовые ручки хоть эти, хоть другие, и пяти лет не отслужат, а в наших реалиях менять их никто не будет. В общем, из полезного там только вертикальные поручни. Есть ли смысл покупать такое чудо, да еще и за валюту, огромный вопрос.
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17.02.2021 13:03 Відповісти
Для тих, хто куплятиме, сенс є. Для власної кишені.
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18.02.2021 00:40 Відповісти
Не Киев.
На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг - Цензор.НЕТ 1056
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17.02.2021 19:51 Відповісти
На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг - Цензор.НЕТ 9797
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17.02.2021 19:53 Відповісти
На "синій" гілці київського метро курсуватиме модернізований потяг - Цензор.НЕТ 2236
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17.02.2021 19:54 Відповісти
UB
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17.02.2021 21:41 Відповісти
Nbg.
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17.02.2021 22:04 Відповісти
 
 