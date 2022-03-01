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ЗСУ відбили у російських окупантів вогнеметну систему "Солнцепек". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Важку вогнеметну систему "Солнцепек", яку збирались застосовувати російські війська проти українців, окупанти залишили в полі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", передає Цензор.НЕТ.

"Українські військові стверджують, що відсьогодні мають трофейний "Буратіно"/"Солнцепек". Це важка вогнеметна система залпового вогню, яку збирались застосувати проти українців", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Протягом 28 лютого знищено 5 ворожих винищувачів, колону бронетехніки, колону з пальним, ЗРК, вертоліт та крилату ракету, - Повітряні сили ЗСУ

ЗСУ відбили у російських окупантів вогнеметну систему Солнцепек 01

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Топ коментарі
+99

⚡️Призрак Киева жив! Легендарный асс был подбит, но уже получил новый самолёт, - сообщает Игорь Мосийчук
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01.03.2022 20:48
+53
⚡️⚡️⚡️Під Миколаєвом РОЗПЕЗДОХАНО приблизно 800 од. техніки противника, група противника в Маріупольському напрямку ВЙОБУЄ назад до Мелітополя, женуть їх, як свиней, авіація сіє паніку, противник деморалізований.🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💪💪
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01.03.2022 20:50
+34
Похоже, русня в полной прострации - столько брошеной техники за последние дни!
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01.03.2022 20:49
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⚡️Призрак Киева жив! Легендарный асс был подбит, но уже получил новый самолёт, - сообщает Игорь Мосийчук
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01.03.2022 20:48 Відповісти
Отлично , будет снова лупить москальню 💪✊🙏🏼
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01.03.2022 20:52 Відповісти
Вже завалив 21-го "космольота"
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02.03.2022 09:41 Відповісти
УРАААА!!!!!!!!!!!!!!!!! А в Польше подготовлена для нас куча разнообразных "птичек"...
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01.03.2022 21:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KIHDhFf5mpo
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01.03.2022 21:25 Відповісти
а тепер на гостомель її
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01.03.2022 20:49 Відповісти
Краще на південь,там якийсь треш
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01.03.2022 20:53 Відповісти
Чим гатити із буратінки маемо?
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01.03.2022 20:49 Відповісти
ну на один залп по колоні ворога є, а потім можна на брухт здати.
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01.03.2022 20:53 Відповісти
Вроде она уже снаряжена полным комплектом. Или не видишь?
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01.03.2022 20:54 Відповісти
да но чёрнозём
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01.03.2022 20:56 Відповісти
Відіш, канєшна.
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01.03.2022 21:02 Відповісти
У нас розроблена 122 мм система "Спека"
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01.03.2022 20:55 Відповісти
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01.03.2022 20:56 Відповісти
На колону техніки направить! Я думаю - серед трофеїв і б/к для нього знайдеться!
Колись у нас в армії ходили примовки "Дай дураку хрустальный х** - он и его разобьёт и руки порежет!" А ще : "Дело было не в боббине - ДЛБЙБ сидел в кабине!" Умудриться - посадить машину на базі танка навіть не в болоті а на звичайному ораному полі! На це тільки кацапи здатні!
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01.03.2022 20:59 Відповісти
бильзин у буратины просто кончился
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01.03.2022 21:03 Відповісти
Сами , специально загнали , побоялись или зажмурят( у нее дальность около 5 км или потом под пж. Всю жизнь ходить , это не конвенционное оружие, предназначенное для обеззараживания местности
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01.03.2022 21:04 Відповісти
зате живі лишилися(напевно) .А ЗСУ мають непоганий трофей.вхерачать термобаром по колоні з кацапами ...Файно буде!
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01.03.2022 21:15 Відповісти
А може какцап не дуже горів бажанням воювати?
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01.03.2022 21:17 Відповісти
Прислів"я чули: "Не вмер Данило - так болячка задавила!" Так і тут: яка різниця ЩО і ЯК? Головне - ця залізяка не вдарить по наших хлопцях" А може ще й користь принесе - якщо зможуть наші хлопці застосувать проти ворога!
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01.03.2022 21:21 Відповісти
Скоро у Путина красную кнопку отобьют.
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01.03.2022 20:49 Відповісти
яка в нього армія така і кнопка...пустишка
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01.03.2022 20:51 Відповісти
Цигани вкрадуть
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01.03.2022 21:03 Відповісти
Похоже, русня в полной прострации - столько брошеной техники за последние дни!
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01.03.2022 20:49 Відповісти
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Щось мені аж не віриться...
Чи кацапи дійсно такі довбойоби, чи це працює студія квартал...
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01.03.2022 20:52 Відповісти
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Це точно,на 100% не заслуга клоунського кварталу.Кацапи від природи кончені,от і все
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01.03.2022 20:54 Відповісти
Ну вони не всі дебіли

Але таких там багато

А так багато варіантів чому вони її просрали
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01.03.2022 21:00 Відповісти
Лукашенко хочет отправить белорусов на войну в Украину.

Как сообщают Charter97.org читатели из Брестской области, военкоматы шлют повестки и обзванивают военнообязанных.

«Моему знакомому в Кобрине звонили из военкомата, сказали не выезжать из города, быть на связи, с ним свяжутся. Видимо, не успевают всем повестки отправить, идет обзвон», - сообщил читатель.

«Знакомая работает пограничницей на Варшавском мосту в Бресте, говорит, что из Беларуси не выпускают тех, кому пришли в эти дни повестки в военкомат», - сообщил еще один читатель.

Вчера, 28 февраля, Минобороны Беларуси анонсировало четырехдневную подготовку военнообязанных.

Напомним, ранее подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик обратился к белорусским военным и призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину.
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01.03.2022 20:55 Відповісти
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01.03.2022 21:01 Відповісти
В Гомеле паника и огромные очереди на вокзале.
Гомельчане пытаются уехать в другие города из-за угрозы войны.

Как сообщают Charter97.org читатели из Гомеля, в городе сейчас паника. Огромные очереди на вокзалах начали выстраиваться сегодня после обеда. В работе БелЖД произошел сбой. Людям выписывают билеты от руки. Купить их заранее нельзя.

Гомельчане пытаются покинуть город и уехать в другие белорусские города из-за развязанной Путиным и Лукашенко войны против Украины.

«Флагшток» сообщает, что в кассах в Гомеле начались сбои.

«Сегодня сбои на некоторых кассах в Гомеле. А потом начала выдавать в конце чеков строчки с #нетвойне», - говорится в сообщении.
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01.03.2022 21:41 Відповісти
мы восполнили потери за счёт противника и на резервы теперь хватает но куйло своих гротов не жалееет
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01.03.2022 20:58 Відповісти
Кузьмич, это « спец- операция»
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02.03.2022 10:47 Відповісти
страшная штука...
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01.03.2022 20:49 Відповісти
Ото ж бо і воно
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01.03.2022 20:50 Відповісти
добре що не застосували...там термобаричні заряди.Тупо загрузли в мокрій землі на полі...тепер нею можна по кацапах влупити.На 6 км стріляє.
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01.03.2022 21:00 Відповісти
Помыть, заправить и отправить жарить из кацапов шашлык !
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01.03.2022 20:49 Відповісти
Повний БК? Це добре....👍👍👍
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01.03.2022 20:50 Відповісти
Ох і будуть зараз сраки горіти. На їх головному порталі Яплакал, "Сонцепйок" - головна гордість мокшанський, казали, як доїде - усім хана. Не доїхав
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01.03.2022 20:50 Відповісти
ну так не чекайте, порадуйте посонів новинами
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01.03.2022 20:52 Відповісти
⚡️⚡️⚡️Під Миколаєвом ************ приблизно 800 од. техніки противника, група противника в Маріупольському напрямку ВЙОБУЄ назад до Мелітополя, женуть їх, як свиней, авіація сіє паніку, противник деморалізований.🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💪💪
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01.03.2022 20:50 Відповісти
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Вчора було 200 танків під Лебедином, сьогодні 800 під Маріуполем....
На війні звичайно треба брехати, ну
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01.03.2022 20:53 Відповісти
на війні не потрібно брехати,на війні потрібно ворого деморрилізувати
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01.03.2022 20:54 Відповісти
Когда тебя в два смычка чичи ипут, гордишься сраной?
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01.03.2022 20:55 Відповісти
Ну ты и притрушенное.
Почитай чего 800 уничтожено и удали свой маразм на ветке!
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01.03.2022 20:56 Відповісти
Знаєте, я читаю ці цифри і думаю: це ж скільки вони наклепали за ці роки смертоносного металу. Замість того, щоб будувати, розвивати (та квіти садили б, блін, а то хати в бур*янах по селах) - тільки знищувати хочуть.
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01.03.2022 20:53 Відповісти
там половина металу ще з 70-их років
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01.03.2022 20:55 Відповісти
А с каких пор Орда что то строила, садила, развивала? Орда как саранца, выжрали и ограбили все на одном месте собрались пошли другие земли и народы грабить
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01.03.2022 21:04 Відповісти
Тепер аби ще Маріку допомогли , бо в нас тут дуже спекотно.
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01.03.2022 20:53 Відповісти
А можна якесь притомне посилання на ці новини?
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01.03.2022 20:57 Відповісти
Я с Николаева. Есть видео где после боёв на Николаевском направлении в Баштанке фермера увозят уралы с пушками. Да там хорошо поработали наши вертушки и арта. Ну 800, то й 800.
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01.03.2022 21:08 Відповісти
***** мають замочити генерали,якщо вони хочуть,щоб щось від москальщини залишилося.
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01.03.2022 20:50 Відповісти
Привіт. Як ти ?

Значить, не хочуть.
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01.03.2022 20:54 Відповісти
Привіт! Я норм.І всі родичі також норм.
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01.03.2022 20:57 Відповісти
Сьогодні краєм ока глянув кацапські новини, так там ***** зібрав нараду, за столом довжиною метрів 50.
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01.03.2022 21:05 Відповісти
Бо боїться, що свої у мавзолей занесуть.
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01.03.2022 21:11 Відповісти
та до чого там вже москальщина? якщо просто жити хочуть, хоча б за гратами.
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01.03.2022 21:25 Відповісти
Дуже цінний трофей, молодці!
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01.03.2022 20:51 Відповісти
⚡️BMW прекращает производство автомобилей бренда на мощностях "Автотора" в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили на российский рынок, The Wall Street Journal.
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01.03.2022 20:51 Відповісти
І не дивно, бо їх головнокомандувач Путін зійшов з розуму.
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01.03.2022 20:52 Відповісти
Боекомплект не отстрелен. Это хорошо.
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01.03.2022 20:52 Відповісти
Зараз й москалів можна "солнцепечить"!🤣🤣🤣👍👍👍👍👍🇷🇺☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️!!!
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01.03.2022 20:54 Відповісти
Направить на колону отморозков Ябатьки если решатся двинуть в Украину
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01.03.2022 20:56 Відповісти
поживемо-побачимо ...що там на мордорі станеться
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01.03.2022 21:03 Відповісти
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Ребятки.
Ваша ирония не уместна.
Это очень опасное оружие.
Грады ***** нервно курят рядом с этой дрочью.
Почти километр разлёт 800 градусов.
24 маленьких ядерных бомб только без радиаци ...
Их у кацапов ****** лопатой греби ...
... обычным жителям ***** ...
от людей пар только остаётся ...
никто никого не спасёт ...
європарламент буде стурбований ...

****, а так хотелось пожить ...
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01.03.2022 21:03 Відповісти
Так оно всё оружие смертельное, если ху.чить по безоружным гражданским, а вот против армии, так себе гроб для испарения своего экипажа. Вообще рзсо оружие террористов, не зря их массово применяет *********.
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01.03.2022 21:11 Відповісти
а їх можна знищувати з байрактарів, наприклад?
нам там Туреччина їх іще підганяє
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01.03.2022 21:13 Відповісти
Вообще от тебя прёт расейской шакальной брехливой пропагандой.
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01.03.2022 21:13 Відповісти
... припини, я це кажу бо це дуже небеспечна зброя ...

Будьласка бережіть себе !
Все буде Укрїна так або інакше !

Слава Укрїні !
Героям нашим Слава !
#Viva #Ukraine !
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01.03.2022 22:08 Відповісти
І як завжди лежить спижжена з АТБ пляшка лимонаду
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01.03.2022 21:03 Відповісти
Друзья! Только что появилась новость о том, что в стране, которая называется росия, отключили телеканал Дождь, и отключили от эфира "Эхо Москвы"! Это, по сути 2 средства массовой информации, в которой нет откровенной геббельсовской пропаганды. Другими словами, это говорит лишь о том, что скоро по всем кАналам Геббельс ТВ будут показывать "лебединое озеро"! На мой взгляд пора, давно пора....Это Агония, и это хорошо!
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01.03.2022 21:07 Відповісти
Эхо москвы отключили за Гордона, вернее, что ему рот не закрывали
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01.03.2022 21:15 Відповісти
Гордон просто привід, все одно б закрили.
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02.03.2022 16:52 Відповісти
Там пів країни будуть ридати під те "Лебедине озеро. І зовсім не факт, що на місце ***** не прийде таке саме. ТІЛЬКИ РОЗЧЛЕНУВАННЯ ********* ЩОНАЙМЕНШЕ НА 20-30 КРАЇН дасть спокій світу
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01.03.2022 21:16 Відповісти
Ваша правда. Волю поневоленим народам московії !
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01.03.2022 21:32 Відповісти
Треба негайно використати його за призначенням. Зеленський же казав - "у березні будемо готувати шашлики".
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01.03.2022 21:14 Відповісти
Так з такими солцпьоками кадировці їхали!Вчора бачив відео.Зараз найду.
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01.03.2022 21:18 Відповісти
Молодці!!! Слава ЗСУ!!!
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01.03.2022 22:11 Відповісти
Шкода, що в неї замала дальність - накрити би той кацапський аеродром з Ту22, які по Харкову стріляли...
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01.03.2022 22:21 Відповісти
****** если уроды начали завозить такое оружие..... Надо не допустить её использование....
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01.03.2022 22:36 Відповісти
Семечек вам во все карманы.
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02.03.2022 10:18 Відповісти
 
 