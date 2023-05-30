Кадри атаки іранського дрону на Київ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Опубліковано перші фотографії атаки іранського дрону на Київ вранці 17 жовтня.
Знімки зробив фотограф Agency France Press, повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялося, що окупанти атакували іранськими дронами Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Кілька житлових будинків отримали пошкодження, загорілася нежитлова будівля. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.
Топ коментарі
+43 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар17.10.2022 10:07
+30 FT FT
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+17 Ольга Мартынюк 8c212b17
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Дальность - максимальная до 1600 км. Высота полета - до 5 км. Крейсерская скорость - 180 км/ч. Длина такого дрона - 3,5 м, размах крыльев - 2,5 м, а вес - 200 кг. В боевой части может быть 30−40 кг взрывчатки (это много). Летают на поршневом, бензиновом двухцилиндровом двухтактном двигателе (как в газонокосилке). Цена на дрона-камикадзе варьируется от $30 до $50 тыс
@shan_yan
Как имея кучу КБ, наш ВПК не может начать производство ударных дронов из говна и палок, как это делает Иран, который 40 лет под санкциями? Только потому, что не могут сложить, кто сп@здит бабло
запізно вумний нАрід прозріває, та й то не всі
А как россия, которая имеет авиацию и космонавтику собственной постройки, не может сама склепать этот примитивный гибрид летающего мотороллера и заряда динамита?
Или рашка настолько тупа
Примитивная авионика, примитивный мотор, примитивное средство управления
Такие изделия никогда не посылают в одиночку. Только рой.
5-10-15 на одну цель, пока ПВО не захлебнется.
12 собьют, но 3 доберутся до цели и этим оправдают затраты на весь рой.
Так что не только у нас нету беспилотников.
И да, не такой уж он и примитивный. Электроника и навигация там хорошие.
"Ми б могли вдвічі збільшити армію, але як же потім будувати дороги" (с) нєлох, лютий 2022
"Готуємось до травневих шашликів" (с) боневтік, лютий 2022
За 2019-2021 роки держ оборон замовлення жодного разу не було виконано навіть на 50% (с) ЗМІ
"Когда они кричат, - "долой разруху" мне смешно. Ей-Богу я смеюсь. Єто значчит они должны бить себя по затылку" (с)
Но ПВО у нас мало и оно очаговое, рашисты выявляют его районы действия и пытаются их обойти, составляя сложные маршруты полёта этих дронов. ДОШЛО? Если нет прочитай еще трижды.
И Луке чтобы сказать "Я же говорил"
Тож, за наявності технічної документації сусід міг би в процесі виготовляти подібні іранським дрони.
А скільки в Україні таких сусідів з непримітними майстернями?
Сам Иран их сделал "украв" технологию с упавших дронов США, и доводил их до ума лет пять, в 2020-2021 году только получился вот этот *******, которыми сейчас Украину терроризируют.
На поле боя он не может особо ничего, а в от в обьект размером с ТЭЦ попасть в принципе может.
При сильной многочисленной ПВО - практически бесполезен. Прочив очаговой плюс-минус работает. Нам такие дроны практически бесполезны. Нам нужны АТАКМС и более совершенные дроны поля боя, типа Свитчблейд-600 наводимые с беспилотников типа ПУМА.
А мапеды - это оружие террора против городов.
Гавно помогає гавну.
Хуже уже не будет.
Дрон летить по маршруту,а коли пропадає звязок,то він не орінтується куди дальше летіти.
Так само і з крилатими ракетами....Чомусь зелений цього не робить!