На Київщині виявлено уламки "Шахеда", - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Київській області виявили уламки "Шахеда".
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"Уламки "Шахеда" виявили на Київщині. Це чергові факти нелюдських злочинів Росії проти мирних жителів і професійна успішна робота ЗСУ", - написав він.
Раніше начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок нічної атаки росіян на Київщині сталася пожежа.
Як повідомлялося, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київ БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків.
Пізніше стало відомо, що унаслідок нічної атаки безпілотників на Київ є руйнування у різних районах столиці, відомо про 4 постраждалих.
За даними Генштабу, українські захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.
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