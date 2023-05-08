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Київська область (3133) дрони (2507) Нєбитов (168)

На Київщині виявлено уламки "Шахеда", - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Київській області виявили уламки "Шахеда".

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Уламки "Шахеда" виявили на Київщині. Це чергові факти нелюдських злочинів Росії проти мирних жителів і професійна успішна робота ЗСУ", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок нічної атаки росіян на Київщині сталася пожежа, - поліція. ФОТО

На Київщині виявлено уламки Шахеда, - поліція 01

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Раніше начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок нічної атаки росіян на Київщині сталася пожежа.

Як повідомлялося, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київ БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків.

Пізніше стало відомо, що унаслідок нічної атаки безпілотників на Київ є руйнування у різних районах столиці, відомо про 4 постраждалих.

За даними Генштабу, українські захисники знищили всі 35 "Шахедів", які атакували Україну.

Автор: Наталя Джума
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Кацапня дрімуча , вам скоро @ ізда 😠
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08.05.2023 12:02 Відповісти
 
 