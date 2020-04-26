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Новини Фото Силовики
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Три людини загинули через ДТП у Запорізькій області, - поліція. ФОТО

Водій автомобіля, не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на електроопору, транспортний засіб перекинувся - на місці загинули водій і два пасажири.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області,

24 квітня близько 17:30 до Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про ДТП в селі Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району.

Під час огляду місця події було встановлено, що водій автомобіля "ВАЗ" мешканець міста Кам’янка-Дніпровська, 1973 року народження, рухаючись вулицею Шкільна в селі Велика Знам’янка, на закругленні проїзної частини, виїхав на узбіччя, де не впоравшись з керуванням скоїв наїзд на електроопору. Після чого транспортний засіб перекинувся.

В результаті аварії водій та два пасажири його автомобіля, чоловіки, 1959 та 1988 років народження, загинули на місці ДТП. За попередніми даними, водій транспортного засобу був у стані алкогольного сп’яніння.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

Три людини загинули через ДТП у Запорізькій області, - поліція 01
Три людини загинули через ДТП у Запорізькій області, - поліція 02

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ДТП (4483) Нацполіція (15276) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) смерть (6779) Запорізька область (3738)


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Топ коментарі
+6
на ауді 2002 року випуску, він би стовп оминув?
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26.04.2020 20:01 Відповісти
+5
дебилов надо убирать с дорог. машины тут не при чем...
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26.04.2020 19:59 Відповісти
+5
При алкогольном опьянении знаки, как правило, уже не помогают.
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26.04.2020 20:04 Відповісти
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Когда уже эти унитазы уберут с дорог.
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26.04.2020 19:49 Відповісти
на ауді 2002 року випуску, він би стовп оминув?
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26.04.2020 20:01 Відповісти
Столб пьяный был, иначе успел бы отпрыгнуть.
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26.04.2020 20:11 Відповісти
на ауди он бы выжил. Эти смерти на руках Порошенко и Южаниной.
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26.04.2020 20:26 Відповісти
Такое впечатление, что вы бредите. Порошенко, что ли его пьяным за руль усадил? Если вы из тех, кто втюхивал доверчивым/жадным соотечественникам машина на "бляхах", то не имеете права предъявлять претензии и что-либо требовать от государства , т.к. не платите налоги. А на Ауди этот покойный автолюбитель ехал бы еще быстрее и не только своих пассажиров на тот свет отправил, но ещеи нескольких прохожих.
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26.04.2020 21:21 Відповісти
И столбы бетонные.
Можно, ведь, резиновые ставить.
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26.04.2020 20:02 Відповісти
Вони ще довго мулятимуть очі, бо комусь дуже не хотілося дешевих і безпечних авто з Європи.
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26.04.2020 20:38 Відповісти
страшне(((
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26.04.2020 19:50 Відповісти
дебилов надо убирать с дорог. машины тут не при чем...
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26.04.2020 19:59 Відповісти
Я ездил по этой дороге, но, надо проверить, а есть ли там знак направление поворота 1.34.1-3? Я могу назвать много мест в Запорожской области, где такого знака нет.
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26.04.2020 20:01 Відповісти
При алкогольном опьянении знаки, как правило, уже не помогают.
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26.04.2020 20:04 Відповісти
По себе судишь или на тренажере ездил в алкогольном состоянии ?
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26.04.2020 20:52 Відповісти
Стовп не причому бо " По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения" що ы стало причиною ДТП.
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26.04.2020 20:06 Відповісти
Похоже он задом ехал, а столб его догнал.
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26.04.2020 20:09 Відповісти
Урода не жалко - хорошо, что только столб, а не пешеход. А пассажиры... Они в каком состоянии находились? Не видели, что собой представляет их "водила"?
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26.04.2020 20:14 Відповісти
Великая Знаменка.
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26.04.2020 20:26 Відповісти
Кінські сили перемогли ослячу впертість.
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26.04.2020 20:35 Відповісти
Колись спостерігав таку картину: п"яна компанія на Москалі легенько врізалася в стовп. Водій образившись на електроопору, щосили почав бити її ногами. Швидка допомога врятувала бетонного потерпілого, забравши нападника з поламаними пальцями ніг.
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26.04.2020 20:48 Відповісти
В 1981 році служив в автобатальйоні в Ставропольскому краї.Одного разу довелось добиратись попутками.Зупинилась ГАЗ-21 . "Садись старлей!" Проїхали 200метрів і водій натуральна відключається.Ледве зорієнтувався і зупинив машину.Пересунув теплого на місце водія, сів сам за руль. На околиці села розпитав що то за Дункан Маклауд і здав водія жінці разом з Волгою.
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26.04.2020 21:36 Відповісти
а в какую больничку забрали обиженного на электроопору?...
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26.04.2020 22:14 Відповісти
 
 