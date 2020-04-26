Три людини загинули через ДТП у Запорізькій області, - поліція. ФОТО

Водій автомобіля, не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на електроопору, транспортний засіб перекинувся - на місці загинули водій і два пасажири.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області,

24 квітня близько 17:30 до Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про ДТП в селі Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району.

Під час огляду місця події було встановлено, що водій автомобіля "ВАЗ" мешканець міста Кам’янка-Дніпровська, 1973 року народження, рухаючись вулицею Шкільна в селі Велика Знам’янка, на закругленні проїзної частини, виїхав на узбіччя, де не впоравшись з керуванням скоїв наїзд на електроопору. Після чого транспортний засіб перекинувся.

В результаті аварії водій та два пасажири його автомобіля, чоловіки, 1959 та 1988 років народження, загинули на місці ДТП. За попередніми даними, водій транспортного засобу був у стані алкогольного сп’яніння.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.





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