Три людини загинули через ДТП у Запорізькій області, - поліція. ФОТО
Водій автомобіля, не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на електроопору, транспортний засіб перекинувся - на місці загинули водій і два пасажири.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області,
24 квітня близько 17:30 до Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про ДТП в селі Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району.
Під час огляду місця події було встановлено, що водій автомобіля "ВАЗ" мешканець міста Кам’янка-Дніпровська, 1973 року народження, рухаючись вулицею Шкільна в селі Велика Знам’янка, на закругленні проїзної частини, виїхав на узбіччя, де не впоравшись з керуванням скоїв наїзд на електроопору. Після чого транспортний засіб перекинувся.
В результаті аварії водій та два пасажири його автомобіля, чоловіки, 1959 та 1988 років народження, загинули на місці ДТП. За попередніми даними, водій транспортного засобу був у стані алкогольного сп’яніння.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
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