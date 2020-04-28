Озброєне угруповання, яке грабувало фермерів і підприємців, затримали на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Троє чоловіків на чолі зі своїм організатором, який вже мав проблеми із законом, ґрунтовно підозрюються у скоєнні розбійного нападу на родину фермера на Сквирщині та низки крадіжок грошей з сейфів підприємців. Усі фігуранти затримані у порядку ст. 208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Два тижні тому група невідомих осіб в балаклавах, озброївшись пістолетами та ножами, вночі напала на родину фермера у с. Мовчанівка. Звідти нападники викрали банківські картки, гроші та цінності. Потерпілий звернувся до поліції майже добу потому через погрозу фізичною розправою над дітьми.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України й одразу розпочали проводити усі необхідні заходи щодо встановлення винних осіб.

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Попри відсутність слідів злочину, які господарі ретельно прибрали до приїзду слідчо-оперативної групи, відсутність камер відеоспостереження, працівникам поліції вдалося вийти на слід нападників.

Ними виявились група чоловіків, мешканців різних куточків країни. До кожного злочину злодії готувались ретельно, чітко розписані ролі, продумували кожен крок та шляхи відходу.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання нападників працівники поліції виявили та вилучили вогнепальну незареєстровану зброю, набої, ножі, маски, перуки, радіостанції, біноклі, інші знаряддя вчинення злочинів та речові докази, різні номерні автомобільні знаки.

Також поліцейські вилучили два автотранспортні засоби з іноземною реєстрацією, на яких пересувались зловмисники - "Land Rover" та "запасний" автомобіль "Opel". Також група зловмисників підозрюється у скоєнні 4 фактів крадіжок грошей з сейфів приватних підприємців. Тут їхній злочинний заробіток сягає майже пів мільйона гривень.

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Наразі поліцейські перевіряють затриманих у скоєнні інших аналогічних злочинів на території області.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ст. 187 (Робій) та ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України, суд для них обере запобіжний захід. Триває слідство.













