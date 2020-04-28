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Озброєне угруповання, яке грабувало фермерів і підприємців, затримали на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Троє чоловіків на чолі зі своїм організатором, який вже мав проблеми із законом, ґрунтовно підозрюються у скоєнні розбійного нападу на родину фермера на Сквирщині та низки крадіжок грошей з сейфів підприємців. Усі фігуранти затримані у порядку ст. 208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Два тижні тому група невідомих осіб в балаклавах, озброївшись пістолетами та ножами, вночі напала на родину фермера у с. Мовчанівка. Звідти нападники викрали банківські картки, гроші та цінності. Потерпілий звернувся до поліції майже добу потому через погрозу фізичною розправою над дітьми.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України й одразу розпочали проводити усі необхідні заходи щодо встановлення винних осіб.

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Попри відсутність слідів злочину, які господарі ретельно прибрали до приїзду слідчо-оперативної групи, відсутність камер відеоспостереження, працівникам поліції вдалося вийти на слід нападників.

Ними виявились група чоловіків, мешканців різних куточків країни. До кожного злочину злодії готувались ретельно, чітко розписані ролі, продумували кожен крок та шляхи відходу.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання нападників працівники поліції виявили та вилучили вогнепальну незареєстровану зброю, набої, ножі, маски, перуки, радіостанції, біноклі, інші знаряддя вчинення злочинів та речові докази, різні номерні автомобільні знаки.

Також поліцейські вилучили два автотранспортні засоби з іноземною реєстрацією, на яких пересувались зловмисники - "Land Rover" та "запасний" автомобіль "Opel". Також група зловмисників підозрюється у скоєнні 4 фактів крадіжок грошей з сейфів приватних підприємців. Тут їхній злочинний заробіток сягає майже пів мільйона гривень.

Також читайте: На Дніпропетровщині поліція затримала угруповання, яке здійснювало розбійні напади на фермерів. ФОТОрепортаж

Наразі поліцейські перевіряють затриманих у скоєнні інших аналогічних злочинів на території області.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ст. 187 (Робій) та ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України, суд для них обере запобіжний захід. Триває слідство.

Озброєне угрупування, яке грабувало фермерів і підприємців, затримали на Київщині, - Нацполіція 01
Озброєне угрупування, яке грабувало фермерів і підприємців, затримали на Київщині, - Нацполіція 02
Озброєне угрупування, яке грабувало фермерів і підприємців, затримали на Київщині, - Нацполіція 03
Озброєне угрупування, яке грабувало фермерів і підприємців, затримали на Київщині, - Нацполіція 04
Озброєне угрупування, яке грабувало фермерів і підприємців, затримали на Київщині, - Нацполіція 05
Озброєне угрупування, яке грабувало фермерів і підприємців, затримали на Київщині, - Нацполіція 06
Озброєне угрупування, яке грабувало фермерів і підприємців, затримали на Київщині, - Нацполіція 07

Автор: 

Київська область (4098) пограбування (576) Нацполіція (15278) розбій (206)


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Топ коментарі
+17
И даже маска Медведчука у них была.
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28.04.2020 10:17 Відповісти
+6
Ну, штык не от ак 47, а от маузера к98.
Штука, кстати, весьма серъёзная, скорее всего с 1945 года им не одну сотню свиней перекололи.
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28.04.2020 10:32 Відповісти
+4
У того, шо у вас товарищ прапорщик выдавал дневальному - на конце рукояти выступ в сторону дула, и он короче сантиметров на десять.
А этот дневальному выдавал герр оберфельдфебель.
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28.04.2020 12:20 Відповісти
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Дешманские баофенги BF-888, нищебродский пистолет, и это в стране, где можно найти в подвале ПЗРК?
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28.04.2020 10:12 Відповісти
Цілий арсенал яким мажна озброїти маленьку армію.
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28.04.2020 10:18 Відповісти
Особенно флобер!
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28.04.2020 10:41 Відповісти
И даже маска Медведчука у них была.
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28.04.2020 10:17 Відповісти
То не маска, то он сам, просто... поосунулься малость...
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28.04.2020 10:25 Відповісти
Револьвер с зарядами Флобера - потрясающе. Нищебродский арсенал.
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28.04.2020 10:20 Відповісти
приравняют к маузеру буденова делов то ))))
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28.04.2020 10:27 Відповісти
ржавый штык от ак 47 парик и флобер это комбо х3 -точно террористов поймали??
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28.04.2020 10:27 Відповісти
Ну, штык не от ак 47, а от маузера к98.
Штука, кстати, весьма серъёзная, скорее всего с 1945 года им не одну сотню свиней перекололи.
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28.04.2020 10:32 Відповісти
борльной живодер..нет у нас в армии такие давали дневальному вроде от ак от куда там карабины
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28.04.2020 11:41 Відповісти
У того, шо у вас товарищ прапорщик выдавал дневальному - на конце рукояти выступ в сторону дула, и он короче сантиметров на десять.
А этот дневальному выдавал герр оберфельдфебель.
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28.04.2020 12:20 Відповісти
переведи на руске язык с тарабарского ни че ни понял))
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28.04.2020 16:44 Відповісти
тобі сказали, що ти ніфіга не розумієся на холодній зброї
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29.04.2020 08:25 Відповісти
Ось як почнеться продаж землі тоді тримайтесь. Повіджимають всю землю.
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28.04.2020 10:27 Відповісти
там тока берретту стильную можно припаять все остальное фикция...косвеное... может он брарахольщик любит маски фитишист вуаерист ))и ножи а ножи это еще докажи что оружие..одно кухонное второе в в свободной продаже
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28.04.2020 10:29 Відповісти
Это не "Беретта",а силуминовая хлопушка "Вальтро" или облезлый "Экол".Жменя макаровских патронов насыпана для антуража.
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28.04.2020 11:10 Відповісти
тем более так как я не смотрел в притул..как спец по пневматам стартовым и флоберам))
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28.04.2020 11:40 Відповісти
може бути перероблена, але не факт, що стріляли, бо пальці може відірвати, чи без очей залишитись
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29.04.2020 08:26 Відповісти
З револьвером флобера іти на справу?!
Нє, якщо пороху пісипати воно то нічого бахкає, але перш ніж померти, навіть у випадку що жертва у самій майці буде і ти просто у серце влучиш, вона встигне тобі рило начистити і того флобера тобі у дупу запхати.
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28.04.2020 10:30 Відповісти
С ножами перебор.
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28.04.2020 14:55 Відповісти
2 пистолета для группы мужчин это смешно, сейчас у любого фермера как минимум гладкоствол и нарезное так же есть, что то тут не так.
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28.04.2020 15:13 Відповісти
на обмен на донецкого таксиста улетят
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28.04.2020 15:17 Відповісти
насмішило коли побачив спеців за щитом в повній викладці, а з заді бракувало ще якогось тіпа в шортах із пивом, як в цирку
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28.04.2020 22:44 Відповісти
главное, чтобы эти бандиты не оказались на самом деле двумя добровольцами и одной волонтёркой.
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29.04.2020 08:15 Відповісти
 
 