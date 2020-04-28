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Вооруженную группировку, грабившую фермеров и предпринимателей, задержали на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Трое мужчин во главе со своим организатором, который уже имел проблемы с законом, основательно подозреваются в совершении разбойного нападения на семью фермера на Сквирщине и ряда краж денег из сейфов предпринимателей. Все фигуранты задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Две недели назад группа неизвестных лиц в балаклавах, вооружившись пистолетами и ножами, ночью напала на семью фермера в с. Молчановка. Оттуда нападающие похитили банковские карточки, деньги и ценности. Потерпевший обратился в полицию почти сутки спустя из-за угрозы физической расправы над детьми.

Полицейские открыли уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и сразу начали проводить все необходимые мероприятия по установлению виновных лиц.

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Несмотря на отсутствие следов преступления, которые хозяева тщательно убрали до приезда следственно-оперативной группы, отсутствие камер видеонаблюдения, работникам полиции удалось выйти на след нападавших.

Ими оказались группа мужчин, жителей разных уголков страны. К каждому преступлению воры готовились тщательно, четко расписывали роли, продумывали каждый шаг и пути отхода.

Во время проведения обысков по месту жительства нападающих работники полиции обнаружили и изъяли огнестрельное незарегистрированное оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, другие орудия совершения преступлений и вещественные доказательства, различные номерные автомобильные знаки.

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Также полицейские изъяли два автотранспортные средства с иностранной регистрацией, на которых передвигались злоумышленники - "Land Rover" и "запасной" автомобиль "Opel".Также группа злоумышленников подозревается в совершении 4-х фактов краж денег из сейфов частных предпринимателей. Здесь их преступный заработок достигает почти полмиллиона гривен.

Сейчас полицейские проверяют задержанных в совершении других аналогичных преступлений на территории области.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 (делаем) и ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины, суд для них изберет меру пресечения. Продолжается следствие.

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Вооруженную группировку, грабившую фермеров и предпринимателей, задержали на Киевщине, - Нацполиция 01
Вооруженную группировку, грабившую фермеров и предпринимателей, задержали на Киевщине, - Нацполиция 02
Вооруженную группировку, грабившую фермеров и предпринимателей, задержали на Киевщине, - Нацполиция 03
Вооруженную группировку, грабившую фермеров и предпринимателей, задержали на Киевщине, - Нацполиция 04
Вооруженную группировку, грабившую фермеров и предпринимателей, задержали на Киевщине, - Нацполиция 05
Вооруженную группировку, грабившую фермеров и предпринимателей, задержали на Киевщине, - Нацполиция 06
Вооруженную группировку, грабившую фермеров и предпринимателей, задержали на Киевщине, - Нацполиция 07

Автор: 

Киевская область (4203) ограбление (1369) Нацполиция (16564) разбой (287)


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Топ комментарии
+17
И даже маска Медведчука у них была.
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28.04.2020 10:17 Ответить
+6
Ну, штык не от ак 47, а от маузера к98.
Штука, кстати, весьма серъёзная, скорее всего с 1945 года им не одну сотню свиней перекололи.
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28.04.2020 10:32 Ответить
+4
У того, шо у вас товарищ прапорщик выдавал дневальному - на конце рукояти выступ в сторону дула, и он короче сантиметров на десять.
А этот дневальному выдавал герр оберфельдфебель.
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28.04.2020 12:20 Ответить
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Дешманские баофенги BF-888, нищебродский пистолет, и это в стране, где можно найти в подвале ПЗРК?
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28.04.2020 10:12 Ответить
Цілий арсенал яким мажна озброїти маленьку армію.
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28.04.2020 10:18 Ответить
Особенно флобер!
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28.04.2020 10:41 Ответить
И даже маска Медведчука у них была.
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28.04.2020 10:17 Ответить
То не маска, то он сам, просто... поосунулься малость...
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28.04.2020 10:25 Ответить
Револьвер с зарядами Флобера - потрясающе. Нищебродский арсенал.
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28.04.2020 10:20 Ответить
приравняют к маузеру буденова делов то ))))
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28.04.2020 10:27 Ответить
ржавый штык от ак 47 парик и флобер это комбо х3 -точно террористов поймали??
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28.04.2020 10:27 Ответить
Ну, штык не от ак 47, а от маузера к98.
Штука, кстати, весьма серъёзная, скорее всего с 1945 года им не одну сотню свиней перекололи.
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28.04.2020 10:32 Ответить
борльной живодер..нет у нас в армии такие давали дневальному вроде от ак от куда там карабины
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28.04.2020 11:41 Ответить
У того, шо у вас товарищ прапорщик выдавал дневальному - на конце рукояти выступ в сторону дула, и он короче сантиметров на десять.
А этот дневальному выдавал герр оберфельдфебель.
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28.04.2020 12:20 Ответить
переведи на руске язык с тарабарского ни че ни понял))
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28.04.2020 16:44 Ответить
тобі сказали, що ти ніфіга не розумієся на холодній зброї
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29.04.2020 08:25 Ответить
Ось як почнеться продаж землі тоді тримайтесь. Повіджимають всю землю.
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28.04.2020 10:27 Ответить
там тока берретту стильную можно припаять все остальное фикция...косвеное... может он брарахольщик любит маски фитишист вуаерист ))и ножи а ножи это еще докажи что оружие..одно кухонное второе в в свободной продаже
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28.04.2020 10:29 Ответить
Это не "Беретта",а силуминовая хлопушка "Вальтро" или облезлый "Экол".Жменя макаровских патронов насыпана для антуража.
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28.04.2020 11:10 Ответить
тем более так как я не смотрел в притул..как спец по пневматам стартовым и флоберам))
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28.04.2020 11:40 Ответить
може бути перероблена, але не факт, що стріляли, бо пальці може відірвати, чи без очей залишитись
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29.04.2020 08:26 Ответить
З револьвером флобера іти на справу?!
Нє, якщо пороху пісипати воно то нічого бахкає, але перш ніж померти, навіть у випадку що жертва у самій майці буде і ти просто у серце влучиш, вона встигне тобі рило начистити і того флобера тобі у дупу запхати.
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28.04.2020 10:30 Ответить
С ножами перебор.
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28.04.2020 14:55 Ответить
2 пистолета для группы мужчин это смешно, сейчас у любого фермера как минимум гладкоствол и нарезное так же есть, что то тут не так.
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28.04.2020 15:13 Ответить
на обмен на донецкого таксиста улетят
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28.04.2020 15:17 Ответить
насмішило коли побачив спеців за щитом в повній викладці, а з заді бракувало ще якогось тіпа в шортах із пивом, як в цирку
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28.04.2020 22:44 Ответить
главное, чтобы эти бандиты не оказались на самом деле двумя добровольцами и одной волонтёркой.
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29.04.2020 08:15 Ответить
 
 