Вооруженную группировку, грабившую фермеров и предпринимателей, задержали на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Трое мужчин во главе со своим организатором, который уже имел проблемы с законом, основательно подозреваются в совершении разбойного нападения на семью фермера на Сквирщине и ряда краж денег из сейфов предпринимателей. Все фигуранты задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Две недели назад группа неизвестных лиц в балаклавах, вооружившись пистолетами и ножами, ночью напала на семью фермера в с. Молчановка. Оттуда нападающие похитили банковские карточки, деньги и ценности. Потерпевший обратился в полицию почти сутки спустя из-за угрозы физической расправы над детьми.

Полицейские открыли уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и сразу начали проводить все необходимые мероприятия по установлению виновных лиц.

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Несмотря на отсутствие следов преступления, которые хозяева тщательно убрали до приезда следственно-оперативной группы, отсутствие камер видеонаблюдения, работникам полиции удалось выйти на след нападавших.

Ими оказались группа мужчин, жителей разных уголков страны. К каждому преступлению воры готовились тщательно, четко расписывали роли, продумывали каждый шаг и пути отхода.

Во время проведения обысков по месту жительства нападающих работники полиции обнаружили и изъяли огнестрельное незарегистрированное оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, другие орудия совершения преступлений и вещественные доказательства, различные номерные автомобильные знаки.

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Также полицейские изъяли два автотранспортные средства с иностранной регистрацией, на которых передвигались злоумышленники - "Land Rover" и "запасной" автомобиль "Opel".Также группа злоумышленников подозревается в совершении 4-х фактов краж денег из сейфов частных предпринимателей. Здесь их преступный заработок достигает почти полмиллиона гривен.

Сейчас полицейские проверяют задержанных в совершении других аналогичных преступлений на территории области.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 (делаем) и ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины, суд для них изберет меру пресечения. Продолжается следствие.

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