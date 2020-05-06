В окупованому Донецьку вибухнув автомобіль: "Горить Ворошилівське РВВС". ВІДЕО+ФОТО
У центрі Донецька стався вибух автомобіля біля будівлі "Ворошилівського РВВС".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на користувача соцмереж пишуть "Новости Донбасса".
Подробиці події на цей момент невідомі. В угрупованні "ДНР" подію поки не коментують.
Топ коментарі
+52 шурец
показати весь коментар06.05.2020 11:29 Відповісти Посилання
+45 Антон Чигур
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+44 AbOriginal_UA
показати весь коментар06.05.2020 11:35 Відповісти Посилання
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Шобы не погасло!
Надеюсь по соседству бериевское, сталинское, кировское, ленинское.....
П.С. Клинический совок!!!
судя по фотографиям, это два разных случая, и следует писать так:
"В оккупированном Донецке взорвался автомобиль. Кроме того, горит Ворошиловское РОВД".
Нехай х уйлу скажуть дякую що не підірвало їхню 9тіхатку
Зара будуть волати про теракти