В окупованому Донецьку вибухнув автомобіль: "Горить Ворошилівське РВВС". ВІДЕО+ФОТО

У центрі Донецька стався вибух автомобіля біля будівлі "Ворошилівського РВВС".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на користувача соцмереж пишуть "Новости Донбасса".

Подробиці події на цей момент невідомі. В угрупованні "ДНР" подію поки не коментують.



