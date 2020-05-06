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В окупованому Донецьку вибухнув автомобіль: "Горить Ворошилівське РВВС". ВІДЕО+ФОТО

У центрі Донецька стався вибух автомобіля біля будівлі "Ворошилівського РВВС".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на користувача соцмереж пишуть "Новости Донбасса".

Подробиці події на цей момент невідомі. В угрупованні "ДНР" подію поки не коментують.

В окупованому Донецьку вибухнув автомобіль: Горить Ворошилівське РВВС 01
В окупованому Донецьку вибухнув автомобіль: Горить Ворошилівське РВВС 02

Автор: 

вибух (4540) Донецьк (949)


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Топ коментарі
+52
готовятся к 9 мая
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06.05.2020 11:29 Відповісти
+45
Это дело рук Зоряна и Шкиряка!
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06.05.2020 11:29 Відповісти
+44
Ворошиловское РОВД.....
Надеюсь по соседству бериевское, сталинское, кировское, ленинское.....
П.С. Клинический совок!!!
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06.05.2020 11:35 Відповісти
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готовятся к 9 мая
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06.05.2020 11:29 Відповісти
небось будут деревянный рейхстаг штурмовать...
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06.05.2020 13:08 Відповісти
Это дело рук Зоряна и Шкиряка!
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06.05.2020 11:29 Відповісти
вирус отгоняют
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06.05.2020 11:30 Відповісти
То просроченная тушенка с гарохом рванула.
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06.05.2020 11:31 Відповісти
Стерненка
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06.05.2020 12:46 Відповісти
Стопудово вони. Їх почерк.
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06.05.2020 12:47 Відповісти
Скоріш за все це Зорян . Шкіряк зара в Луганську .
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06.05.2020 12:54 Відповісти
Чего там комментировать- фашизды и укродрг взорвали
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06.05.2020 11:30 Відповісти
Где Эдик Басурин? Немедленно опохмелить и пусть делает заяву.
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07.05.2020 10:02 Відповісти
самоліквідація
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06.05.2020 11:30 Відповісти
яке безглузде самогубство
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06.05.2020 13:49 Відповісти
- Это прямо смешно, участок горит, как свечка... (с)
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06.05.2020 11:31 Відповісти
Сурков. Недаром он вчера там гулял в окружении бывшего сотрудника МВД Чечни, который на почве неприязненных отношений в 2015 застрелил в Донецке какого-то местного орка. Развлекается пацан, что ему будет...
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06.05.2020 11:31 Відповісти
Мабуть коронавірус.
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06.05.2020 11:32 Відповісти
Гори, гори ясно!
Шобы не погасло!
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06.05.2020 11:34 Відповісти
"В мире животных"..
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06.05.2020 11:35 Відповісти
А велюровая мразь горит желанием поскорей провести выборы и присоединить это дерьмо. Такое будет в каждом городе! Нах оно нам надо.
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06.05.2020 11:35 Відповісти
Ворошиловское РОВД.....
Надеюсь по соседству бериевское, сталинское, кировское, ленинское.....
П.С. Клинический совок!!!
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06.05.2020 11:35 Відповісти
"В оккупированном Донецке взорвался автомобиль: "Горит Ворошиловское РОВД"."
судя по фотографиям, это два разных случая, и следует писать так:
"В оккупированном Донецке взорвался автомобиль. Кроме того, горит Ворошиловское РОВД".
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06.05.2020 11:36 Відповісти
гускій мірь у них настав.
Нехай х уйлу скажуть дякую що не підірвало їхню 9тіхатку
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06.05.2020 11:37 Відповісти
🔥🔥👍
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06.05.2020 11:40 Відповісти
Палала вата ,палала
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06.05.2020 11:41 Відповісти
И кто в этот раз отправился к кобзону?
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06.05.2020 11:42 Відповісти
******** какієто)
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06.05.2020 11:46 Відповісти
Репетиция салюта
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06.05.2020 11:48 Відповісти
Шо!? Опять!? И не дай Бог пустую! Без хероя -обполчленца бах не считается.
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06.05.2020 11:48 Відповісти
це був анонс: "незабаром у всіх РОВД Донецька та Луганська"
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06.05.2020 11:49 Відповісти
о! Рязанський цукор підвезли.
Зара будуть волати про теракти
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06.05.2020 11:49 Відповісти
То в обдроченців Лугандона пердак рванув від щастя що отримали рузге пачпорт
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06.05.2020 11:53 Відповісти
Абама-чмо
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06.05.2020 11:57 Відповісти
моторолина канистра рванула)) де она есть? вроде её украинский паспорт выдали
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06.05.2020 12:02 Відповісти
мстя Еріки
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06.05.2020 12:08 Відповісти
Початок вакцинації від короновірусу, говорять дуже допомагає..
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06.05.2020 12:09 Відповісти
Многолюдный центр Донецка, даже в условиях каратина!
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06.05.2020 12:13 Відповісти
В окупованому Донецьку вибухнув автомобіль: "Горить Ворошилівське РВВС" - Цензор.НЕТ 9132
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06.05.2020 12:22 Відповісти
яка сумна новина...
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06.05.2020 12:28 Відповісти
Амэрикэн партизанэн?
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06.05.2020 12:38 Відповісти
Ворошиловка - Центр зомбиленда , куле
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06.05.2020 12:58 Відповісти
Дырявые последнюю копейку не поделили😉
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06.05.2020 12:58 Відповісти
Та хоч там всі погорять. Нам навіть це не інтересно.
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06.05.2020 13:03 Відповісти
Не інтересно? А якой, Толя, у тєбя пєрєвоччик, яндєкс навєрнає?
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06.05.2020 18:35 Відповісти
опять визитки хунты бомбанули...
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06.05.2020 13:09 Відповісти
Окрім того, в цій же будівлі знаходяться районний суд та прокуратура. Так що свято потрійне.
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06.05.2020 13:20 Відповісти
В окупованому Донецьку вибухнув автомобіль: "Горить Ворошилівське РВВС" - Цензор.НЕТ 4904
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06.05.2020 13:57 Відповісти
"Да пёс с ними!" (с)
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06.05.2020 14:14 Відповісти
На фото явно рабочая машина взорвалась,а больше ничего не горит.
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06.05.2020 14:18 Відповісти
Оце так новина, так новина!Так і свербить запитати:" І шо?". Чи мало де горить? в Києві майже щодня чиєсь авто палять.
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06.05.2020 14:50 Відповісти
"Можем повторить" и "Спасибо деду за победу")
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07.05.2020 00:43 Відповісти
У какого-то ватника пукан рванул?
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07.05.2020 01:37 Відповісти
Давно не было новостей из клоповника этого
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07.05.2020 02:07 Відповісти
В окупованому Донецьку вибухнув автомобіль: "Горить Ворошилівське РВВС" - Цензор.НЕТ 6861
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07.05.2020 03:57 Відповісти
В окупованому Донецьку вибухнув автомобіль: "Горить Ворошилівське РВВС" - Цензор.НЕТ 8950
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07.05.2020 10:18 Відповісти
 
 