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В Україні розробили радіолокатор "Траса-М", який відповідає стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

Фахівці Науково-виробничого комплексу "Іскра", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершили розробку конструкторської документації проєкту рухомого автономного вторинного радіолокатора "Траса-М".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.

Головна мета проєкту - створити радар, який здатний задовольнити потреби підрозділів РТВ та ЗРВ ПС ЗСУ актуальною інформацією щодо державної приналежності повітряних об'єктів у контрольованому повітряному просторі.

Зазначається, що "Траса-М" являє собою твердотільний рухомий автономний вторинний радіолокатор з фазованою антенною решіткою. Він працює в системі радіолокаційного впізнавання NATO MkXA(MkXII), VII діапазоні системи радіолокаційного впізнавання "Пароль" і міжнародній системі управління повітряним рухом RBS.

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В Україні розробили радіолокатор Траса-М, який відповідає стандартам НАТО 01
В Україні розробили радіолокатор Траса-М, який відповідає стандартам НАТО 02
В Україні розробили радіолокатор Траса-М, який відповідає стандартам НАТО 03
В Україні розробили радіолокатор Траса-М, який відповідає стандартам НАТО 04

Також дивіться: Модернізований танк Т-72 успішно пройшов підводні випробування, - Укроборонпром. ВIДЕО

Автор: 

радар (56) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+44
цей локатор повинен захищати базу НАТО під Харківом
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07.05.2020 02:22
+25
Прохання поміняти назву радіолокатора Траса-М на Смерть кацапам.
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07.05.2020 03:22
+14
https://censor.net/user/231933. і відрізняти об'єкти НАТО від казламордих.
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07.05.2020 03:14
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цей локатор повинен захищати базу НАТО під Харківом
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07.05.2020 02:22 Відповісти
https://censor.net/user/231933. і відрізняти об'єкти НАТО від казламордих.
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07.05.2020 03:14 Відповісти
Я впевнений що він підтримує ідентифікацію свій - чужий згідно натівським стандартам
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07.05.2020 03:58 Відповісти
Згоден, на півночі Білгородського району, Харківської області!
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07.05.2020 10:45 Відповісти
Одразу за окружною щоб мешканці елітних маєтків дивлячись на сідаючи Геркулеси пам'ятали хто у хаті хазяїн
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07.05.2020 10:56 Відповісти
Молодцы Запорожцы.Хоть что то, работает ещё.
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07.05.2020 03:17 Відповісти
Прохання поміняти назву радіолокатора Траса-М на Смерть кацапам.
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07.05.2020 03:22 Відповісти
так и небо прикроем...
компоновка пойдет
потмхому неплохой фундамент намечается
ольха
свой чужой
гляди и петриот свой будет
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07.05.2020 04:23 Відповісти
С главнокомандующим Клоуном?! Не думаю!
Он мало того, что не хочет этого делать, так и еще такую дыру в бюджете сделал, что у него появится формальный повод не финансировать новые разработки (запуск в производство тем более). И почти наверняка еще и включат печатный станок и хоть армия относится к защищенным статьям бюджета и объем финансирования не изменится, но в совокупности с инфляцией это будет означать сокращение финансирования армии!!!!
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07.05.2020 09:35 Відповісти
не оно начинало
ни оно закончит
развалить не дадим
уже одно в ростове
так и этого приквартируем
виноваты мы сами...
если по большому счету
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07.05.2020 23:31 Відповісти
А шо, есть еще порох в пороховницах. С такими темпами и дорогои научмися делать. Только б совок наш неистрибимый в головах перезапустить. Суспильный договор и Республика громад. Где запрос на обсуждение?
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07.05.2020 04:29 Відповісти
есть еще порох в пороховницах, но будет лучше когда порох будет в темницах.
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07.05.2020 07:44 Відповісти
Порох уже год не "барыжит", поди процветаешь?
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07.05.2020 08:26 Відповісти
Эще лет 30 будем выгребать Пэцины рехформы!
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07.05.2020 08:32 Відповісти
а ну давай поподробней, как ты отгребать начал а то твоя жулька симулянтка уже отгребла сотни лямов ?
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07.05.2020 10:04 Відповісти
жулька твоя жена?
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07.05.2020 10:08 Відповісти
канешна, та жулька, що в раде тимошонка
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07.05.2020 10:39 Відповісти
Тебе мало тимошонковских сотен лямов, что ты в ольгино подрабатываешь?
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07.05.2020 10:50 Відповісти
Московити нав'язують нам думку про тотальну зраду, зневіру в державу.
Дуже добре це можна зрозуміти їх політику на фільмі https://www.youtube.com/watch?v=KomBhK5sxUI
Касаби добре вивчили загибель Візантії і все роблять щоб московія не повторила долю Візантії. Тому і живем в такому розгардіяші. Пята колона все робить для того щоб наш народ возненавидів свою Державу. І ніякої протидії цій політиці СН не проводять.
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07.05.2020 08:34 Відповісти
соевая падаль много робыть? обзывает идиотами 70% избирателей - это способствует сплочению нации перед лицом врага?!
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07.05.2020 08:59 Відповісти
ЗЕублюдки зробили вже всіх разом, після чого тут вже нікому нічого робити - безнадійно...
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07.05.2020 09:05 Відповісти
Дурнику навчись рахувати і зрозумієш.
Кількість виборців в Україні - 35 390 621

Кількість голосів виборців, поданих за Зеленського - 5 714 034

Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні - 18 893 864

Де курва, "70% избирателей"?
Мудило касабське.
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07.05.2020 09:16 Відповісти
несоєва падаль, ти про яких ізбірателей тих всхрюкнула, про тих які увімкнули зомбоящик і вимкнули мізки, пішна нах , свинособако кацапська
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07.05.2020 10:08 Відповісти
Идеальный вариант локатора - мгновенно распознавать любые огневые точки противника во время очередного обстрела территории Украины и тут же их обраткой подавлять шквальным и прицельным огнем. Фантастика, одко так можно будет сохранить здоровье и жизни наших ребят-бойцом, а также мирных жителей на передовой. Флаг в руки вам, конструкторы!
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07.05.2020 05:36 Відповісти
Краще (за описом - один ФАР чого вартий), ніж раритетний 1Л22, невідома вага, та не відомо підтримка ІІ діапазону, для дуже старої системи "Кремінь М", хоча відповідачі цієї системи що є у військах.Коротше рекламу подивився, побачимо, що насправді
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07.05.2020 09:12 Відповісти
сейчас прибежит Igor L, громко, авторитетно и Ыкспердно скажет, что "Трасса-М" с фазированной антенной решеткой - это всё туфта и распил 6 млрд гривен, и предложит свой революционно-иновационный вариант..
В Україні розробили радіолокатор "Траса-М", який відповідає стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 7553
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07.05.2020 09:35 Відповісти
ці ще куди не йшло, він мабуть почне з диполя
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07.05.2020 10:10 Відповісти
на фото лунные СИНХОФАЗОТРОНЫ с радиоуправляемым отражателями)
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07.05.2020 13:05 Відповісти
и обязаттельно поотлавливать это рыговское чмо, которое сбежало в мордор- лукаш портнов бондаренко янык захарченко и самое главное, этих п*доров, которые развалили армию - калинин саламатин и прочую херь
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07.05.2020 16:50 Відповісти
Если они куда и сбежали, то в Киев. Прямо в офис генпрокурора. Ищи теперь их там.
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07.05.2020 16:59 Відповісти
Дело нужное . Но за документацией еще много разного....от опытного образца до серийного производства. Дай Бог чтобы получилось!
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08.05.2020 11:27 Відповісти
Да , это у нас !!! Слава Украине!! Горжусь, я так же ПВО шник, успехов Вам Искровцы, на вашей технике работал я.
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08.05.2020 21:42 Відповісти
 
 