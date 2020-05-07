В Україні розробили радіолокатор "Траса-М", який відповідає стандартам НАТО. ФОТОрепортаж
Фахівці Науково-виробничого комплексу "Іскра", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершили розробку конструкторської документації проєкту рухомого автономного вторинного радіолокатора "Траса-М".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.
Головна мета проєкту - створити радар, який здатний задовольнити потреби підрозділів РТВ та ЗРВ ПС ЗСУ актуальною інформацією щодо державної приналежності повітряних об'єктів у контрольованому повітряному просторі.
Зазначається, що "Траса-М" являє собою твердотільний рухомий автономний вторинний радіолокатор з фазованою антенною решіткою. Він працює в системі радіолокаційного впізнавання NATO MkXA(MkXII), VII діапазоні системи радіолокаційного впізнавання "Пароль" і міжнародній системі управління повітряним рухом RBS.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
компоновка пойдет
потмхому неплохой фундамент намечается
ольха
свой чужой
гляди и петриот свой будет
Он мало того, что не хочет этого делать, так и еще такую дыру в бюджете сделал, что у него появится формальный повод не финансировать новые разработки (запуск в производство тем более). И почти наверняка еще и включат печатный станок и хоть армия относится к защищенным статьям бюджета и объем финансирования не изменится, но в совокупности с инфляцией это будет означать сокращение финансирования армии!!!!
ни оно закончит
развалить не дадим
уже одно в ростове
так и этого приквартируем
виноваты мы сами...
если по большому счету
Дуже добре це можна зрозуміти їх політику на фільмі https://www.youtube.com/watch?v=KomBhK5sxUI
Касаби добре вивчили загибель Візантії і все роблять щоб московія не повторила долю Візантії. Тому і живем в такому розгардіяші. Пята колона все робить для того щоб наш народ возненавидів свою Державу. І ніякої протидії цій політиці СН не проводять.
Кількість виборців в Україні - 35 390 621
Кількість голосів виборців, поданих за Зеленського - 5 714 034
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні - 18 893 864
Де курва, "70% избирателей"?
Мудило касабське.