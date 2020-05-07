В Україні розробили радіолокатор "Траса-М", який відповідає стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

Фахівці Науково-виробничого комплексу "Іскра", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершили розробку конструкторської документації проєкту рухомого автономного вторинного радіолокатора "Траса-М".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.

Головна мета проєкту - створити радар, який здатний задовольнити потреби підрозділів РТВ та ЗРВ ПС ЗСУ актуальною інформацією щодо державної приналежності повітряних об'єктів у контрольованому повітряному просторі.

Зазначається, що "Траса-М" являє собою твердотільний рухомий автономний вторинний радіолокатор з фазованою антенною решіткою. Він працює в системі радіолокаційного впізнавання NATO MkXA(MkXII), VII діапазоні системи радіолокаційного впізнавання "Пароль" і міжнародній системі управління повітряним рухом RBS.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'ять БТР-4Е з кулеметами українського виробництва передали Міноборони харківські машинобудівники, - "Укроборонпром". ВІДЕО+ФОТОрепортаж









Також дивіться: Модернізований танк Т-72 успішно пройшов підводні випробування, - Укроборонпром. ВIДЕО