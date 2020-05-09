УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11972 відвідувача онлайн
Новини Фото
1 915 10

Поліція в Києві посилила заходи громадської безпеки. ФОТОрепортаж

Поліція в Києві посилила заходи громадської безпеки. ФОТОрепортаж

Структурні підрозділи поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилили заходи безпеки у зв'язку з акціями, запланованими в Києві на честь Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"На час проведення заходів рух деякими вулицями столиці буде обмежено. Щоб запобігти будь-яким правопорушенням, на встановлених пропускних пунктах поліцейські проводять огляд учасників заходів та роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання карантину і щодо заборони використання символіки тоталітарних режимів", - зазначається в повідомленні.

Співробітники вибухотехнічної служби та кінологи перед початком заходів перевірили місця їхнього проведення на предмет виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Крім того, в Головному управлінні розгорнуто ситуаційний центр, представники якого відстежують оперативну ситуацію в онлайн-режимі для негайного прийняття рішень у разі її загострення або виникнення непередбачених ситуацій.

Правоохоронці закликають учасників і організаторів заходів дотримуватися вимог законодавства, не порушувати громадський порядок і дотримуватися карантинних обмежень. На будь-які протиправні дії поліція реагуватиме негайно в межах компетенції та службових повноважень.

Поліція в Києві посилила заходи громадської безпеки 01
Поліція в Києві посилила заходи громадської безпеки 02
Поліція в Києві посилила заходи громадської безпеки 03
Поліція в Києві посилила заходи громадської безпеки 04

Дивіться також: Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні біля Вічного вогню в Києві. ФОТО

В Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Указом п'ятого президента України Петра Порошенка від 2015 року в країні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення, 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Цього року масові заходи обмежено через карантин. Водночас, за даними правоохоронців, 9 травня в Україні заплановано проведення 290 заходів із покладанням квітів та 50 автопробігів.

Публічну безпеку та порядок під час зазначених заходів гарантуватимуть понад 6,9 тис. поліцейських і понад 1,4 тис. військовослужбовців Нацгвардії.

Правоохоронці не відкидають провокацій і закликали всіх дотримуватися карантинних обмежень, а також закону про декомунізацію та недопущення використання забороненої символіки.

Автор: 

День Перемоги (438) Київ (19469) Нацполіція (15173)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Полиция в Киеве усилила меры общественной безопасности - Цензор.НЕТ 8150
показати весь коментар
09.05.2020 09:55
+7
мероприятиями, запланированными в Киеве в честь Дня победы Источник: https://censor.net/p3194488

а какие нахрен еще мероприятия в разгар карантина...или опять все равны но кто то равнее
показати весь коментар
09.05.2020 10:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полиция в Киеве усилила меры общественной безопасности - Цензор.НЕТ 8150
показати весь коментар
09.05.2020 09:55 Відповісти
мероприятиями, запланированными в Киеве в честь Дня победы Источник: https://censor.net/p3194488

а какие нахрен еще мероприятия в разгар карантина...или опять все равны но кто то равнее
показати весь коментар
09.05.2020 10:08 Відповісти
Чи будуть сьогодні бійки між різними політичними силами?
показати весь коментар
09.05.2020 10:24 Відповісти
зеленский так боится собственного народа, что оградил весь квартал в радиусе 5 км от монумента. вы только вдумайтесь, чтобы в 8 утра попасть поближе к монументу, нужно было пройти через три поста ментов, которые стоят практически друг за другом.вот это сцикун.
показати весь коментар
09.05.2020 14:25 Відповісти
Карантин для законослухняних. А що витворяють сьогодні виродки з Лаври на чолі з Новинським! Ганьба нашим правоохоронцям та й владі в цілому.
показати весь коментар
09.05.2020 14:38 Відповісти
 
 