Поліція в Києві посилила заходи громадської безпеки. ФОТОрепортаж

Структурні підрозділи поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилили заходи безпеки у зв'язку з акціями, запланованими в Києві на честь Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"На час проведення заходів рух деякими вулицями столиці буде обмежено. Щоб запобігти будь-яким правопорушенням, на встановлених пропускних пунктах поліцейські проводять огляд учасників заходів та роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання карантину і щодо заборони використання символіки тоталітарних режимів", - зазначається в повідомленні.

Співробітники вибухотехнічної служби та кінологи перед початком заходів перевірили місця їхнього проведення на предмет виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Крім того, в Головному управлінні розгорнуто ситуаційний центр, представники якого відстежують оперативну ситуацію в онлайн-режимі для негайного прийняття рішень у разі її загострення або виникнення непередбачених ситуацій.

Правоохоронці закликають учасників і організаторів заходів дотримуватися вимог законодавства, не порушувати громадський порядок і дотримуватися карантинних обмежень. На будь-які протиправні дії поліція реагуватиме негайно в межах компетенції та службових повноважень.









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В Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Указом п'ятого президента України Петра Порошенка від 2015 року в країні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення, 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Цього року масові заходи обмежено через карантин. Водночас, за даними правоохоронців, 9 травня в Україні заплановано проведення 290 заходів із покладанням квітів та 50 автопробігів.

Публічну безпеку та порядок під час зазначених заходів гарантуватимуть понад 6,9 тис. поліцейських і понад 1,4 тис. військовослужбовців Нацгвардії.

Правоохоронці не відкидають провокацій і закликали всіх дотримуватися карантинних обмежень, а також закону про декомунізацію та недопущення використання забороненої символіки.