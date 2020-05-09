Полиция в Киеве усилила меры общественной безопасности. ФОТОрепортаж

Структурные подразделения полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности в связи с мероприятиями, запланированными в Киеве в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"На время проведения мероприятий движение по некоторым улицам столицы будет ограничено. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, на установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантина и о запрете использования символики тоталитарных режимов", - указывается в сообщении.

Сотрудники взрывотехнологической службы и кинологи перед началом мероприятий проверили места их проведения на предмет обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов. Кроме того, в Главном управлении развернут ситуационный центр, представители которого отслеживают оперативную ситуацию в онлайн-режиме для немедленного принятия решений в случае её обострения или возникновения непредвиденных ситуаций.

Правоохранители призывают участников и организаторов мероприятий соблюдать требования законодательства, не нарушать общественный порядок и придерживаться карантинных ограничений. На любые противоправные действия полиция будет реагировать немедленно в пределах компетенции и служебных полномочий.









Смотрите также: Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне у Вечного огня в Киеве. ФОТО

В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Указом пятого президента Украины Петра Порошенко от 2015 года в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне

В этом году массовые мероприятия ограничены из-за карантина. Вместе с тем, по данным правоохранителей, 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов.

Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тыс полицейских и более 1,4 тыс военнослужащих Нацгвардии.

Правоохранители не исключили провокаций и призвали всех соблюдать карантинные ограничения, а также закон о декоммунизации и недопущению использования запрещенной символики.