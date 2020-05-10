Троє військовослужбовців загинули у ДТП у Вінницькій області. ФОТО
Автомобіль, у якому їхали військові, перевищив швидкість, з'їхав із дороги і врізався в дерево. Ще одна пасажирка, 20-річна дівчина, - в лікарні у важкому стані.
Аварія сталася 9 травня близько 22:00 у Калинівському районі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
"Водій, його 27-річний пасажир та 28-річна пасажирка, військовослужбовці військової частини А1119, від отриманих травм померли на місці події. 20-річну пасажирка цього автомобіля у важкому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення Калинівської районної лікарні", - сказано в повідомленні.
Поліція відкрила справу за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
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А ще такі молоді, жити та жити б.
чет подозрительный материал.
и понятно шо напишут шо все были "в лосины" пьяные как Ельцин всегда.