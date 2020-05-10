УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13070 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 573 22

Троє військовослужбовців загинули у ДТП у Вінницькій області. ФОТО

Автомобіль, у якому їхали військові, перевищив швидкість, з'їхав із дороги і врізався в дерево. Ще одна пасажирка, 20-річна дівчина, - в лікарні у важкому стані.

Аварія сталася 9 травня близько 22:00 у Калинівському районі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

"Водій, його 27-річний пасажир та 28-річна пасажирка, військовослужбовці військової частини А1119, від отриманих травм померли на місці події. 20-річну пасажирка цього автомобіля у важкому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення Калинівської районної лікарні", - сказано в повідомленні.

Поліція відкрила справу за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Дивіться також: На Рівненщині жінка-водій на Mazda під час обгону врізалася в зустрічний Hyundai та загинула, другого водія госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

Троє військовослужбовців загинули у ДТП у Вінницькій області 01
Троє військовослужбовців загинули у ДТП у Вінницькій області 02

Автор: 

Вінницька область (1016) ДТП (4467) Нацполіція (15173) смерть (6750) військовослужбовці (4753)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
соболезнования их семьям...
показати весь коментар
10.05.2020 14:35
+6
военнослужащие воинской части А 1119.Это по ходу Калиновский арсенал. Соболезнования их семьям Источник: https://censor.net/p3194611
показати весь коментар
10.05.2020 14:56
+4
Водка, *****. (((
показати весь коментар
10.05.2020 14:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
соболезнования их семьям...
показати весь коментар
10.05.2020 14:35 Відповісти
Поспішали на роботу на лисих покришках по мокрій дорозі.
показати весь коментар
10.05.2020 18:19 Відповісти
Потрібно примусити військовослужбовців надівати шоломи, перебуваючи в транспорті. Забагато військових гине в ДТП.
показати весь коментар
10.05.2020 18:26 Відповісти
точнее - бухание и наказание.
показати весь коментар
10.05.2020 14:46 Відповісти
9 мая праздновали. шашлык-машлык,судя по крышке от кастрюли.
показати весь коментар
10.05.2020 16:09 Відповісти
и хорошо что только себя а не кого-то еще.
показати весь коментар
10.05.2020 16:29 Відповісти
У нас так много народу??? Ну что ж такое? Очень опечален
показати весь коментар
10.05.2020 14:50 Відповісти
Водка, *****. (((
показати весь коментар
10.05.2020 14:52 Відповісти
Вантажний Вітьок, переобладнаний в пасажира - а-ля Бердичів, але. Навіть і так, тоді так Вітька розколбасить, треба тулити в безпам'ятстві абсолютному.
А ще такі молоді, жити та жити б.
показати весь коментар
10.05.2020 14:53 Відповісти
военнослужащие воинской части А 1119.Это по ходу Калиновский арсенал. Соболезнования их семьям Источник: https://censor.net/p3194611
показати весь коментар
10.05.2020 14:56 Відповісти
х.з. как надо.... скажем так, почувствовать себя орлом, шоб разогнаться до состояния мокшанского продукта ("лепешки"). Но дерево это бы снесли, так что еще х.з., куда, во что, и как они въехали. Может даже и в джип какого-то местного "удавшегося в жизни".
чет подозрительный материал.
и понятно шо напишут шо все были "в лосины" пьяные как Ельцин всегда.
показати весь коментар
10.05.2020 15:22 Відповісти
не узнаю марку авто...хотя ясно вижу что не Феррари
показати весь коментар
10.05.2020 15:53 Відповісти
Мерс Вито, и выше в комментариях уже писали
показати весь коментар
10.05.2020 16:34 Відповісти
Дуже жаль,але коли вже до нашого народу почне доходити ,не можна сідати за кермо автомобіля коли випив,не перевищуй швидкість ,дотримуйся правил дорожнього руху,раніше хоч ДАІ трохи боялись ,а зараз повний хаос на дорогах,саме тому Аваков не заміний ?
показати весь коментар
10.05.2020 16:38 Відповісти
почти половина потерь ВСУ - небоевые , ... дтп ,небрежное обращение с оружием , самострелы , отравление алкоголем ..... и все молодые , неуж тяжело понять шо жизнь дается только на один раз ...
показати весь коментар
10.05.2020 17:15 Відповісти
Водитель наверное был летчиком.
показати весь коментар
10.05.2020 17:20 Відповісти
а мог бы промолчать
показати весь коментар
10.05.2020 21:15 Відповісти
здоров'я та сил дереву. вiдновлюйся.
показати весь коментар
10.05.2020 17:39 Відповісти
в аварии не погибают...автор - дебил...
показати весь коментар
10.05.2020 19:11 Відповісти
у нас неиссякаемый запас дебилов...
показати весь коментар
11.05.2020 11:00 Відповісти
 
 