Троє військовослужбовців загинули у ДТП у Вінницькій області. ФОТО

Автомобіль, у якому їхали військові, перевищив швидкість, з'їхав із дороги і врізався в дерево. Ще одна пасажирка, 20-річна дівчина, - в лікарні у важкому стані.

Аварія сталася 9 травня близько 22:00 у Калинівському районі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

"Водій, його 27-річний пасажир та 28-річна пасажирка, військовослужбовці військової частини А1119, від отриманих травм померли на місці події. 20-річну пасажирка цього автомобіля у важкому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення Калинівської районної лікарні", - сказано в повідомленні.

Поліція відкрила справу за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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