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Трое военнослужащих погибли в ДТП в Винницкой области. ФОТО

Автомобиль, в котором ехали военные, превысил скорость, съехал с дороги и врезался в дерево. Еще одна пассажирка, 20-летняя девушка, в больнице в тяжелом состоянии.

Авария произошла 9 мая около 22 часов в Калиновском районе. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А 1119, от полученных травм скончались на месте происшествия. 20-летняя пассажирка этого автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы", — сказано в сообщении.

Полиция открыла дело по ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Трое военнослужащих погибли в ДТП в Винницкой области 01
Трое военнослужащих погибли в ДТП в Винницкой области 02

Автор: 

Винницкая область (1050) ДТП (7699) Нацполиция (16608) смерть (9261) военнослужащие (6207)


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Топ комментарии
+17
соболезнования их семьям...
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10.05.2020 14:35 Ответить
+6
военнослужащие воинской части А 1119.Это по ходу Калиновский арсенал. Соболезнования их семьям Источник: https://censor.net/p3194611
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10.05.2020 14:56 Ответить
+4
Водка, *****. (((
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10.05.2020 14:52 Ответить
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соболезнования их семьям...
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10.05.2020 14:35 Ответить
Поспішали на роботу на лисих покришках по мокрій дорозі.
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10.05.2020 18:19 Ответить
Потрібно примусити військовослужбовців надівати шоломи, перебуваючи в транспорті. Забагато військових гине в ДТП.
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10.05.2020 18:26 Ответить
точнее - бухание и наказание.
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10.05.2020 14:46 Ответить
9 мая праздновали. шашлык-машлык,судя по крышке от кастрюли.
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10.05.2020 16:09 Ответить
и хорошо что только себя а не кого-то еще.
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10.05.2020 16:29 Ответить
У нас так много народу??? Ну что ж такое? Очень опечален
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10.05.2020 14:50 Ответить
Водка, *****. (((
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10.05.2020 14:52 Ответить
Вантажний Вітьок, переобладнаний в пасажира - а-ля Бердичів, але. Навіть і так, тоді так Вітька розколбасить, треба тулити в безпам'ятстві абсолютному.
А ще такі молоді, жити та жити б.
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10.05.2020 14:53 Ответить
военнослужащие воинской части А 1119.Это по ходу Калиновский арсенал. Соболезнования их семьям Источник: https://censor.net/p3194611
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10.05.2020 14:56 Ответить
х.з. как надо.... скажем так, почувствовать себя орлом, шоб разогнаться до состояния мокшанского продукта ("лепешки"). Но дерево это бы снесли, так что еще х.з., куда, во что, и как они въехали. Может даже и в джип какого-то местного "удавшегося в жизни".
чет подозрительный материал.
и понятно шо напишут шо все были "в лосины" пьяные как Ельцин всегда.
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10.05.2020 15:22 Ответить
не узнаю марку авто...хотя ясно вижу что не Феррари
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10.05.2020 15:53 Ответить
Мерс Вито, и выше в комментариях уже писали
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10.05.2020 16:34 Ответить
Дуже жаль,але коли вже до нашого народу почне доходити ,не можна сідати за кермо автомобіля коли випив,не перевищуй швидкість ,дотримуйся правил дорожнього руху,раніше хоч ДАІ трохи боялись ,а зараз повний хаос на дорогах,саме тому Аваков не заміний ?
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10.05.2020 16:38 Ответить
почти половина потерь ВСУ - небоевые , ... дтп ,небрежное обращение с оружием , самострелы , отравление алкоголем ..... и все молодые , неуж тяжело понять шо жизнь дается только на один раз ...
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10.05.2020 17:15 Ответить
Водитель наверное был летчиком.
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10.05.2020 17:20 Ответить
а мог бы промолчать
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10.05.2020 21:15 Ответить
здоров'я та сил дереву. вiдновлюйся.
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10.05.2020 17:39 Ответить
в аварии не погибают...автор - дебил...
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10.05.2020 19:11 Ответить
у нас неиссякаемый запас дебилов...
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11.05.2020 11:00 Ответить
 
 