Трое военнослужащих погибли в ДТП в Винницкой области. ФОТО

Автомобиль, в котором ехали военные, превысил скорость, съехал с дороги и врезался в дерево. Еще одна пассажирка, 20-летняя девушка, в больнице в тяжелом состоянии.

Авария произошла 9 мая около 22 часов в Калиновском районе. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А 1119, от полученных травм скончались на месте происшествия. 20-летняя пассажирка этого автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы", — сказано в сообщении.

Полиция открыла дело по ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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