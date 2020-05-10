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Студента з Конго знайшли зарізаним у Тернополі, підозрюють 17-річну дівчину. ФОТО

Тернопільські оперативники вночі затримали 17-річну дівчину, яка підозрюється у вбивстві студента одного з вишів міста.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Тернопільські правоохоронці оперативно розкрили вбивство 24-річного студента-іноземця. У скоєнні тяжкого злочину правоохоронці підозрюють 17-річну жительку Тернопільського району. Неповнолітню затримали, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 9 травня близько 4:00 до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшла інформація від лікарів бригади швидкої медичної допомоги про те, що за місцем проживання вони виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням.

На місці події поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 24-річний громадянин Демократичної Республіки Конго, який навчався в одному з вузів Тернополя.

Як підкреслив заступник начальника ГУНП у Тернопільській області Володимир Галевич, правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали сусідів, можливих очевидців і свідків, а також вилучили відео з камер спостереження.

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"Таким чином оперативно встановили особу підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину. Нею виявилася 17-річна жителька одного із сіл Тернопільського району. Неповнолітню поліцейські затримали за місцем проживання, куди вона втекла на таксі після скоєння вбивства", - заявив Галевич.

Студента з Конго знайшли зарізаним у Тернополі, підозрюють 17-річну дівчину 01

Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від семи до п'ятнадцяти років.

Автор: 

іноземець (390) Тернопіль (401) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+34
любов страшная вещь на самом деле...
студенту из конги шляться по малолеткам поменьше бы,
а грызть гранит науки - глядишь и жив был бы....
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10.05.2020 15:08
+20
а я я яй убили негра , убили негра убили.. ни за что ни про что суки замочили )))))))))))))))
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10.05.2020 15:13
+17
Москалів нема, бандерівкі мусять різати негрів.
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10.05.2020 15:24
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любов страшная вещь на самом деле...
студенту из конги шляться по малолеткам поменьше бы,
а грызть гранит науки - глядишь и жив был бы....
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10.05.2020 15:08 Відповісти
А может малолетняя соска решила развести друга на денежку а потом продинамить. Молодежь нынче ушлая до ужаса
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10.05.2020 15:10 Відповісти
вы тока подверждаете мою мысль - сидел бы в библиотеке?
близорукость максимум...
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10.05.2020 15:12 Відповісти
Да этих черных вечно какие то проблемы, то с законом то с карантином то с людьми. Их все любят вращать, особенно ряженные копы. На чистую воду вывел двух самозванцев во Львове.
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10.05.2020 15:19 Відповісти
Вічно проблеми з ряженими неграми
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10.05.2020 16:05 Відповісти
Студента з Конго знайшли зарізаним у Тернополі, підозрюють 17-річну дівчину - Цензор.НЕТ 446
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10.05.2020 18:05 Відповісти
17 лет вызвала тачку на место и на ней уехала практически на зону ,хотя варианты конечно есть ...
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10.05.2020 15:11 Відповісти
а я я яй убили негра , убили негра убили.. ни за что ни про что суки замочили )))))))))))))))
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10.05.2020 15:13 Відповісти
Москалів нема, бандерівкі мусять різати негрів.
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10.05.2020 15:24 Відповісти
Звичайно.Але всеж задоволення не те.Москалі скавчать прикольно.
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10.05.2020 23:09 Відповісти
Это вам не Новый Гарлем.
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10.05.2020 15:27 Відповісти
Не хотел есть грибы?
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10.05.2020 15:29 Відповісти
Файне місто Тернопіль!
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10.05.2020 15:31 Відповісти
Вот на хрена ему сдалось это высшее образование? Бегал бы дома голый с копьём за антилопой..
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10.05.2020 15:33 Відповісти
Нужно правильно отвечать на вопрос "Чей Крым?"
Студента з Конго знайшли зарізаним у Тернополі, підозрюють 17-річну дівчину - Цензор.НЕТ 5826
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10.05.2020 15:35 Відповісти
а че сразу убийство? вон где-то на хате у замминистра нашли с пулей из личного оружия кореша - так то было самоубийством месяца два... негры конечно не самури, но на безрыбье тоже могут вспомнить как разделываются люди. хотя вариант что негр достал свой агрегат и офигевшая тернополянка зафигачила его ножом тоже имеет место быть. культурные различия однако
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10.05.2020 15:57 Відповісти
офигевшая тернополянка,расчитывала на большее. возможно не оправдал завышенные требования
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10.05.2020 16:05 Відповісти
кстати есть и реальная история с "не оправдал" правда чи было по взаимному согласию, чи как, но в том случае убитой оказалась другая гендерная сторона, которая \по словам убийцы\ уж очень громко смеялась.
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10.05.2020 16:22 Відповісти
Ку-Клукс-Клан Тернопіль.
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10.05.2020 15:57 Відповісти
Тернополю до інших Кланів ой як далеко...
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10.05.2020 23:12 Відповісти
В одном из вузов, одном из вузов - в мединституте выдают дипломы за бананы, больше в Тернополе подобных шаражек нет.
Везде приходится учиться. А финансово-экономический - однозначно лучший в Украине.
Если у финансисита нет диплома тернопольского вуза - то это выпускник факультета невест-програмиистов киевского нархоза, либо, вообще, какого нибудь державного неуправлиння.
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10.05.2020 16:01 Відповісти
ВУЗ Крысоватого лучший в Украине? Ай юмарист, ай маладца )))
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10.05.2020 16:16 Відповісти
Так, в русской википедии есть статьи о 22 выпускниках этого вуза.
А еще добрых две сотни просто - предправления, главбухи или зампреды крупных банков и страховых.
Теперь жду сравнения с любым другим экономическим вузом.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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10.05.2020 16:41 Відповісти
Из этого ты делаешь вывод, что в КНЭУ, например, представлен менее чем 22 выпускниках ВУЗа? Тут и сравнивать нечего по выпускникам. Я думаю даже у сраного ОдНЭУ будут покруче ТНЭУ выпускники
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10.05.2020 16:43 Відповісти
Давай, хоть одного, не парься.
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10.05.2020 16:47 Відповісти
КНЭУ. Будет спор с тем, что намного больше 22 выпускников КНЭУ в Википедии?
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10.05.2020 16:51 Відповісти
Балабол, иди в одно место.
Спору не будет.
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10.05.2020 16:52 Відповісти
Чепуш...ло, 134 выпускника КНЭУ в Википедии это меньше 22 ТНЭУ? Де...л ты конечно
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10.05.2020 16:55 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Категория:Выпускники_Киевского_национального_экономического_университета_имени_Вадима_Гетьмана

134 выпускника только в Вике, 11 преподов, 12 ректоров, 7 почетных профессоров. Немного больше 22, не находишь?
Спор окончен?
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10.05.2020 16:54 Відповісти
А що там пише турецька Вікі?
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10.05.2020 23:13 Відповісти
Тільки випусники нулячі. Проводиш співбесіди, і просто офігіваєш...
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11.05.2020 00:52 Відповісти
мусора брешут, где тело и ранения ?
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10.05.2020 16:22 Відповісти
А к вам что, обычно все тела свозят? Журналисты не сделали фото, может следствие не позволило.
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10.05.2020 17:44 Відповісти
мусора всегда готовы осудить невиновных и скрыть бандитов
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10.05.2020 16:23 Відповісти
Ой кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
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10.05.2020 16:53 Відповісти
Может съесть пытался, самооборона ?
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10.05.2020 16:58 Відповісти
Я не розумію - навіщо "битовуху" сюди ліпити під якийсь ніби запашок дискримінації. Обикновенная "битовуха", та ще й очевидний злочин.
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10.05.2020 17:01 Відповісти
Зато мы теперь как Америка. У нас теперь тоже "негров линчуют".
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10.05.2020 17:47 Відповісти
І що робив 24-річний чорношкірий з неповнолітньою дівчиною?
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10.05.2020 17:07 Відповісти
Чернокожего убили на его территории.Обманул надежды девушки?.Я бы не спешил обвинять девушку.Право на самозащиту никто не отменял.Наказание должно быть,но умеренное.Чтобы не шлялась.
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10.05.2020 17:15 Відповісти
Треба ще розбиратися. Скоріш за все хотів згвалтувати, бо в їхній релігії невірна жінка - це гірше за тварину. В такому разі дівчинка молодець, що замочила його.
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10.05.2020 17:16 Відповісти
Девушки! Не ходите замуж за иностранцев - поддержите отечественного производителя!
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10.05.2020 17:27 Відповісти
Молодняк - кожен третій чи четвертий - алкоголик чи наркоман. Яки там производителі.
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10.05.2020 21:29 Відповісти
Це не у Тернополі.Там не Аддьоса,НЄкаллаєфь чи даунббас.
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10.05.2020 23:15 Відповісти
Я, конечно, не судмедэкперт, но, по-моему, всё указывает на Ковид
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10.05.2020 17:28 Відповісти
Все симптомы ковида.
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10.05.2020 17:42 Відповісти
Много вас грамотеев, тест всё равно делать надо.
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10.05.2020 17:55 Відповісти
зачем тест делать?)
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10.05.2020 18:28 Відповісти
Чтоб подтвердить Ваш и Афанасия диагноз. диагноз поставленный Вами и Афанасием.
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10.05.2020 18:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=j1v1IcRxPAg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0WxhzP63WvYsUX8vo2RZiIOz5lOXIhYKhI1WTVVjDhHX_6PexRuLcaNFU ШОКУЮЧІ дані - Вакцинування проти коронавірусу 30 відсотків амереканців проти вакцинування від коронавірусу!
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10.05.2020 18:55 Відповісти
Хей, доблестный рыцарр! )) Осади своего осла в смысле, своего лошадь..
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11.05.2020 01:24 Відповісти
Ковид головного мозга
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10.05.2020 18:05 Відповісти
Студента з Конго знайшли зарізаним у Тернополі, підозрюють 17-річну дівчину - Цензор.НЕТ 5759
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10.05.2020 17:47 Відповісти
Я не расистка, но в 17 лет спать с жителем конго! Ну это как же нужно себя не любить! 17 лет- учись , работай- такие возможности сейчас, вся жизнь для тебя- и тут такое конго.

Так ещё и зарезала: испортила себе будущее
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10.05.2020 18:04 Відповісти
Татьяна, спать с жителем Конго плохо? Я так понимаю вы уже пробовали
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10.05.2020 18:22 Відповісти
А иваном быть не паскудно ? Бабы и с собаками спят ну и что из этого ?
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10.05.2020 19:48 Відповісти
Иван от древнеиудейского, Виктор от древнеримского. А у бога что иудей что эллин... так же как что и белый или черний
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10.05.2020 20:00 Відповісти
Вы в Германию по древнеиудейской программе переехали?
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10.05.2020 23:04 Відповісти
Нет не пробовала. Я повторяю я не расистка. Мишель Обама для меня эталон жены президента, а Обама - с прекрасным образованием и чувством юмора, интеллигентнейший и крутейший.Есть ещё британец Сил - очень крутой певец. Много выдающихся спортсменов и тд. Но это совсем другое. Но конго! Отсталая страна , необразованный ателло, которого ночью без света не видно и наша украинская девушка, тут кроме позора - ничего нет.
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11.05.2020 07:52 Відповісти
По нынешним временам 17 лет - уже "старая дева"!
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10.05.2020 18:53 Відповісти
А типа раньше было не так?)
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10.05.2020 23:08 Відповісти
раньше - понятие относительное (о каких сроках идет речь)!
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10.05.2020 23:15 Відповісти
Смотря что вы подразумеваете под "нынешние времена"))) Так вот раньше, это раньше "нынешних времен"))) Или вы можете привести другие примеры, когда было не так?)))
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10.05.2020 23:36 Відповісти
разные были времена, некоторые я сам помню (к примеру 1970-х и начала 80-х было не так, как сейчас, сексом начинали заниматься несколько позже в основной своей массе), а о других читал в источниках или знаю, что бабушка вышла замуж в 13 лет!
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11.05.2020 00:14 Відповісти
Ну вот кому вы заливаете, про 70-80-е?))) У меня теща, мою родила в 16-ть, в 75-м))) И при этом была отличницей в школе))) И таких примеров уйма))) А в 80-х, я после 8 класса, в общаге техникума жил)))) Вы сами то верите, в то что заявляете?)))
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11.05.2020 01:09 Відповісти
кацапик,разбирайся с расейским фашизмом на кацапском ресурсе!!и не лезь с рассуждениями о волынской резне!!если вам кацапам все ваши подлости выставить то волынская резня будет казаться детской игрой в песочнице.
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10.05.2020 18:16 Відповісти
Он же казах. И разве он не прав. На этом сайте действительно специфическое отношение как бы к другим расам.
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10.05.2020 19:20 Відповісти
присмотрись и увидиш что это киргизский но никак не казахский флаг,а кацапские уши торчат под любым флагом!!(их там нет и быть не может!!но они есть!!кацапские уши под любым флагом)как то так!!
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10.05.2020 19:55 Відповісти
молодая красивая девка говоря культурным языком - должна деньги всему городу, включая известных в учебном заведении чернокожих папенькиных сынков... Что я хочу сказать,ей нужны деньги. Ей надо набивать утробу, в смысле, мотовка, тратит без удержу, а негр её спонсировал, но недостаточно.А потом и вовсе послал, припугнув что спидозный. О таком варианте не думали?
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10.05.2020 19:11 Відповісти
Очень похоже на правду. Хотя, война за передел рынка сбыта бананов в Тернополе мне видится более вероятным.
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10.05.2020 19:53 Відповісти
Африканские страсти...
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10.05.2020 19:57 Відповісти
Негри гвалтують українських дівчат, а коли ті обороняючись випадково заріжуть якогось негра, то їх хапає поліція. Дівчину треба негайно звільнити. Влада повинна захистити громадян від іноземної злочинності, яка охопила Україну. Має бути запроваджений жорсткий візовий режим з країнами Азії, Африки та СНД. Іноземні студенти з цих країн мають навчатися в Україні виключно в межах міждержавних угод під контролем та відповідальністю посольств цих країн. А то через ненажерливість вітчизняної професури Україну перетворюють на Африку.
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10.05.2020 21:55 Відповісти
Нова тернопільчанська Роксолана
Бажала чорношкірого султана, -
Щоб він повіз до себе у гарем,
Й назвав її прекрасною Хюррем.

А якого біса неповнолітня дівчина о 4-ій годині ранку робила на квартирі у дорослого негра?
Не треба виправдовувати шалаву. Яким би не був той негр, але нормальна дівчина там опинитися не могла. Хіба що, він її викрав і привіз до себе насильно. У що, звісно, за всих наявних обставин повірити абсолютно неможливо. Бо після вбивства при самообороні вона б викликала поліцію, а не таксі, щоб втекти додому.
Тупа "звізда" і хтивий негр, - вони знайшли одне одного...
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11.05.2020 02:25 Відповісти
Эти негры едут в Украину не на учёбу, а за фиктивными браками, после росписи фиктивной получением гражданства Украины , загран. паспорта Украины для свободного въезда-выезда в ЕС.
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10.05.2020 22:05 Відповісти
*Нет повести печальнее на свете---чем повесть о миньете в туалете*! У. Шекспир. *Ромэо и Джульетта*. 3 глава. 2 стих.
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10.05.2020 22:38 Відповісти
прикре самогубство
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11.05.2020 00:56 Відповісти
Ниче, на родине его если не леопард бы задрал, то слон какой-нибудь точно задавил.
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11.05.2020 08:32 Відповісти
Белый африканский медведь уж точно задрал бы..
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11.05.2020 10:52 Відповісти
 
 