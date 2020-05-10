Студента з Конго знайшли зарізаним у Тернополі, підозрюють 17-річну дівчину. ФОТО
Тернопільські оперативники вночі затримали 17-річну дівчину, яка підозрюється у вбивстві студента одного з вишів міста.
Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції, передає Цензор.НЕТ.
"Тернопільські правоохоронці оперативно розкрили вбивство 24-річного студента-іноземця. У скоєнні тяжкого злочину правоохоронці підозрюють 17-річну жительку Тернопільського району. Неповнолітню затримали, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 9 травня близько 4:00 до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшла інформація від лікарів бригади швидкої медичної допомоги про те, що за місцем проживання вони виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням.
На місці події поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 24-річний громадянин Демократичної Республіки Конго, який навчався в одному з вузів Тернополя.
Як підкреслив заступник начальника ГУНП у Тернопільській області Володимир Галевич, правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали сусідів, можливих очевидців і свідків, а також вилучили відео з камер спостереження.
"Таким чином оперативно встановили особу підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину. Нею виявилася 17-річна жителька одного із сіл Тернопільського району. Неповнолітню поліцейські затримали за місцем проживання, куди вона втекла на таксі після скоєння вбивства", - заявив Галевич.
Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від семи до п'ятнадцяти років.
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студенту из конги шляться по малолеткам поменьше бы,
а грызть гранит науки - глядишь и жив был бы....
близорукость максимум...
Везде приходится учиться. А финансово-экономический - однозначно лучший в Украине.
Если у финансисита нет диплома тернопольского вуза - то это выпускник факультета невест-програмиистов киевского нархоза, либо, вообще, какого нибудь державного неуправлиння.
А еще добрых две сотни просто - предправления, главбухи или зампреды крупных банков и страховых.
Теперь жду сравнения с любым другим экономическим вузом.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
Спору не будет.
134 выпускника только в Вике, 11 преподов, 12 ректоров, 7 почетных профессоров. Немного больше 22, не находишь?
Спор окончен?
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Ваш и Афанасия диагноз.диагноз поставленный Вами и Афанасием. своего ослав смысле, своего лошадь..
Так ещё и зарезала: испортила себе будущее
Бажала чорношкірого султана, -
Щоб він повіз до себе у гарем,
Й назвав її прекрасною Хюррем.
А якого біса неповнолітня дівчина о 4-ій годині ранку робила на квартирі у дорослого негра?
Не треба виправдовувати шалаву. Яким би не був той негр, але нормальна дівчина там опинитися не могла. Хіба що, він її викрав і привіз до себе насильно. У що, звісно, за всих наявних обставин повірити абсолютно неможливо. Бо після вбивства при самообороні вона б викликала поліцію, а не таксі, щоб втекти додому.
Тупа "звізда" і хтивий негр, - вони знайшли одне одного...