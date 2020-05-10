Студента з Конго знайшли зарізаним у Тернополі, підозрюють 17-річну дівчину. ФОТО

Тернопільські оперативники вночі затримали 17-річну дівчину, яка підозрюється у вбивстві студента одного з вишів міста.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Тернопільські правоохоронці оперативно розкрили вбивство 24-річного студента-іноземця. У скоєнні тяжкого злочину правоохоронці підозрюють 17-річну жительку Тернопільського району. Неповнолітню затримали, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 9 травня близько 4:00 до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшла інформація від лікарів бригади швидкої медичної допомоги про те, що за місцем проживання вони виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням.

На місці події поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 24-річний громадянин Демократичної Республіки Конго, який навчався в одному з вузів Тернополя.

Як підкреслив заступник начальника ГУНП у Тернопільській області Володимир Галевич, правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали сусідів, можливих очевидців і свідків, а також вилучили відео з камер спостереження.

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"Таким чином оперативно встановили особу підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину. Нею виявилася 17-річна жителька одного із сіл Тернопільського району. Неповнолітню поліцейські затримали за місцем проживання, куди вона втекла на таксі після скоєння вбивства", - заявив Галевич.

Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від семи до п'ятнадцяти років.