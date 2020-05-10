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Студент из Конго найден зарезанным в Тернополе: подозревается 17-летняя девушка. ФОТО

Тернопольские оперативники ночью задержали 17-летнюю девушку, которая подозревается в убийстве студента одного из вузов города.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Тернопольские правоохранители оперативно раскрыли убийство 24-летнего студента-иностранца. В совершении тяжкого преступления правоохранители подозревают 17-летнюю жительницу Тернопольского района. Несовершеннолетнюю задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 мая около 4:00 утра к сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступила информация от врачей бригады скорой медицинской помощи о том, что по месту жительства они обнаружили тело мужчины с ножевым ранением.

На месте происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался 24-летний гражданин Демократической Республики Конго, который учился в одном из вузов Тернополя.

Как подчеркнул заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Владимир Галевич, правоохранители провели первоочередные следственные действия, опросили соседей, возможных очевидцев и свидетелей, а также изъяли видео с камер наблюдения.

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"Таким образом оперативно установили личность подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Ею оказалась 17-летняя жительница одного из сел Тернопольского района. Несовершеннолетнюю полицейские задержали по месту жительства, куда она сбежала на такси после совершения убийства ", - заявил Галевич.

Студент из Конго найден зарезанным в Тернополе: подозревается 17-летняя девушка 01

Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

иностранец (498) Тернополь (777) убийство (6522)


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Топ комментарии
+34
любов страшная вещь на самом деле...
студенту из конги шляться по малолеткам поменьше бы,
а грызть гранит науки - глядишь и жив был бы....
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10.05.2020 15:08 Ответить
+20
а я я яй убили негра , убили негра убили.. ни за что ни про что суки замочили )))))))))))))))
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10.05.2020 15:13 Ответить
+17
Москалів нема, бандерівкі мусять різати негрів.
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10.05.2020 15:24 Ответить
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любов страшная вещь на самом деле...
студенту из конги шляться по малолеткам поменьше бы,
а грызть гранит науки - глядишь и жив был бы....
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10.05.2020 15:08 Ответить
А может малолетняя соска решила развести друга на денежку а потом продинамить. Молодежь нынче ушлая до ужаса
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10.05.2020 15:10 Ответить
вы тока подверждаете мою мысль - сидел бы в библиотеке?
близорукость максимум...
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10.05.2020 15:12 Ответить
Да этих черных вечно какие то проблемы, то с законом то с карантином то с людьми. Их все любят вращать, особенно ряженные копы. На чистую воду вывел двух самозванцев во Львове.
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10.05.2020 15:19 Ответить
Вічно проблеми з ряженими неграми
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10.05.2020 16:05 Ответить
Студента з Конго знайшли зарізаним у Тернополі, підозрюють 17-річну дівчину - Цензор.НЕТ 446
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10.05.2020 18:05 Ответить
17 лет вызвала тачку на место и на ней уехала практически на зону ,хотя варианты конечно есть ...
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10.05.2020 15:11 Ответить
а я я яй убили негра , убили негра убили.. ни за что ни про что суки замочили )))))))))))))))
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10.05.2020 15:13 Ответить
Москалів нема, бандерівкі мусять різати негрів.
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10.05.2020 15:24 Ответить
Звичайно.Але всеж задоволення не те.Москалі скавчать прикольно.
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10.05.2020 23:09 Ответить
Это вам не Новый Гарлем.
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10.05.2020 15:27 Ответить
Не хотел есть грибы?
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10.05.2020 15:29 Ответить
Файне місто Тернопіль!
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10.05.2020 15:31 Ответить
Вот на хрена ему сдалось это высшее образование? Бегал бы дома голый с копьём за антилопой..
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10.05.2020 15:33 Ответить
Нужно правильно отвечать на вопрос "Чей Крым?"
Студента з Конго знайшли зарізаним у Тернополі, підозрюють 17-річну дівчину - Цензор.НЕТ 5826
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10.05.2020 15:35 Ответить
а че сразу убийство? вон где-то на хате у замминистра нашли с пулей из личного оружия кореша - так то было самоубийством месяца два... негры конечно не самури, но на безрыбье тоже могут вспомнить как разделываются люди. хотя вариант что негр достал свой агрегат и офигевшая тернополянка зафигачила его ножом тоже имеет место быть. культурные различия однако
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10.05.2020 15:57 Ответить
офигевшая тернополянка,расчитывала на большее. возможно не оправдал завышенные требования
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10.05.2020 16:05 Ответить
кстати есть и реальная история с "не оправдал" правда чи было по взаимному согласию, чи как, но в том случае убитой оказалась другая гендерная сторона, которая \по словам убийцы\ уж очень громко смеялась.
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10.05.2020 16:22 Ответить
Ку-Клукс-Клан Тернопіль.
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10.05.2020 15:57 Ответить
Тернополю до інших Кланів ой як далеко...
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10.05.2020 23:12 Ответить
В одном из вузов, одном из вузов - в мединституте выдают дипломы за бананы, больше в Тернополе подобных шаражек нет.
Везде приходится учиться. А финансово-экономический - однозначно лучший в Украине.
Если у финансисита нет диплома тернопольского вуза - то это выпускник факультета невест-програмиистов киевского нархоза, либо, вообще, какого нибудь державного неуправлиння.
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10.05.2020 16:01 Ответить
ВУЗ Крысоватого лучший в Украине? Ай юмарист, ай маладца )))
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10.05.2020 16:16 Ответить
Так, в русской википедии есть статьи о 22 выпускниках этого вуза.
А еще добрых две сотни просто - предправления, главбухи или зампреды крупных банков и страховых.
Теперь жду сравнения с любым другим экономическим вузом.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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10.05.2020 16:41 Ответить
Из этого ты делаешь вывод, что в КНЭУ, например, представлен менее чем 22 выпускниках ВУЗа? Тут и сравнивать нечего по выпускникам. Я думаю даже у сраного ОдНЭУ будут покруче ТНЭУ выпускники
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10.05.2020 16:43 Ответить
Давай, хоть одного, не парься.
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10.05.2020 16:47 Ответить
КНЭУ. Будет спор с тем, что намного больше 22 выпускников КНЭУ в Википедии?
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10.05.2020 16:51 Ответить
Балабол, иди в одно место.
Спору не будет.
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10.05.2020 16:52 Ответить
Чепуш...ло, 134 выпускника КНЭУ в Википедии это меньше 22 ТНЭУ? Де...л ты конечно
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10.05.2020 16:55 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Категория:Выпускники_Киевского_национального_экономического_университета_имени_Вадима_Гетьмана

134 выпускника только в Вике, 11 преподов, 12 ректоров, 7 почетных профессоров. Немного больше 22, не находишь?
Спор окончен?
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10.05.2020 16:54 Ответить
А що там пише турецька Вікі?
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10.05.2020 23:13 Ответить
Тільки випусники нулячі. Проводиш співбесіди, і просто офігіваєш...
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11.05.2020 00:52 Ответить
мусора брешут, где тело и ранения ?
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10.05.2020 16:22 Ответить
А к вам что, обычно все тела свозят? Журналисты не сделали фото, может следствие не позволило.
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10.05.2020 17:44 Ответить
мусора всегда готовы осудить невиновных и скрыть бандитов
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10.05.2020 16:23 Ответить
Ой кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
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10.05.2020 16:53 Ответить
Может съесть пытался, самооборона ?
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10.05.2020 16:58 Ответить
Я не розумію - навіщо "битовуху" сюди ліпити під якийсь ніби запашок дискримінації. Обикновенная "битовуха", та ще й очевидний злочин.
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10.05.2020 17:01 Ответить
Зато мы теперь как Америка. У нас теперь тоже "негров линчуют".
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10.05.2020 17:47 Ответить
І що робив 24-річний чорношкірий з неповнолітньою дівчиною?
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10.05.2020 17:07 Ответить
Чернокожего убили на его территории.Обманул надежды девушки?.Я бы не спешил обвинять девушку.Право на самозащиту никто не отменял.Наказание должно быть,но умеренное.Чтобы не шлялась.
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10.05.2020 17:15 Ответить
Треба ще розбиратися. Скоріш за все хотів згвалтувати, бо в їхній релігії невірна жінка - це гірше за тварину. В такому разі дівчинка молодець, що замочила його.
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10.05.2020 17:16 Ответить
Девушки! Не ходите замуж за иностранцев - поддержите отечественного производителя!
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10.05.2020 17:27 Ответить
Молодняк - кожен третій чи четвертий - алкоголик чи наркоман. Яки там производителі.
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10.05.2020 21:29 Ответить
Це не у Тернополі.Там не Аддьоса,НЄкаллаєфь чи даунббас.
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10.05.2020 23:15 Ответить
Я, конечно, не судмедэкперт, но, по-моему, всё указывает на Ковид
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10.05.2020 17:28 Ответить
Все симптомы ковида.
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10.05.2020 17:42 Ответить
Много вас грамотеев, тест всё равно делать надо.
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10.05.2020 17:55 Ответить
зачем тест делать?)
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10.05.2020 18:28 Ответить
Чтоб подтвердить Ваш и Афанасия диагноз. диагноз поставленный Вами и Афанасием.
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10.05.2020 18:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=j1v1IcRxPAg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0WxhzP63WvYsUX8vo2RZiIOz5lOXIhYKhI1WTVVjDhHX_6PexRuLcaNFU ШОКУЮЧІ дані - Вакцинування проти коронавірусу 30 відсотків амереканців проти вакцинування від коронавірусу!
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10.05.2020 18:55 Ответить
Хей, доблестный рыцарр! )) Осади своего осла в смысле, своего лошадь..
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11.05.2020 01:24 Ответить
Ковид головного мозга
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10.05.2020 18:05 Ответить
Студента з Конго знайшли зарізаним у Тернополі, підозрюють 17-річну дівчину - Цензор.НЕТ 5759
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10.05.2020 17:47 Ответить
Я не расистка, но в 17 лет спать с жителем конго! Ну это как же нужно себя не любить! 17 лет- учись , работай- такие возможности сейчас, вся жизнь для тебя- и тут такое конго.

Так ещё и зарезала: испортила себе будущее
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10.05.2020 18:04 Ответить
Татьяна, спать с жителем Конго плохо? Я так понимаю вы уже пробовали
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10.05.2020 18:22 Ответить
А иваном быть не паскудно ? Бабы и с собаками спят ну и что из этого ?
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10.05.2020 19:48 Ответить
Иван от древнеиудейского, Виктор от древнеримского. А у бога что иудей что эллин... так же как что и белый или черний
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10.05.2020 20:00 Ответить
Вы в Германию по древнеиудейской программе переехали?
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10.05.2020 23:04 Ответить
Нет не пробовала. Я повторяю я не расистка. Мишель Обама для меня эталон жены президента, а Обама - с прекрасным образованием и чувством юмора, интеллигентнейший и крутейший.Есть ещё британец Сил - очень крутой певец. Много выдающихся спортсменов и тд. Но это совсем другое. Но конго! Отсталая страна , необразованный ателло, которого ночью без света не видно и наша украинская девушка, тут кроме позора - ничего нет.
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11.05.2020 07:52 Ответить
По нынешним временам 17 лет - уже "старая дева"!
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10.05.2020 18:53 Ответить
А типа раньше было не так?)
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10.05.2020 23:08 Ответить
раньше - понятие относительное (о каких сроках идет речь)!
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10.05.2020 23:15 Ответить
Смотря что вы подразумеваете под "нынешние времена"))) Так вот раньше, это раньше "нынешних времен"))) Или вы можете привести другие примеры, когда было не так?)))
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10.05.2020 23:36 Ответить
разные были времена, некоторые я сам помню (к примеру 1970-х и начала 80-х было не так, как сейчас, сексом начинали заниматься несколько позже в основной своей массе), а о других читал в источниках или знаю, что бабушка вышла замуж в 13 лет!
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11.05.2020 00:14 Ответить
Ну вот кому вы заливаете, про 70-80-е?))) У меня теща, мою родила в 16-ть, в 75-м))) И при этом была отличницей в школе))) И таких примеров уйма))) А в 80-х, я после 8 класса, в общаге техникума жил)))) Вы сами то верите, в то что заявляете?)))
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11.05.2020 01:09 Ответить
кацапик,разбирайся с расейским фашизмом на кацапском ресурсе!!и не лезь с рассуждениями о волынской резне!!если вам кацапам все ваши подлости выставить то волынская резня будет казаться детской игрой в песочнице.
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10.05.2020 18:16 Ответить
Он же казах. И разве он не прав. На этом сайте действительно специфическое отношение как бы к другим расам.
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10.05.2020 19:20 Ответить
присмотрись и увидиш что это киргизский но никак не казахский флаг,а кацапские уши торчат под любым флагом!!(их там нет и быть не может!!но они есть!!кацапские уши под любым флагом)как то так!!
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10.05.2020 19:55 Ответить
молодая красивая девка говоря культурным языком - должна деньги всему городу, включая известных в учебном заведении чернокожих папенькиных сынков... Что я хочу сказать,ей нужны деньги. Ей надо набивать утробу, в смысле, мотовка, тратит без удержу, а негр её спонсировал, но недостаточно.А потом и вовсе послал, припугнув что спидозный. О таком варианте не думали?
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10.05.2020 19:11 Ответить
Очень похоже на правду. Хотя, война за передел рынка сбыта бананов в Тернополе мне видится более вероятным.
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10.05.2020 19:53 Ответить
Африканские страсти...
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10.05.2020 19:57 Ответить
Негри гвалтують українських дівчат, а коли ті обороняючись випадково заріжуть якогось негра, то їх хапає поліція. Дівчину треба негайно звільнити. Влада повинна захистити громадян від іноземної злочинності, яка охопила Україну. Має бути запроваджений жорсткий візовий режим з країнами Азії, Африки та СНД. Іноземні студенти з цих країн мають навчатися в Україні виключно в межах міждержавних угод під контролем та відповідальністю посольств цих країн. А то через ненажерливість вітчизняної професури Україну перетворюють на Африку.
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10.05.2020 21:55 Ответить
Нова тернопільчанська Роксолана
Бажала чорношкірого султана, -
Щоб він повіз до себе у гарем,
Й назвав її прекрасною Хюррем.

А якого біса неповнолітня дівчина о 4-ій годині ранку робила на квартирі у дорослого негра?
Не треба виправдовувати шалаву. Яким би не був той негр, але нормальна дівчина там опинитися не могла. Хіба що, він її викрав і привіз до себе насильно. У що, звісно, за всих наявних обставин повірити абсолютно неможливо. Бо після вбивства при самообороні вона б викликала поліцію, а не таксі, щоб втекти додому.
Тупа "звізда" і хтивий негр, - вони знайшли одне одного...
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11.05.2020 02:25 Ответить
Эти негры едут в Украину не на учёбу, а за фиктивными браками, после росписи фиктивной получением гражданства Украины , загран. паспорта Украины для свободного въезда-выезда в ЕС.
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10.05.2020 22:05 Ответить
*Нет повести печальнее на свете---чем повесть о миньете в туалете*! У. Шекспир. *Ромэо и Джульетта*. 3 глава. 2 стих.
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10.05.2020 22:38 Ответить
прикре самогубство
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11.05.2020 00:56 Ответить
Ниче, на родине его если не леопард бы задрал, то слон какой-нибудь точно задавил.
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11.05.2020 08:32 Ответить
Белый африканский медведь уж точно задрал бы..
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11.05.2020 10:52 Ответить
 
 