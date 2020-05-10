Студент из Конго найден зарезанным в Тернополе: подозревается 17-летняя девушка. ФОТО
Тернопольские оперативники ночью задержали 17-летнюю девушку, которая подозревается в убийстве студента одного из вузов города.
Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции, передает Цензор.НЕТ.
"Тернопольские правоохранители оперативно раскрыли убийство 24-летнего студента-иностранца. В совершении тяжкого преступления правоохранители подозревают 17-летнюю жительницу Тернопольского района. Несовершеннолетнюю задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 9 мая около 4:00 утра к сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступила информация от врачей бригады скорой медицинской помощи о том, что по месту жительства они обнаружили тело мужчины с ножевым ранением.
На месте происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался 24-летний гражданин Демократической Республики Конго, который учился в одном из вузов Тернополя.
Как подчеркнул заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Владимир Галевич, правоохранители провели первоочередные следственные действия, опросили соседей, возможных очевидцев и свидетелей, а также изъяли видео с камер наблюдения.
"Таким образом оперативно установили личность подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Ею оказалась 17-летняя жительница одного из сел Тернопольского района. Несовершеннолетнюю полицейские задержали по месту жительства, куда она сбежала на такси после совершения убийства ", - заявил Галевич.
Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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студенту из конги шляться по малолеткам поменьше бы,
а грызть гранит науки - глядишь и жив был бы....
близорукость максимум...
Везде приходится учиться. А финансово-экономический - однозначно лучший в Украине.
Если у финансисита нет диплома тернопольского вуза - то это выпускник факультета невест-програмиистов киевского нархоза, либо, вообще, какого нибудь державного неуправлиння.
А еще добрых две сотни просто - предправления, главбухи или зампреды крупных банков и страховых.
Теперь жду сравнения с любым другим экономическим вузом.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
Спору не будет.
134 выпускника только в Вике, 11 преподов, 12 ректоров, 7 почетных профессоров. Немного больше 22, не находишь?
Спор окончен?
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Ваш и Афанасия диагноз.диагноз поставленный Вами и Афанасием. своего ослав смысле, своего лошадь..
Так ещё и зарезала: испортила себе будущее
Бажала чорношкірого султана, -
Щоб він повіз до себе у гарем,
Й назвав її прекрасною Хюррем.
А якого біса неповнолітня дівчина о 4-ій годині ранку робила на квартирі у дорослого негра?
Не треба виправдовувати шалаву. Яким би не був той негр, але нормальна дівчина там опинитися не могла. Хіба що, він її викрав і привіз до себе насильно. У що, звісно, за всих наявних обставин повірити абсолютно неможливо. Бо після вбивства при самообороні вона б викликала поліцію, а не таксі, щоб втекти додому.
Тупа "звізда" і хтивий негр, - вони знайшли одне одного...