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Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник. ФОТОрепортаж

Перебіг віртуальних переговорів Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Канцлера ФРН Ангели Меркель свідчить про повну підтримку України з боку Німеччини.

Про це повідомив у Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Перші віртуальні переговори Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Канцлера Ангели Меркель тривають повним ходом. Маємо повну підтримку України з боку Німеччини!" - розповів він.

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"Саме такий піднесений настрій - попри всі виклики сучасності - панував нині під час першого закордонного візиту Глави уряду Дениса Шмигаля до Німеччини! Маємо низку важливих домовленостей, над реалізацією яких працюватиме вітчизняна дипломатія. Danke Deutschland!" - додав пізніше Мельник.

Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник 01
Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник 02
Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник 03
Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник 04
Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник 05
Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник 06

Автор: 

Німеччина (7357) Меркель Ангела (1139) перемовини (2899) Мельник Андрій (234) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+6
полная виртуальная поддержка.
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12.05.2020 14:19
+5
Правительство заигралось в виртуальные игры. Верните их в реальный мир.

Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 210
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12.05.2020 14:25
+4
Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4907
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12.05.2020 14:14
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МВФ тоже поддерживал, аж из щтанов выскакивал. И чё?
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12.05.2020 14:12 Відповісти
Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4907
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12.05.2020 14:14 Відповісти
В обсервацию захотелось, шутник?
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12.05.2020 17:18 Відповісти
Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2314
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12.05.2020 14:12 Відповісти
Ну, якщо шмигаль веде переговори, то підтримка Німеччини буде лише слабшати. Адже шмигаль хоче давати воду в Крим для окупантів, і аналогічних дій прагне від Меркель.
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12.05.2020 14:14 Відповісти
Уга, зелупня, полгная поддергка!
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12.05.2020 14:15 Відповісти
Только денег не дают.
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12.05.2020 14:19 Відповісти
полная виртуальная поддержка.
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12.05.2020 14:19 Відповісти
Сейчас налетит со своими комментариями cвopа пeтябoбикoв и будут требовать от кабмина получения от Германии полной поддержки Украины.
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12.05.2020 14:22 Відповісти
Правительство заигралось в виртуальные игры. Верните их в реальный мир.

Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 210
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12.05.2020 14:25 Відповісти
цихровізація...
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12.05.2020 14:28 Відповісти
щоб не розпочинав робити цей шмігаль - виходить завжди лайно
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12.05.2020 14:27 Відповісти
Для таких "политиков" как шмыгаль поговорить с пранкером был бы уже большой успех.
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12.05.2020 14:42 Відповісти
Меркель: - Как у вас дела в экономике?
Шмыгаль: - Как в морге!
Меркель: - Ну, тогда... гутен морген!
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12.05.2020 15:04 Відповісти
Якщо Шмига бреше у відкриту нам,які живуть тут, в Україні, то важко уявити що він розповідає Меркель... Раніше тільки ***** було в "паралельній реальності", тепер там опинилась і Україна...
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12.05.2020 15:28 Відповісти
Він їй не розповів, що у нього брат загинув на Донбасі через Порошенка? Такий хід основа майбутнього успіху на службі у шмарклі.
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12.05.2020 15:40 Відповісти
Виртульные переговоры - мнимые, кажущиеся, нереальные. Может интерактивные?
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12.05.2020 17:27 Відповісти
хорошо. правильно.
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12.05.2020 18:00 Відповісти
 
 