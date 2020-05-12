Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник. ФОТОрепортаж
Перебіг віртуальних переговорів Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Канцлера ФРН Ангели Меркель свідчить про повну підтримку України з боку Німеччини.
Про це повідомив у Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
"Перші віртуальні переговори Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Канцлера Ангели Меркель тривають повним ходом. Маємо повну підтримку України з боку Німеччини!" - розповів він.
"Саме такий піднесений настрій - попри всі виклики сучасності - панував нині під час першого закордонного візиту Глави уряду Дениса Шмигаля до Німеччини! Маємо низку важливих домовленостей, над реалізацією яких працюватиме вітчизняна дипломатія. Danke Deutschland!" - додав пізніше Мельник.
Топ коментарі
+6 Fjall_Raven
показати весь коментар12.05.2020 14:19
+5 Valentin Nasus
показати весь коментар12.05.2020 14:25
+4 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар12.05.2020 14:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шмыгаль: - Как в морге!
Меркель: - Ну, тогда... гутен морген!