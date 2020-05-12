Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник. ФОТОрепортаж

Перебіг віртуальних переговорів Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Канцлера ФРН Ангели Меркель свідчить про повну підтримку України з боку Німеччини.

Про це повідомив у Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Перші віртуальні переговори Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Канцлера Ангели Меркель тривають повним ходом. Маємо повну підтримку України з боку Німеччини!" - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поки Меркель координує мирний процес на Донбасі, особисто телефонує Зеленському, а потім Путіну, українці можуть спати спокійно, - посол Мельник. ВIДЕО

"Саме такий піднесений настрій - попри всі виклики сучасності - панував нині під час першого закордонного візиту Глави уряду Дениса Шмигаля до Німеччини! Маємо низку важливих домовленостей, над реалізацією яких працюватиме вітчизняна дипломатія. Danke Deutschland!" - додав пізніше Мельник.











