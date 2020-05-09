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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Поки Меркель координує мирний процес на Донбасі, особисто телефонує Зеленському, а потім Путіну, українці можуть спати спокійно, - посол Мельник. ВIДЕО

Канцлер ФРН Ангела Меркель грає вирішальну роль в стримуванні російської агресії та, найімовірніше, доведе свою місію до припинення війни.

Таку впевненість висловив в інтерв'ю Радіо Свобода посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол у Німеччині Мельник вшанував пам'ять жертв нацизму: Вимагатимемо побудувати в центрі Берліна меморіал українським жертвам війни

"Ангела Меркель продовжує відігравати вирішальну роль у стримуванні російської агресії. Для нас, українців, головне розуміти одну річ. До того часу, поки Меркель буде продовжувати опікуватися українським файлом, поки Меркель особисто буде щотижня, щодвотижня телефонувати нашому президенту, дзвонити після цього Путіну, і координувати цей весь мирний процес, який є дуже і дуже чутливим, крихким, але до того часу, поки Ангела Меркель залишається і зберігає цю провідну роль, я думаю, що українці можуть спати спокійно, і ми можемо не боятися того, що завтра раптом почнеться чергова ескалація. Оскільки Путін прекрасно розуміє, що в такому разі ціна, яку він буде змушений заплатити за цю агресію, буде непомірно вищою", - заявив посол.

Він підкреслив, що Німеччина продовжує бути посередником, незважаючи на складності цього процесу.

"І це для українців, я вважаю, є дуже важливим фактом. Адже російська пропаганда, як ви чудово знаєте, є багатовекторною і спрямована на різні цілі. Одна з цілей є, і про це дуже рідко говорять, посіяти розбрат серед українського суспільства, створити враження, що нібито нас Німеччина кине, зрадить і таким чином виникає в українців відчуття недовіри.

А насправді федеральний уряд, керівництво уряду, всі важливі депутати у Бундестазі, а також, що теж не менш важливо, усі провідні німецькі ЗМІ відчувають надзвичайну історичну відповідальність Німеччини перед Україною. І я переконаний, що пані Меркель цей величезний тягар не кине на півдороги, вона обов’язково доведе свою місію до успішного завершення. Це означає, що до припинення війни, до досягнення миру", - зазначив Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські шпигуни зламали у 2015 році пошту Меркель, - ЗМІ

Зеленський Володимир (23832) Меркель Ангела (1139) путін володимир (23821) Донбас (22356) Мельник Андрій (234)


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Топ коментарі
+16
Пока Меркель координирует мирный процесс на Донбассе, лично звонит Зеленскому, а потом Путину, украинцы могут спать спокойно, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 6978
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09.05.2020 19:59
+14
Очень позитивные новости были несколько дней назад, что ЕС не вывел Северный Поток 2 из общих оснований. Никаких преференций рашисты не получили.
Это означает, что 10 миллиардов пуйла и его прихвостней так и будут лежать на дне морском мёртвым грузом.
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09.05.2020 19:49
+13
Меркель действует в интересах Германии, путлер - в интересах мордора и только клоун привычно играет по сценарию.
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09.05.2020 19:48
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Меркель действует в интересах Германии, путлер - в интересах мордора и только клоун привычно играет по сценарию.
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09.05.2020 19:48 Відповісти
По сценарию Путлера.
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09.05.2020 20:53 Відповісти
Очень позитивные новости были несколько дней назад, что ЕС не вывел Северный Поток 2 из общих оснований. Никаких преференций рашисты не получили.
Это означает, что 10 миллиардов пуйла и его прихвостней так и будут лежать на дне морском мёртвым грузом.
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09.05.2020 19:49 Відповісти
А то, что ***** подохнет, разве плохая новость?
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09.05.2020 19:52 Відповісти
это кагбе процесс естественный но больше интересует вапрос-кагда?
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09.05.2020 20:38 Відповісти
Уверен, что еще в этом веке.
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09.05.2020 20:56 Відповісти
Не смешите. Влиял на решение ценник на газ! Как только он стал несопоставим с откатами, которые фрау Ребентроп получает от пуйла - сразу вспомнились "ценности". Лживая бабка.
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09.05.2020 19:57 Відповісти
Пока нет дяди Пети, единственная надежда на тьотю Анжелу, шоб заср. Вовачка на нагадил 😕
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09.05.2020 20:40 Відповісти
посол наверно не в курсе, что почти через сутки гибнут наши защитники. По моему они не спят спокойно. Не, посол?
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09.05.2020 19:50 Відповісти
Пока Меркель координирует мирный процесс на Донбассе, лично звонит Зеленскому, а потом Путину, украинцы могут спать спокойно, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 1193
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09.05.2020 19:51 Відповісти
Ніхто не каже, що між пуйлом і Меркель існує сантимент, як між ним і Трампом. Але Меркель буде вимушена зливати Україну навіть попри огиду до Пуйла, а Трамп буде вимушений душити Пуйла навіть попри свою до нього любов. Може навіть Зєля не в захваті, що йому випала доля остаточно ліквідувати Україну. Але владне крісло здебільшого не залишає людям вибору.
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09.05.2020 20:34 Відповісти
головне, що Штати вiд нас не вiдмовились.....
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09.05.2020 20:50 Відповісти
Якщо українці раз за разом обирають російських шпигунів собі в лідери, то навіть найбільш відданий союзник стане скептиком.
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09.05.2020 21:42 Відповісти
шпигуни приходять i уходять, а Україна залишається.....
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09.05.2020 21:47 Відповісти
ты так говоришь, как-будто Украине уже 1000 лет ) одно из самых молодых государств. 30 лет, а уже на ладан дышит...
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10.05.2020 00:46 Відповісти
даже не стану ничего отвечать.....
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10.05.2020 09:42 Відповісти
Це часом не той момент, коли воно говорить про статеві органи бабушкі і дедкушкі.
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09.05.2020 21:30 Відповісти
та мабуть нi..... )
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09.05.2020 21:37 Відповісти
Испорченный телефон
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09.05.2020 19:51 Відповісти
Скільки зараз військових в ООС захищає Батьківщину,скільки людей загинуло...А цьому,кретине,всьо Меркель зробила,таке вже цинічне бидло.
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09.05.2020 19:52 Відповісти
Ты про КАЦАПО-ФАШИСТСКИХ?
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09.05.2020 19:57 Відповісти
Да, да! Все нацисты должны убраться к себе в Москву, Петербург и т.д.
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09.05.2020 19:57 Відповісти
Это бан.
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09.05.2020 19:59 Відповісти
Пока Меркель координирует мирный процесс на Донбассе, лично звонит Зеленскому, а потом Путину, украинцы могут спать спокойно, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 6978
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09.05.2020 19:59 Відповісти
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09.05.2020 20:07 Відповісти
І ще з 1 + 1 голочок.
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09.05.2020 23:01 Відповісти
Ага,мы тебя не больно зарежем.
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09.05.2020 19:55 Відповісти
Что он несет? Да эта комсомольская фрау подставила Украину и Грузию под российскую агрессию лишив их шансов на переход в НАТО.
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09.05.2020 19:56 Відповісти
А разве не Саакашвили лишил шанса?

Апрель 03, 2019
Михаил Саакашвили: Я был готов отказаться от НАТО взамен на территориальную целостность

https://www.ekhokavkaza.com/a/29858376.html

26 Июнь, 2012 12:59

По словам грузинского лидера, вступление в альянс зависит от того, как пройдут осенью парламентские выборы

Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что у Грузии есть «реальный шанс» вступить в НАТО в 2014 году, однако многое здесь определят парламентские выборы, которые состоятся в октябре.

https://www.golos-ameriki.ru/a/saakashvili-nato-georgia-parliament-election/1249193.html
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09.05.2020 20:56 Відповісти
Пока Ху*ло не сдохло, параша не развалена на части и по частям не уничтожена, а Зеля с Ермаком сидят на Банковой, а не в СИЗО, украинцы не могут спать спокойно.
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09.05.2020 20:02 Відповісти
Ну сдохнет Ху*ло. Выберут, например, Шойгу. И ситуация вообще по жёсткому может начать развиваться.
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09.05.2020 20:09 Відповісти
Або взагалі Патрушева. Того, що будинки в Москві підривав.
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09.05.2020 20:28 Відповісти
та нет..... не так все просто.....
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09.05.2020 21:27 Відповісти
Развал и уничтожение параши первостепенное, сдохшее Ху*ло с его 6-ю двойниками и Шлангу- третьестепенное. Поймите, наконец, что раковую опухоль вырезают целиком, и весь организм обрабатывают жёстко (химией и радиацией). Только тогда есть шанс спасти то, что остаётся. Иначе-
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09.05.2020 23:13 Відповісти
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09.05.2020 20:10 Відповісти
Зачем нам тогда армия , если есть великая Меркель ?
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09.05.2020 20:06 Відповісти
с начала минского сходняка ,дзвонки немецко - рашистских подельников надзвонили потерю Украиной части Донбасса,надзвонили создание ордло под управлением куйла ,отодвинули Украину от ЕС И НАТО и надзвонили более 13 тысяч раз колокольных звонов ,о погибших украинских защитниках.,,,кровавые рашистско -фашистские дзвонари ,от которых шесть лет в Украине нет покоя..
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09.05.2020 20:06 Відповісти
украинцы могут спать спокойно/ В 2019 г.Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи. Пристайко назвал Германию мощным экспортером оружия и подчеркнул, что эти вооружения нужны Украине. Он отметил, что, когда украинские компании хотят заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются по политическим мотивам./ То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Ни когда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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09.05.2020 20:07 Відповісти
Знать бы еще за сколько х.уйло сможет купить госпожу Меркель.
И тогда конечно...миссия будет завершена.
ЗА СЧЕТ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ???
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09.05.2020 20:08 Відповісти
Даешь Меркель в президенты Украины. На кой ляд нам то, что не в состоянии обеспечить спокойный сон?
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09.05.2020 20:08 Відповісти
Слишком много букфв, ни один алфавит не выдержит такого красноречия. Северный поток 2 из страны агрессора в Германию. Это все что надо знать
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09.05.2020 20:09 Відповісти
Чому це Меркель буде працювати в інтересах України? Ангела буде працювати на інтереси Німетчини! А Україна добре лягає на стіл, як розмінна монета у відносинах Німетчини і Росії. Звісно удавати занепокоєність фрау буде, і може навіть якісь санкції застосує. Але тільки для проформи. Якщо росіяни попруть на Україну, то українці будуть з ними один на один, ніхто не буде вставати на захист українців, окрім них самих. Навіть серед українців вати-ватної повно, що не захочуть чинити росіянам опір, але сприймуть окупацію, як належне.
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09.05.2020 20:12 Відповісти
Але всі ці неприємності можна перебороти і подолати. Визначальну роль у військовому протистоянні між Україною і Росією буде мати російський шпигун Зєля і його шобла, яку він напризначав на керівні посади. Цей факт помножить на нуль будь які спроби робити опір росіянам і українці потраплять у російський полон беззбройними оптом. Одиничні очаги опору будуть нещадно подавлені вогнем з усіх видів озброєнь, яких у росіян вистачає. А як ви думали?
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09.05.2020 20:20 Відповісти
Ти ж його й привів.
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09.05.2020 20:25 Відповісти
Я за російського шпигуна Порошенка не голосував. Це Пєця з своїми тролями Зєлю привів.
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09.05.2020 20:35 Відповісти
Та ні. Ти повівся на російську пропаганду і проголосував за Зеленського. Більше того- ти за Зеленського агітував.
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09.05.2020 20:39 Відповісти
Ану скажи "Зєлю геть. Дострокові". Як я кажу з Вересня. Пєця забороняє?
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09.05.2020 21:36 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
Юльку на нари.
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09.05.2020 21:38 Відповісти
Юля в опозиції ще й з рейтингом меньшим, ніж у Пєці. Пан жонофоб? Якась дівчина зрадила?
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09.05.2020 21:45 Відповісти
Просто газова аферистка і давня спільниця ***** має сісти.
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09.05.2020 21:48 Відповісти
За минулу бесіду про Юлю тобі твій куратор від Пєці так нічого і не заплатив, бо її всю видалив модер і ти скрін зробити не встиг. Мені щкода, що ти втратив в грошах. Юля оплачується у Пєці по найвищому тарифу
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10.05.2020 04:38 Відповісти
Звернися до свого психіатра і попроси хай збільшить тобі дозу твоїх ліків.
Чи ти їх взагалі кинув приймати?
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10.05.2020 07:14 Відповісти
Нормас?
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09.05.2020 21:39 Відповісти
Іван, не смикайся. Криками про Зелю не замаскуєш свою зелену сутність.
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09.05.2020 21:46 Відповісти
Фрау муркель працює на інтереси глобалістів, від яких в 2016 році отримала премію Фонду Калергі (прадід глобалістів) за те, що наводнила виключно "в інтересах Німеччини" свою країну мільйонами арабів. Інколи, Ваню, треба думати, перш ніж писати.
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10.05.2020 14:02 Відповісти
Дипломатов учат врать, а не бред сивого мерина толкать. Секта видевших мир в глазах Путина и прочих отбитых на все голову боксеров.
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09.05.2020 20:13 Відповісти
Первую Мировую войну сотворили Кайзер Пруссии Вильгельм и сЦарь РАБссии Николай Кровавый II в 1914 году.Вторую Мировую войну сочинили Джугашвили и Гитлер 23 августа 1939 года в Москве,а по факту 1 сентября 1949 г...,.Кто из современных болванов сочинит третью Мировую между давними братьями-баранами?
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09.05.2020 20:15 Відповісти
1 сентября 1939 г.))))Sorry
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09.05.2020 20:17 Відповісти
Я думаю, что Украина больше никогда не будет спасть спокойно до дезинтеграции РФ. Привыкайте жить при постоянной военной/террористической/гибридной угрозе. Добро пожаловать в "клуб".
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09.05.2020 20:20 Відповісти
100%
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09.05.2020 20:24 Відповісти
Это верно. Украина будет в положении Израиля, к сожалении не так сплоченная и отмобилизованная.
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09.05.2020 20:31 Відповісти
Краще б вона коректувала мирний процес у берліні, а не на Донбасі.
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09.05.2020 20:34 Відповісти
посол накуй, зелень
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09.05.2020 20:35 Відповісти
"это этот, как его, инфантилизм". в обычной форме дети ищут папу, шоб пожаловаться, шоб он защитил и наказал обидчика, а здесь, за отсутствием такового в европе, маму-защитницу.
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09.05.2020 20:39 Відповісти
А я думал шо мы можем спать спокойно из-за ЗСУ на рубежах.
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09.05.2020 20:48 Відповісти
Поки Меркель координує мирний процес на Донбасі, особисто телефонує Зеленському, а потім Путіну, українці можуть спати спокійно, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5897
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09.05.2020 20:48 Відповісти
Яку нісенітницю він городить! Після того як шмаркля почав домовлятися безпосередньо з терористами, колишня комсомолка Меркель виправить все становище і настане мир. Після таких слів Мельника треба знімати з дипломатичної роботи. Нехай як Єременко краще з повіями домовляється.
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09.05.2020 20:51 Відповісти
Он на дипломатическом языке сказал, что Зелемойский работает на международном уровне, т.к. Меркель и при его полном бездействии защищает...
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09.05.2020 21:01 Відповісти
То в нас надія тільки на Меркель? Українці можуть спати спокійно, бо Меркель нам допоможе? А чого ж досі не допомогла? На фронті кожен день нова ескалація
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09.05.2020 20:52 Відповісти
Се ля ві народ ... І велика політика - треба вчитись.
З рф торгуються газом і ще багато чим, а нам допомагають грошима - пишуть Германія надала допомоги нам на 1 млрд.
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09.05.2020 20:55 Відповісти
ИДИОТЫ, - проснитесь, до тех пор - пока звонит Меркель - Путину - в Украине мира не будет!!!
Слава Украине!!!
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09.05.2020 21:04 Відповісти
.
Украина, по инерции заложенной Порошенко, содействует Эрдогану в п.здить путенскую срань.
https://www.youtube.com/watch?v=vdFwzUW5WSU&feature=youtu.be&t=236 Гроза небес: Турция готовит сюрприз Кремлю - тяжелый ударный дрон нового поколения .

Поки Меркель координує мирний процес на Донбасі, особисто телефонує Зеленському, а потім Путіну, українці можуть спати спокійно, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5022
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09.05.2020 21:05 Відповісти
І що ?
Турція нам поставила безпілотники - тепер десь стоять. Дай бг, щоб у нормальних ангарах.
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09.05.2020 21:54 Відповісти
А те шо Турція можить кацапів у Лівії аж кишки летять. А тепер їм у Лівії буде повна срака і у Сирії будут сидіти тихенько.
Хоча б є один нормальний лідер у світі...
До речі - в Лівії разом з Вагнеровцями виступають і жабоїди, і макаронники обісцяні. Ось і вся срана гейРопа з її гейРопейськими цінностями...
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09.05.2020 22:04 Відповісти
" моЧить кацапів "
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09.05.2020 22:05 Відповісти
І не "поставила безпілотники" а "Порошенко закупив".
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09.05.2020 22:06 Відповісти
Меркель була і є на стороні Кремля. Німеччина завжди продавала інтереси Украіни.
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09.05.2020 21:18 Відповісти
Да ты что. Что бы мы делали без фрау Риббентроп...

Собственно говоря, давно бы уже освободили оккупированные территории и вышли на границу 1991 года с перспективой идти до границы 1919-го...
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09.05.2020 21:50 Відповісти
Ещё "спокойнее" мы будем спать после достройки Потока-2. Четвёртый рейх тогда окончательно вратёт в Европу.
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09.05.2020 21:52 Відповісти
врастёт.
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09.05.2020 21:53 Відповісти
нормальные немцы помнят вспоротые животы их изнасилованных русскими бабок
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09.05.2020 21:54 Відповісти
А пасол бы ты, пасол!
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09.05.2020 23:29 Відповісти
шось цей вислів дуже схожий на першоквітневий жарт... але ж вже травень...
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10.05.2020 00:58 Відповісти
Поки Меркель координує мирний процес на Донбасі, особисто телефонує Зеленському, а потім Путіну, українці можуть спати спокійно, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 321
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10.05.2020 08:32 Відповісти
Клас. Трампу - 5 балів. Хоча це й відео-жоп.
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10.05.2020 14:06 Відповісти
Пока Меркель и х@@ло решают свой договорняк по сдаче Украины, ЗЕк как унитаз ,позволяет срать на себя и на страну. Нет - размену Украины на ОРДЛО!
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10.05.2020 11:20 Відповісти
 
 