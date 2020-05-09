Поки Меркель координує мирний процес на Донбасі, особисто телефонує Зеленському, а потім Путіну, українці можуть спати спокійно, - посол Мельник. ВIДЕО
Канцлер ФРН Ангела Меркель грає вирішальну роль в стримуванні російської агресії та, найімовірніше, доведе свою місію до припинення війни.
Таку впевненість висловив в інтерв'ю Радіо Свобода посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
"Ангела Меркель продовжує відігравати вирішальну роль у стримуванні російської агресії. Для нас, українців, головне розуміти одну річ. До того часу, поки Меркель буде продовжувати опікуватися українським файлом, поки Меркель особисто буде щотижня, щодвотижня телефонувати нашому президенту, дзвонити після цього Путіну, і координувати цей весь мирний процес, який є дуже і дуже чутливим, крихким, але до того часу, поки Ангела Меркель залишається і зберігає цю провідну роль, я думаю, що українці можуть спати спокійно, і ми можемо не боятися того, що завтра раптом почнеться чергова ескалація. Оскільки Путін прекрасно розуміє, що в такому разі ціна, яку він буде змушений заплатити за цю агресію, буде непомірно вищою", - заявив посол.
Він підкреслив, що Німеччина продовжує бути посередником, незважаючи на складності цього процесу.
"І це для українців, я вважаю, є дуже важливим фактом. Адже російська пропаганда, як ви чудово знаєте, є багатовекторною і спрямована на різні цілі. Одна з цілей є, і про це дуже рідко говорять, посіяти розбрат серед українського суспільства, створити враження, що нібито нас Німеччина кине, зрадить і таким чином виникає в українців відчуття недовіри.
А насправді федеральний уряд, керівництво уряду, всі важливі депутати у Бундестазі, а також, що теж не менш важливо, усі провідні німецькі ЗМІ відчувають надзвичайну історичну відповідальність Німеччини перед Україною. І я переконаний, що пані Меркель цей величезний тягар не кине на півдороги, вона обов’язково доведе свою місію до успішного завершення. Це означає, що до припинення війни, до досягнення миру", - зазначив Мельник.
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Это означает, что 10 миллиардов пуйла и его прихвостней так и будут лежать на дне морском мёртвым грузом.
Апрель 03, 2019
Михаил Саакашвили: Я был готов отказаться от НАТО взамен на территориальную целостность
https://www.ekhokavkaza.com/a/29858376.html
26 Июнь, 2012 12:59
По словам грузинского лидера, вступление в альянс зависит от того, как пройдут осенью парламентские выборы
Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что у Грузии есть «реальный шанс» вступить в НАТО в 2014 году, однако многое здесь определят парламентские выборы, которые состоятся в октябре.
https://www.golos-ameriki.ru/a/saakashvili-nato-georgia-parliament-election/1249193.html
И тогда конечно...миссия будет завершена.
ЗА СЧЕТ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ???
Юльку на нари.
Чи ти їх взагалі кинув приймати?
З рф торгуються газом і ще багато чим, а нам допомагають грошима - пишуть Германія надала допомоги нам на 1 млрд.
Слава Украине!!!
Украина, по инерции заложенной Порошенко, содействует Эрдогану в п.здить путенскую срань.
https://www.youtube.com/watch?v=vdFwzUW5WSU&feature=youtu.be&t=236 Гроза небес: Турция готовит сюрприз Кремлю - тяжелый ударный дрон нового поколения .
Турція нам поставила безпілотники - тепер десь стоять. Дай бг, щоб у нормальних ангарах.
Хоча б є один нормальний лідер у світі...
До речі - в Лівії разом з Вагнеровцями виступають і жабоїди, і макаронники обісцяні. Ось і вся срана гейРопа з її гейРопейськими цінностями...
Собственно говоря, давно бы уже освободили оккупированные территории и вышли на границу 1991 года с перспективой идти до границы 1919-го...