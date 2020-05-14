Прокуратура Києва завершила слідство стосовно екскерівника заводу "Маяк", який намагався заробити $2,5 млн на продажу майна "Укроборонпрому". ФОТОрепортаж

Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування у резонансному кримінальному провадженні щодо колишнього заступника генерального директора київського заводу "Маяк", викритого на спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами при відчуженні майна "Укроборонпрому" (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році колишній посадовець пообіцяв керівнику комерційної структури сприяння в придбанні майнового комплексу заводу за значно заниженою ціною.

Загальна сума угоди мала становити 4, 5 млн доларів США, з яких 2 млн доларів США покупець мав офіційно сплатити за майновий комплекс, а ще 2, 5 млн доларів США передати особисто підозрюваному як винагороду за його "послуги"", - йдеться в повідомленні.

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Наразі відповідно ст. 290 КПК України підозрюваному та його захисникам відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

За махінації з державною власністю підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи з викриття та документування шахрайської схеми здійснювалися спільно зі слідчими СУ ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

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