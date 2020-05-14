Прокуратура Киева завершила следствие в отношении экс-руководителя завода "Маяк", пытавшегося заработать $2,5 млн на продаже имущества "Укроборонпрома". ФОТОрепортаж

Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование в резонансном уголовном производстве в отношении бывшего заместителя генерального директора киевского завода "Маяк", уличенного в попытке мошеннического завладения денежными средствами при отчуждении имущества "Укроборонпрома" (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно материалам следствия, в 2019 году бывший чиновник пообещал руководителю коммерческой структуры содействие в приобретении имущественного комплекса завода по значительно заниженной цене.

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Общая сумма сделки должна была составить 4,5 млн долларов США, из которых 2 млн долларов США покупатель должен был официально заплатить за имущественный комплекс, а еще 2,5 млн долларов США передать лично подозреваемому в качестве вознаграждения за его "услуги"", - говорится в сообщении.







Правоохранители задержали экс-руководителя предприятия в отделении банка при получении 200 тысяч долларов США аванса.

Сейчас в соответствии со ст. 290 УПК Украины подозреваемому и его защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлено в суд.

За махинации с государственной собственностью подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Мероприятия по разоблачению и документированию мошеннической схемы осуществлялись совместно со следователями СУ ГУ ЧП в г. Киеве при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.