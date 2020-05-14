Унаслідок пожежі в квартирі на столичному Подолі загинув чоловік, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

У п'ятиповерховому будинку на вулиці Електриків у Подільському районі Києва сталася пожежа. Загинув один чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

14 травня о 00:37 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в 5-поверховому житловому будинку на вул. Електриків, 26/10, що у Подільському районі столиці.



До місця події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, займання сталося в 1-кімнатній квартирі на 4-му поверсі. Пожежа супроводжувалася сильним задимленням на 4 та 5 поверхах, тому пожежники, не гаючи часу, відразу ж приступили до евакуації мешканців з верхніх поверхів, після чого приступили до гасіння пожежі. Під час проведення розвідки в охопленій вогнем квартирі, бійці виявили тіло чоловіка 1982 року народження.



О 1:17 бійцям вдалося локалізувати пожежу на площі 16 кв. м, а о 1:33 - ліквідувати. Під час гасіння пожежі з 5-го поверху за допомогою автодрабини з будинку евакуйовано 5-х осіб. Після огляду фахівцями медичної служби вони від госпіталізації відмовилися.



Унаслідок пожежі вогнем знищено віконні рами, особисті речі, побутова техніка, меблі, закопчено стіни та стеля в помешканні.



На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 рятувальників особового складу ДСНС.



Причина пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі пожежі в лісових масивах Зони відчуження ліквідовано, - Зеленський



