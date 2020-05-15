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Двоє чоловіків врятували пенсіонерку, яка намагалася скоїти самогубство на Донеччині, - Нацполіція. ФОТО

У місті Волноваха Донецької області 68-річна пенсіонерка намагалася накласти на себе руки, зістрибнувши з моста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

У поліцію Волновахи зателефонував чоловік з повідомленням, що на мосту стоїть жінка, яка намагалася накласти на себе руки.

На місце події негайно прибули співробітники Волноваського відділу поліції. Правоохоронці побачили заплакану бабусю і двох чоловіків, які врятували її. Жінку заспокоїли і передали рідним. Зараз життю та здоров'ю пенсіонерки нічого не загрожує.

Один з героїв відразу ж поїхав з місця події, переконавшись, що врятована жінка тепер в надійних руках. З іншим чоловіком співробітникам поліції вдалося поспілкуватися.

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"Повертаючись до міста, я побачив бабусю, яка вже перелізла за огорожу моста. Напевно, так би мовити, на адреналіні, я негайно вискочив з автомобіля, підбіг до неї і схопив її за куртку. Одночасно зі мною підбіг ще один чоловік, який проїжджав повз . Жінка кричала, щоб її не чіпали, відпустили, але ми, зовсім не слухаючись її, витягли на іншу, безпечну сторону і відразу ж подзвонили в поліцію", - розповів чоловік.

Двоє чоловіків врятували пенсіонерку, яка намагалася скоїти самогубство на Донеччині, - Нацполіція 01
Двоє чоловіків врятували пенсіонерку, яка намагалася скоїти самогубство на Донеччині, - Нацполіція 02

Автор: 

Нацполіція (15163) самогубство (632) порятунок (119) Донецька область (8440)


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Топ коментарі
+5
спасибо, мужики...
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15.05.2020 12:01
+4
Молодцы мужики. Продлили ей ужас и муки земного существования.
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15.05.2020 12:04
+3
Меньше телек надо было смотреть,там сплошное нагнетание психоза.
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15.05.2020 12:03
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спасибо, мужики...
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15.05.2020 12:01 Відповісти
пєнсіонний фонд с тобою нє согласєн
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15.05.2020 14:19 Відповісти
так... він цим мужикам помститься ))))
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15.05.2020 14:20 Відповісти
С такой высоты малая вероятность летального исхода. А вот многочисленные травмы обеспечены. Может бабуля хотела в больнице пожить немного или крыша поехала. Старость горбатая.
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15.05.2020 12:02 Відповісти
Меньше телек надо было смотреть,там сплошное нагнетание психоза.
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15.05.2020 12:03 Відповісти
Молодцы мужики. Продлили ей ужас и муки земного существования.
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15.05.2020 12:04 Відповісти
у бабульки, походу, адреналин зашкалил от покращень...
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15.05.2020 12:05 Відповісти
Підвищена тривога. Ляшко, твоя работа. Сегодня парень молодой зашел. В маске. На улице в маске, когда лето скоро. Говорит, этот вирус людей поломал. И как ему объяснить, что Ляшко у нас хуже вируса, упырь.
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15.05.2020 12:06 Відповісти
И что теперь этим мужчинам за это будет?Гарантированая подписка про не выезд,ежемесячные вызовы в поицию для дачи показаний до конца следствия, а это как минимум год,это однозначно.
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15.05.2020 12:06 Відповісти
Нет там никакого следствия.
Самоубийц обычно везут в дурдом и держат там сколько посчитают нужным.
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15.05.2020 12:30 Відповісти
хотела уйти от слуг нарота ,не получилось
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15.05.2020 12:17 Відповісти
откуда вы знаете что с пенсионеркой, мож у нее онкология неоперабельная, мож не хочет она выть от боли от качества паллиативной терапии когда хер пойми что колят при действии пару часов вместо 6-7, спасти то дурное дело не хитрое а вот убрать причину по которой захотела свести счеты с жизнью неполучится даже если с бабкой вместе спрыгнуть с моста, так то
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15.05.2020 12:42 Відповісти
там того мосту тіко шоп ноги поломати
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15.05.2020 14:18 Відповісти
 
 