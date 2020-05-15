Двоє чоловіків врятували пенсіонерку, яка намагалася скоїти самогубство на Донеччині, - Нацполіція. ФОТО

У місті Волноваха Донецької області 68-річна пенсіонерка намагалася накласти на себе руки, зістрибнувши з моста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

У поліцію Волновахи зателефонував чоловік з повідомленням, що на мосту стоїть жінка, яка намагалася накласти на себе руки.

На місце події негайно прибули співробітники Волноваського відділу поліції. Правоохоронці побачили заплакану бабусю і двох чоловіків, які врятували її. Жінку заспокоїли і передали рідним. Зараз життю та здоров'ю пенсіонерки нічого не загрожує.

Один з героїв відразу ж поїхав з місця події, переконавшись, що врятована жінка тепер в надійних руках. З іншим чоловіком співробітникам поліції вдалося поспілкуватися.

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"Повертаючись до міста, я побачив бабусю, яка вже перелізла за огорожу моста. Напевно, так би мовити, на адреналіні, я негайно вискочив з автомобіля, підбіг до неї і схопив її за куртку. Одночасно зі мною підбіг ще один чоловік, який проїжджав повз . Жінка кричала, щоб її не чіпали, відпустили, але ми, зовсім не слухаючись її, витягли на іншу, безпечну сторону і відразу ж подзвонили в поліцію", - розповів чоловік.



