У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих. ФОТОрепортаж
У суботу, 16 травня, в центрі Варшави відбувся страйк підприємців, які вимагали повного скасування обмежень на функціонування економіки, введених у зв’язку з епідемію коронавірусу, і надання більшої допомоги бізнесу з боку держави.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, влада Варшави офіційно не дозволила його проведення, відтак поліція оголосила маніфестацію нелегальною, застосувала силу до протестувальників і затримала 380 з них.
За інформацією речника поліції польської столиці Сильвестра Марчака, загалом вчора було затримано понад 380 протестувальників, 150 оштрафовано, а справи щодо покарання інших 220 осіб направлено до суду. П’ять осіб заарештовано за напад на поліцейських, словесні образи на їхню адресу чи пошкодження поліцейського майна.
Як відомо, протестувальники зібралися на Замковій площі і мали пройти до президентського палацу і парламенту країни. Утім поліція відразу заблокувала марш, наголошуючи, що це масове зібрання є незаконним. Раніше влада Варшави не дозволила проводити цей захід. Це рішення підтримали окружний та апеляційний суди.
Вимогу поліції розійтися протестувальники ігнорували і намагалися групами пройти далі. Тоді поліція почала затримувати людей. Не маючи можливості пройти до президентського палацу і парламенту, протестувальники вирушили до офісу правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS). Але поліція заблокувала рух на підступах до нього.
Одним із затриманих виявився й сенатор опозиційної Громадянської коаліції Яцек Бурий. Польський законодавець стверджував, що проти нього застосовано силу і доправлено до поліцейського автомобіля попри попередження, що він сенатор і має депутатський імунітет. Поліція переконує, що діяла в рамках закону, а Бурого затримали не знаючи, що він сенатор польського парламенту.
Маршалок Сенату РП Томаш Гродзкий назвав у Twitter затримання Бурого незаконним і закликав уряд країни "не застосовувати насилля до підприємців"
Своє обурення діями поліції щодо протестувальників висловив також мер Варшави Рафал Тшасковський, якого 15 травня висунуто кандидатом у президенти Польщі. У Twitter він написав, що не погоджується на агресію поліції проти підприємців. Він наголосив, що "поліцейський кийок не може бути аргументом уряду, потрібний діалог, а не насилля". На це відразу відповіла варшавська поліція, яка підкреслила, що "обирає методи, які є адекватними до ситуації, і в них немає місця політиці".
Страйк підприємців організував один із кандидатів у президенти Польщі Павел Танайно.
Як відомо, через пандемією коронавірусу уряд Польщі в середині березня запровадив обмежувальні заходи, зокрема і в економіці країни. Попри те, що польська влада ухвалила дві програми заходів щодо захисту малого, середнього та великого бізнесу від наслідків кризи, підприємці вважають їх недостатніми і вимагають більшої допомоги і якомога швидшого розмороження економіки країни.
Фото Reuters
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и демократическую Польшу 20гг 21 века может только демагог.
Где вы такого нанюхались? Государство - это инструмент элиты для управления плебсом в своих ест интересах, но - по возможности. В качестве зрелищ, чтоб плебс был доволен, раньше устраивали гладиаторские бои, а теперь - выборы.
Sevodnja denj nezavisimosti u vashih druzei.
А деньги откуда, чтоб сидеть дома и быть живым-здоровым?
Кстати, бути живим-здоровим - разве это не явно шкурный интерес? особенно если сидеть на деньги, снятые с промышленности.
Все, кто участвовал, будут оштрафованы полицией. Все, кто был без масок, получат дополнительные штрафы от санэпидслужбы. Все, кто оскорблял полицию, получат дополнительно условное тюремное заключение. Все, кто сопротивлялся физически, пойдут в тюрьму.
Действия или бездействие как протестантов, так и полиции, каждая секунда - будут публично расследованы. Так есть и будет.
Для болезней этой группы чтобы назвать хотя бы с натяжкой эпидемией должно было заразиться минимум 20% населения. Не знаю сколько там в польше, но в мире ( с корректировкой на количество дней) на сеоодняшний день должно было бы заразиться около 400 млн, шоб это считалось эпидемией. А заразилось в 100 раз меньше!
Проблема высосана из пальца и популистами- дебилами у власти доведена до абсурда.
Тому застосування сили владою на упередження зараз є виправданим.
Любое государтво, любая власть основана на положении: или делай как велят или заставят, вплоть до убийства. Также любая власть - это тн "стационарный бандит", те система изымающая средства у населения и перераспределяющая их, не забывая себя любимого. Это функциональные определения, формы реализации могут быть разными, а суть не меняется. А прилично-неприлично рассматривают после, вначале решают эффективно/неэффективно. Вот если сделали эффективно, то потом можно и о приличиях.
Типичный пример применения: расстрел Бонапартом картечью роялистов - противников режима. Первое применение картечи против толпы в Европе.
Не все способны пользоваться гуглом самостоятельно, хотябы почитать, шо такое ВОЗ. Вот и получается, что из-за таких недалеких персонажей, страдают все остальные.
Масоны с рептилоидами куда интересней, правдоподобней, вот прям ответ на все вопросы, большей, "лишней" информации, в голове держать не надо, если голова вообще приспособлена к анализу, а не только кушать...
То давайте я подкину вам другую, альтернативную теорию заговора, а может и не теорию, она кстати тоже многое объясняет и сходится в прочих действиях: Прошла инфа, что европейцы жалуются на активацию рос пропаганды, которая разгоняет смуту на европейских ресурсах в сети. А дестабилизация -- идея икс ботоксного маразматика, ну вы сами знаете, так что всё сходится.