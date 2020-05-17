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Новини Фото Коронавірус і карантин
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У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих. ФОТОрепортаж

У суботу, 16 травня, в центрі Варшави відбувся страйк підприємців, які вимагали повного скасування обмежень на функціонування економіки, введених у зв’язку з епідемію коронавірусу, і надання більшої допомоги бізнесу з боку держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, влада Варшави офіційно не дозволила його проведення, відтак поліція оголосила маніфестацію нелегальною, застосувала силу до протестувальників і затримала 380 з них.

За інформацією речника поліції польської столиці Сильвестра Марчака, загалом вчора було затримано понад 380 протестувальників, 150 оштрафовано, а справи щодо покарання інших 220 осіб направлено до суду. П’ять осіб заарештовано за напад на поліцейських, словесні образи на їхню адресу чи пошкодження поліцейського майна.

Як відомо, протестувальники зібралися на Замковій площі і мали пройти до президентського палацу і парламенту країни. Утім поліція відразу заблокувала марш, наголошуючи, що це масове зібрання є незаконним. Раніше влада Варшави не дозволила проводити цей захід. Це рішення підтримали окружний та апеляційний суди.

Вимогу поліції розійтися протестувальники ігнорували і намагалися групами пройти далі. Тоді поліція почала затримувати людей. Не маючи можливості пройти до президентського палацу і парламенту, протестувальники вирушили до офісу правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS). Але поліція заблокувала рух на підступах до нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вийшла на друге місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом

Одним із затриманих виявився й сенатор опозиційної Громадянської коаліції Яцек Бурий. Польський законодавець стверджував, що проти нього застосовано силу і доправлено до поліцейського автомобіля попри попередження, що він сенатор і має депутатський імунітет. Поліція переконує, що діяла в рамках закону, а Бурого затримали не знаючи, що він сенатор польського парламенту.

Маршалок Сенату РП Томаш Гродзкий назвав у Twitter затримання Бурого незаконним і закликав уряд країни "не застосовувати насилля до підприємців"

Своє обурення діями поліції щодо протестувальників висловив також мер Варшави Рафал Тшасковський, якого 15 травня висунуто кандидатом у президенти Польщі. У Twitter він написав, що не погоджується на агресію поліції проти підприємців. Він наголосив, що "поліцейський кийок не може бути аргументом уряду, потрібний діалог, а не насилля". На це відразу відповіла варшавська поліція, яка підкреслила, що "обирає методи, які є адекватними до ситуації, і в них немає місця політиці".

Страйк підприємців організував один із кандидатів у президенти Польщі Павел Танайно.

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Як відомо, через пандемією коронавірусу уряд Польщі в середині березня запровадив обмежувальні заходи, зокрема і в економіці країни. Попри те, що польська влада ухвалила дві програми заходів щодо захисту малого, середнього та великого бізнесу від наслідків кризи, підприємці вважають їх недостатніми і вимагають більшої допомоги і якомога швидшого розмороження економіки країни.

У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих 01
У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих 02
У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих 03
У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих 04
У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих 05
У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих 06
У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих 07
У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих 08
У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих 09
У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих 10
У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих 11
У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих 12
У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих 13
У Варшаві поліція розігнала антикарантинний протест: застосовувався сльозогінний газ, майже 400 затриманих 14

Фото Reuters

карантин (18172) Польща (8496) протест (2397) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
Не забывай упомянуть платить ли НеЛох пособия по безработице и освобожден ли от налогов бизнес и как бубочка сделал карантинное : Пррррр...
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17.05.2020 14:39
+22
Просте питання: в Варшаві закрили метро? І взагалі десь у Європі чи Америці (крім України) метро закрили???
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17.05.2020 14:39
+20
Вы фсьо врьоти! Карантин и закрытие границ только в Украине и его задумал "Бубочка", чтобы узурпировать власть!!!
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17.05.2020 14:34
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https://censor.net/user/228197 Не так. Если закон преступный, то его выполнять нельзя.
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17.05.2020 15:29 Відповісти
_Ну товарищ, явно видно, не различает право - первооснову и суть, и закон - формальную производную от права. И законен может быть вовсе неправовым - незаконным. Можно любой закон написать, бумага всё стерпит. Например о сжигании всех евреев в печах... У гитлеровской Германии тоже ведь "законы" были. Только я вот что скажу: дерьмо это собачье, а не законы, если они используются во вред народу! В преамбуле к Конституции США на этот счёт очень хорошо сказано!
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17.05.2020 15:56 Відповісти
Сравнивать фашистскую Германию 30гг 20ст.
и демократическую Польшу 20гг 21 века может только демагог.
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17.05.2020 16:46 Відповісти
Не було в Німеччині законів "про сжиганіє іврєєв в пєчах". Брехати негарно.
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17.05.2020 21:40 Відповісти
_Был закон о запрете медицинских опытов над, видите ли, сабачками, а вместо них проводите опыты на евреях. И они таки проводили, суки. Так что отак от.
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17.05.2020 23:35 Відповісти
Нонсенс. В правовом государстве преступных законов не бывает.
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17.05.2020 16:36 Відповісти
А правовые государства бывают? В реальности, я имею в виду.
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17.05.2020 17:02 Відповісти
Польша ещё ничего не показала,Президент Польши может заплатить за свой волюнтаризм,это ему так не пройдет
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17.05.2020 15:27 Відповісти
Как ему заплатить, решат граждане Польши на выборах.
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17.05.2020 16:48 Відповісти
Ганьба, що і в Польші ще залишилося комуняцьке насліддя, мусорська наволоч.
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17.05.2020 14:54 Відповісти
Не забывай про эффект толпы разжигаемый провокаторами, когда ситуация полностью выходит из под контроля.
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17.05.2020 14:57 Відповісти
Ага,девочки побитые, наверное толпой нападали на полицейских,особенно мужик с конституцией вообще зверюга
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17.05.2020 15:17 Відповісти
Не побитые девочки, а наглотавшиеся газа. Газ у них видать забористый.
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17.05.2020 15:23 Відповісти
Посмотри лучше,там видно как полицейские ломают людей,значит и девочек били тоже,а газом добавили
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17.05.2020 15:34 Відповісти
Где ты видишь хоть на одном фото, что бы по асфальту мозги валялись?
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17.05.2020 16:02 Відповісти
Он себе это представил. Впечатлительный очень, но однобоко. Забитые умирающими людьми реанимации его бы не впечатлили.
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17.05.2020 16:25 Відповісти
Посмотрел лучше и увидел там надпись, которую ты просмотрел: "пошел на***, кацап"
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18.05.2020 15:39 Відповісти
Когда полиция требует прекратить незаконное шествие, то надо выполнять либо самому, либо полиция заставит выполнить требование законной силой. Если при этом, нарушая закон, прикрываться брошюрой конституции, то бить будут палкой по заднице. Даже если вы прикроете задницу брошюрой конституции. Вы лично можете считать, что это удар по конституции. Но полиция имеет в виду вполне конкретную задницу нарушителя.
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17.05.2020 16:23 Відповісти
Вообще-то это народ источник власти. Государство существует для народа, а не наоборот.
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17.05.2020 17:04 Відповісти
Так вот законная власть, источником которой есть народ, выполняет его волю ликвидировать эпидемию, не допуская её распространение. И принуждает к этому кучку непонятливых.
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17.05.2020 19:31 Відповісти
Вообще-то это народ источник власти. Государство существует для народа, а не наоборот.
Где вы такого нанюхались? Государство - это инструмент элиты для управления плебсом в своих ест интересах, но - по возможности. В качестве зрелищ, чтоб плебс был доволен, раньше устраивали гладиаторские бои, а теперь - выборы.
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17.05.2020 21:19 Відповісти
мде. трамп падла раздал людям, лишившимся работы, по 1300 до конца этой истерии. а поляки цивилизованные. палкой по морде и в наручники.
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17.05.2020 14:57 Відповісти
А чего ты ждал? Любая власть суть насилие.
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17.05.2020 15:04 Відповісти
В Польше все, кто нуждается, получают прожиточный минимум. А кто кроме минимума хочет БМВ и плюёт на противоэпидемические мероприятия, того наказывают разными способоми. Общество обязано себя защищать. И оно делает это не эффектно, но эффективно.
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17.05.2020 16:17 Відповісти
Gratulerer med dagen Norge!!
В Варшаве полиция разогнала антикарантинный протест: применялся слезоточивый газ, почти 400 задержанных - Цензор.НЕТ 8548

Sevodnja denj nezavisimosti u vashih druzei.
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17.05.2020 15:08 Відповісти
Норвежці прогнулися під мігрантами
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17.05.2020 16:53 Відповісти
А шо б ви вибрали: бути живим-здоровим чи шкурні інтереси підприємців?
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17.05.2020 15:14 Відповісти
Человека нужно не только лечить но и кормить. От голода загнуться можно быстрее, чем от ковида. Меня на этой неделе спонсировал деньгами знакомый врач. Но не у всех есть хорошие знакомые.
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17.05.2020 15:48 Відповісти
Це ти за місяць епідемії з'їв все зароблене? В тебе 10 дітей?
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17.05.2020 16:14 Відповісти
https://censor.net/ua/user/228197, у моих клиентов нет денег. Трясутся над каждой копейкой. А у тебя много денег ?
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17.05.2020 17:12 Відповісти
Есть столько, сколько заработал.
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17.05.2020 18:15 Відповісти
А шо б ви вибрали: бути живим-здоровим чи шкурні інтереси підприємців?
А деньги откуда, чтоб сидеть дома и быть живым-здоровым?
Кстати, бути живим-здоровим - разве это не явно шкурный интерес? особенно если сидеть на деньги, снятые с промышленности.
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17.05.2020 21:26 Відповісти
Закон суров, но это Закон. Если эпидемия, то массовые мероприятия запрещены. Для всех. Вышел бы не сенатор, а президент - и его бы ЗАСТАВИЛИ ВЫПОЛНИТЬ ЗАКОН.
Все, кто участвовал, будут оштрафованы полицией. Все, кто был без масок, получат дополнительные штрафы от санэпидслужбы. Все, кто оскорблял полицию, получат дополнительно условное тюремное заключение. Все, кто сопротивлялся физически, пойдут в тюрьму.
Действия или бездействие как протестантов, так и полиции, каждая секунда - будут публично расследованы. Так есть и будет.
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17.05.2020 15:15 Відповісти
Знаешь , с чего начались проблемы у царя - батюшки и царской семьи? Вовремя хлеб не завезли, и бабам кормить детей было нечем. Власть может и допроситься. Хреново будет всем, но не так обидно.
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17.05.2020 15:50 Відповісти
В Польше давно нет царя и недостатка хлеба. Потому что законы соблюдаются, а власть выбирается народом. А не обнуляется или проскальзывает на крови майдана.
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17.05.2020 16:10 Відповісти
Дело в том, что никакой эпидемии нет.
Для болезней этой группы чтобы назвать хотя бы с натяжкой эпидемией должно было заразиться минимум 20% населения. Не знаю сколько там в польше, но в мире ( с корректировкой на количество дней) на сеоодняшний день должно было бы заразиться около 400 млн, шоб это считалось эпидемией. А заразилось в 100 раз меньше!
Проблема высосана из пальца и популистами- дебилами у власти доведена до абсурда.
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17.05.2020 17:50 Відповісти
Зачем мне спорить с идиотом, до которого не доходит элементарная вещь, что если бы не было беспрецедентных карантинных мер планетарного масштаба, то заболевших было бы на порядки больше.
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17.05.2020 18:11 Відповісти
Полные бред, а бы даже сказал абсолютный бред.
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17.05.2020 23:49 Відповісти
Уже весь мир что это Туфта раскрученная до Небес дебилами мирового масштаба
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17.05.2020 15:18 Відповісти
Это не дебилы..а жесткие прагматики..расчеты показывали, что идет циклическая жопа в экономике...чтобы избежать всякого рода опасностей для мирового капитала и была придумана и раскручена в СМИ эта херня...а как теликозависимые обхезались как от чумы, то и ввели жесткие меры...в результате чего дерьмократия превратилась в диктатуру в один день
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17.05.2020 21:09 Відповісти
як приємно зустріти адекватну людину! нехай це на просторах інтернету .але коли читаєш адекватний пост то аж душа радіє.і розумієш що ще не все втрачено і ти не один!Дякую і жму Вам руку!
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17.05.2020 22:03 Відповісти
Это не мне...это экономистам этого форума из разных стран...это они писали что, по циклам идет огромная жопа еще в январе....а я не понял какая именно
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17.05.2020 23:12 Відповісти
Пандемия мозгов тупых,это тоже эпидемия коммуняцкого быдла...
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17.05.2020 15:19 Відповісти
Нет такого Закона,Самоизоляция.Если есть Пандемия,то должно вводится Чрезвычайное Положение,а не директива Кабмина Долбодятлы
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17.05.2020 15:21 Відповісти
Уявляю який гвалт здійняла би агресивна меншість з порохоботів, якби схожий протест у схожий спосіб розігнали в Києві.
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17.05.2020 15:23 Відповісти
_Лупить мирных граждан руками служащей власти (не народу, конечно) своры неприлично. Это - агрессия государства против народа. Народ имеет право ответить агрессору тем же.
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17.05.2020 15:28 Відповісти
Справа в тому, що у випадку коли після послаблення карантину Польшу здолає медична і соціальна криза як в Італії, США чи Росії - жоден з протестувальників не візьме на себе відповідальність за це, а заховається і знову почне вимагати якихось дій від тієї ж влади.
Тому застосування сили владою на упередження зараз є виправданим.
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17.05.2020 15:32 Відповісти
Хватит нести свой бред про лоховирус
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17.05.2020 15:35 Відповісти
наотвечали уже, сейчас живут в резервациях лнр днр. Гребанная Раша устроила по всей Европе "протесты", так шо кушайте или дышите и не обляпайтесь
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17.05.2020 15:44 Відповісти
да ладно, вышли selbstständige ))) беднейший слой немецкого населения))) - бедных там нет- просто попандос небольшой, а не хочется им в денежку попасть- получили трендюлей и заткнулись. В школе надо было хорошо учиться- тогда и проблем было бы поменьше.
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17.05.2020 16:33 Відповісти
А вот и первый козлорогий копытцами выстукивает, папалил свою контору. Грамоте надобно было обучаться и газетки почитывать. Вашего брата "путя пАмаги" два дня как расшифровали. Бегают в "русский магАзин" на тайные соброния или в секты рпц, а потом и короновирус поколено. А чувырлом свою маму нызывай, которая тебя так вот воспитала.
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17.05.2020 17:07 Відповісти
Лупить мирных граждан руками служащей власти (не народу, конечно) своры неприлично.

Любое государтво, любая власть основана на положении: или делай как велят или заставят, вплоть до убийства. Также любая власть - это тн "стационарный бандит", те система изымающая средства у населения и перераспределяющая их, не забывая себя любимого. Это функциональные определения, формы реализации могут быть разными, а суть не меняется. А прилично-неприлично рассматривают после, вначале решают эффективно/неэффективно. Вот если сделали эффективно, то потом можно и о приличиях.
Типичный пример применения: расстрел Бонапартом картечью роялистов - противников режима. Первое применение картечи против толпы в Европе.
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17.05.2020 21:37 Відповісти
Гы, я думал, что бубочка самый тупой, а ты - еще тупее.
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17.05.2020 15:32 Відповісти
Уметь научится житьь по Конституции это большое искусство,а не КВНить всякую Чушь подхваченную Вадимом Рабиновичем из Москвы. 11 марта этого года.Дайте Рабиновичу звание ХЕРой УРКаины
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17.05.2020 15:26 Відповісти
Здоровым Изоляция,что для Душ и Тел кастрация....
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17.05.2020 15:30 Відповісти
Не знаю даже, винить людей в их глупости и наивности, любителей теорий заговоров, или понять и простить?..
Не все способны пользоваться гуглом самостоятельно, хотябы почитать, шо такое ВОЗ. Вот и получается, что из-за таких недалеких персонажей, страдают все остальные.
Масоны с рептилоидами куда интересней, правдоподобней, вот прям ответ на все вопросы, большей, "лишней" информации, в голове держать не надо, если голова вообще приспособлена к анализу, а не только кушать...
То давайте я подкину вам другую, альтернативную теорию заговора, а может и не теорию, она кстати тоже многое объясняет и сходится в прочих действиях: Прошла инфа, что европейцы жалуются на активацию рос пропаганды, которая разгоняет смуту на европейских ресурсах в сети. А дестабилизация -- идея икс ботоксного маразматика, ну вы сами знаете, так что всё сходится.
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17.05.2020 15:36 Відповісти
Сегодня Путин заявил, что "Россия - это не страна, а цивилизация". И что они будут развивать беспилотные самолёты, генетику и образование. Вот в таком наборе. Понятно ли геополитикуму уровень маразма и опасности нового Адольфа?
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17.05.2020 18:23 Відповісти
Понимают на том же уровне, что и перед Второй Мировой, после первой, надеясь, что само как-то утрясется.
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17.05.2020 18:31 Відповісти
Судя по тому, что Польша покупает десятки F-35 и строит суперсовременную оборонительную инфраструктуру, а Германия позавчера выдала резкое и неоднозначное заявление, что ядерное оружие НАТО останется на её территории и дальше - ЭТИ всё-таки понимают. Я спрашиваю о некоторых других. Италии, а также... Нет, пожалуй только Италии. Больше лояльных к ***** не наблюдается.
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17.05.2020 19:39 Відповісти
Ерунда это всё и проблемы глобально не решает. Всё так же хотят отсидеться, продолжая флиртовать по северным потокам. Было бы желание, без единой капли крови, раху можно обанкротить, но на столько сильные санкции даже не обсуждаются.
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18.05.2020 04:36 Відповісти
Надо реально мыслить. Рашка обанкротится сама по себе, как совок. Именно таким же способом. И это неизбежно. А банкротить быстро - невозможно. Потому что пока есть что продавать, Китай, Иран, Индия и мелочь вроде всяких венесуэл будут покупать. Подешевке, потому будут. Блокада невозможна - рядом Китай, через него - Индия. Ну и т.д. Этого хватит, чтобы подкармливать псов, зубами поддерживающих подштанники *****.
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18.05.2020 17:49 Відповісти
"ботоксний маразматік" такий же актор як і наш. Россія так само як і Україна вже давно не самостійна. І ніякої конспірології тут немає. Це ви, легіони, вложуєте людям в вуха брехню, і чорне видаєте за біле.
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18.05.2020 10:53 Відповісти
Маячня.
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18.05.2020 17:49 Відповісти
Молодцы.А некоторые из них не кричали "Доколе?"
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17.05.2020 15:43 Відповісти
Ха-ха! Скот не хочет чтобы его чипировали в очко и взбунтовался. Но скот поставили в стойло прислужники рептилоидов. И правильно! Скотомасса должна знать свое стойловое место! Сказано чипировать, значит чипировать! А то, что через жопу вас чипировать всех будут, то уже издержки высоких технологий.
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17.05.2020 16:23 Відповісти
https://censor.net/user/335402 все смертны. И ты тоже.
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17.05.2020 17:13 Відповісти
Всё правильно- не возмещаете ущерб из-за карантина, будьте готовы к протестам. "Денег нет, но вы держитесь" не канает.
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17.05.2020 16:28 Відповісти
Свободные люди везде протестуют. Кроме совковых баранов.
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17.05.2020 16:33 Відповісти
Только у нас не их сльозоточивым газом что то никто не разганял, как в Европе!))
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17.05.2020 20:55 Відповісти
Это гнусный и вызывающий акт агрессии власти против народа.
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17.05.2020 16:36 Відповісти
Любому, особенно авторитарному, режиму лучше, чтобы запуганное население сидело дома и ни в каких массовых мероприятиях не участвовало.
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17.05.2020 17:46 Відповісти
100% без маскалей не обошлось. Во фраеции жилети проснулись, все как по команде.
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17.05.2020 16:38 Відповісти
Они и не засыпали, даже в начале карантина бунтовали.
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17.05.2020 17:54 Відповісти
Ивропа!
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17.05.2020 17:04 Відповісти
А как у тебя в куйлостане с демократией?И чего прячешься за чужим флагом?Барин запретил?😂🌷
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17.05.2020 17:19 Відповісти
И мифических европейских "ценностях".
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17.05.2020 17:23 Відповісти
«Тот, кто отдает свою свободу за безопасность, в итоге не получает ни того ни другого» - Томас Джефферсон
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17.05.2020 17:29 Відповісти
Тримаю за поляків кулаки. Сподіваюсь, що вони дадуть собі раду
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17.05.2020 17:43 Відповісти
Почему молчит наш МИД и все мировое сообщество?
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17.05.2020 18:00 Відповісти
Польша вставай!
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17.05.2020 18:38 Відповісти
Это взбунтовалась на порядок более благополучная в экономическом плане по сравнению с разграбленной Украиной Польша. Каково нашим людям карантинить?
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17.05.2020 18:58 Відповісти
А нашим страйкарям Зеленський дозволив столики поставити біля Офісу Президента, а виявляється можна було робити, як в Европі - розігняти сльозогінним газом! А кажуть у нас влада не лояльна до мітингуючих! От як приймуть нас в Евросоюз, як ми хочемо, тоді, щоб не кричали, що вас розганяють газом, оскільки то буде по-европейски!))
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17.05.2020 20:52 Відповісти
Дик у нас протестувальники ж зберігали дистанцію між собою і не ломилися в двері Банкової...
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17.05.2020 20:54 Відповісти
Так і поляки не мали наміру вломуватися в Будинки уряду! Просто несанкціонована акція була, як і у нас. Але їх там швидко розігнали, а якщо б в нас таке зробили, то вже би було "смороду" від політичних лузерів, що Зеленський то тиран?
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17.05.2020 20:59 Відповісти
Нормальный поиск баланса между требования контролировать пандемию карантинными мерами (других пока нет), экономикой вообще и эконом положением отдельных групп. Теперь этим случаем воспользуются полит конкуренты власти, это будет давить на власть, власти будут думать о будущих выборах и договариваться итд. Нормальный процесс, а занесло слегка.... бывает.
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17.05.2020 21:44 Відповісти
плитка такая, что и не по-швыряешь...
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18.05.2020 07:27 Відповісти
виглядають роги козломордих
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18.05.2020 10:27 Відповісти
Ця подія показує, що Польща теж колонія, а не незалежна держава. Схоже, що вже вся наша планета під глобальним управлінням.
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18.05.2020 10:31 Відповісти
Чекаємо на Мошиаха.
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18.05.2020 10:36 Відповісти
Нахрена этим животным маски, если они их носят на подбородке?
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18.05.2020 10:48 Відповісти
Они#же#дети - куда смотрят эуропейцы? Хермания уже выразила своё обеспокоенность?
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18.05.2020 13:27 Відповісти
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