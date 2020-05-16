Польща припинила поставки газу з Росії і увійшла до енергосистеми ЄС

Угода про транзит газу між "Газпромом" і Польщею закінчується. Продовжувати його польська сторона не планує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Чинний транзитний договір закінчується, але поставки через Польщу так чи інакше будуть тривати", - заявив агентству прессекретар "Газпрому" Сергій Купріянов.

Після закінчення контракту "Газпром" зможе бронювати короткострокові транзитні потужності у оператора польської трубопровідної системи Gaz-System на аукціоні.

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Контракт на транзит газу в Європу через Польщу був укладений в 1990-х. Річна потужність трубопроводу Ямал-Європа - 33 мільярди кубометрів.

Після закінчення терміну дії угоди Газпром зможе бронювати короткострокові транзитні потужності у оператора польської трубопровідної системи Gaz-System. У компанії повідомили, що потужності на 17-18 травня будуть доступні на аукціоні, який відбудеться 17 травня.

Аукціон на квартальні потужності на період з 1 липня по 30 вересня було проведено 4 травня. "Користувачі системи забронювали значні (близько 80%) потужності газопроводу Ямал на квартал, який починається 1 липня", - повідомила Gaz-System, не розкриваючи користувачів. Газпром відмовився коментувати аукціони.

В теорії Росія отримає доступ до додаткових транзитних потужностей після завершення проєкту "Північний потік-2", але будівництво трубопроводу поки призупинено через санкції США.

Потреби Польщі в газі становлять близько 17 мільярдів кубометрів на рік, понад половина цього обсягу надходить з Росії в рамках довгострокового контракту з Газпромом.

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Для поставок в майбутньому Польща розширює СПГ-термінал в Свіноуйсьце на своєму балтійському узбережжі і прокладає трубопровід в Норвегію.

Нагадаємо, 30 березня польська газова компанія PGNiG заявила, що виграла у "Газпрому" арбітраж на $1,5 млрд.

PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти ПАТ "Газпром" і "Газпром експорту" в 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що поставляється до Польщі за контрактом від 25 вересня 1996 року. Він передбачав поставку близько 10 млрд куб. м газу в рік, мінімальна річна контрактна кількість - 8,7 млрд куб. м в рік. Договір діє до 2022 року.

28 квітня уряд Польщі повідомив, що має намір заарештувати активи "Газпрому" в Європі як компенсацію, присуджену Стокгольмським арбітражем енергетичному концерну PGNiG.