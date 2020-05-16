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Новини
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Польща припинила поставки газу з Росії і увійшла до енергосистеми ЄС

Польща припинила поставки газу з Росії і увійшла до енергосистеми ЄС

Угода про транзит газу між "Газпромом" і Польщею закінчується. Продовжувати його польська сторона не планує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Чинний транзитний договір закінчується, але поставки через Польщу так чи інакше будуть тривати", - заявив агентству прессекретар "Газпрому" Сергій Купріянов.

Після закінчення контракту "Газпром" зможе бронювати короткострокові транзитні потужності у оператора польської трубопровідної системи Gaz-System на аукціоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеркаль про "Північний потік-2": "Збереження транзитної ролі України все ще під питанням"

Контракт на транзит газу в Європу через Польщу був укладений в 1990-х. Річна потужність трубопроводу Ямал-Європа - 33 мільярди кубометрів.

Після закінчення терміну дії угоди Газпром зможе бронювати короткострокові транзитні потужності у оператора польської трубопровідної системи Gaz-System. У компанії повідомили, що потужності на 17-18 травня будуть доступні на аукціоні, який відбудеться 17 травня.

Аукціон на квартальні потужності на період з 1 липня по 30 вересня було проведено 4 травня. "Користувачі системи забронювали значні (близько 80%) потужності газопроводу Ямал на квартал, який починається 1 липня", - повідомила Gaz-System, не розкриваючи користувачів. Газпром відмовився коментувати аукціони.

В теорії Росія отримає доступ до додаткових транзитних потужностей після завершення проєкту "Північний потік-2", але будівництво трубопроводу поки призупинено через санкції США.

Потреби Польщі в газі становлять близько 17 мільярдів кубометрів на рік, понад половина цього обсягу надходить з Росії в рамках довгострокового контракту з Газпромом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польська компанія PGNiG вимагає від Газпрому повернути $1,5 млрд переплати за газ

Для поставок в майбутньому Польща розширює СПГ-термінал в Свіноуйсьце на своєму балтійському узбережжі і прокладає трубопровід в Норвегію.

Нагадаємо, 30 березня польська газова компанія PGNiG заявила, що виграла у "Газпрому" арбітраж на $1,5 млрд.

PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти ПАТ "Газпром" і "Газпром експорту" в 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що поставляється до Польщі за контрактом від 25 вересня 1996 року. Він передбачав поставку близько 10 млрд куб. м газу в рік, мінімальна річна контрактна кількість - 8,7 млрд куб. м в рік. Договір діє до 2022 року.

28 квітня уряд Польщі повідомив, що має намір заарештувати активи "Газпрому" в Європі як компенсацію, присуджену Стокгольмським арбітражем енергетичному концерну PGNiG.

Газпром (3386) Польща (8471) транзит газу (1012)


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Топ коментарі
+16
А Пуйлу пофиг, у него сейчас медовый месяц.
Польша не будет продлевать долгосрочный контракт на транзит российского газа - Цензор.НЕТ 3717
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16.05.2020 15:42
+13
Польша не будет продлевать долгосрочный контракт на транзит российского газа - Цензор.НЕТ 3319
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16.05.2020 15:46
+10
а как все начиналось в 2014..
хапнули Крым.. за два дня дойдем до Киева.. через неделю на танках в Варшаве будить пить пиво.. такие были радужные планы на Европу..
и тут раздался звонок из Небесной Канцелярии, и голос Бога сказал: "Вова, проснись, ты обосрался!.. в 2020 у тебя начнется пандемия и засуха в Крыму, в 2021 обанкротится "Газпром", а в 2023 в Рашке начнется гражданская война и Россия будет уничтожена..
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16.05.2020 15:43
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вот это уже ближе к рынку...спрос-предложение.есть пустующие мощности -получи транзит по минимально цене.нет-плати больше за перекачку жижи и газа.и занимать мощности -в порядке живой очереди .а не так,как сичас-кабальные договора
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16.05.2020 15:36 Відповісти
Какая свежая новость!
Будет ежеквартально проводить аукцион, если мало будут предлагать - пошлют нах.
Это только высокоразумная тюлька заключала договора на 5 лет.
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16.05.2020 15:37 Відповісти
Долгосрочные договоры как раз выгодны транзитной стране, особенно сейчас - в условиях спада спроса на газ. А сейчас Вы верно сказали - будет нужно Грязьпрому - купят у поляков мощности на аукционе, но скорее пошлют нах.
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16.05.2020 16:05 Відповісти
В зажигалках и в скрепных жопах транспортировать будут в Европу?
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16.05.2020 17:02 Відповісти
СП-1 работает, газовозы ходют, а главное Зе подписал супервыгодный 3-х летний контракт на транзит, или Вы не в курсе?
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16.05.2020 17:05 Відповісти
Главная новость в том,что Европа начала отказываться от газа с России. СП1 может работать.Не выгодно гонять автобус или самолет на четверть заполненый пассажирами .
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16.05.2020 17:08 Відповісти
Пропустил наверное эту новость. На Цензоре была статья?
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16.05.2020 17:22 Відповісти
Да чего на цензоре,в гугле есть информация.Польша строит с Норвегии трубопровод и с 22 года заявила об отказе закупок газа с россии ,Турция начала закупать у американцев,Болгария с этого года переключила 50%закупок на других поставщиков. Это начало, но тенденция видна.
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16.05.2020 17:42 Відповісти
Причем выгодно-невыгодно?! Потребление газа,нефти падает А нефтяным скважинам выгодно,что автомобили все больше переходят на электрику?
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17.05.2020 00:48 Відповісти
давим русню на всих напрямках разом
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16.05.2020 15:39 Відповісти
Я бы не радовалась. Весь транзит,не прокачанный русней через Польшу, не будет прокачан через Украину.
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16.05.2020 16:43 Відповісти
прямой зависимости тут нет, но и ваше утверждение не разумно
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16.05.2020 17:23 Відповісти
Ранее в Варшаве заявляли, что Польша должна получать в 10 раз больше, однако оператор ГТС не стал задирать цены и новые тарифы оказались более чем в четыре раза ниже, чем украинские, - $ 6,8 за тысячу кубометров.
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16.05.2020 18:05 Відповісти
Польща не продовжуватиме довгостроковий контракт на транзит російського газу - Цензор.НЕТ 5948

бот-гальмо
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16.05.2020 20:06 Відповісти
Через Украину не идет.
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16.05.2020 20:09 Відповісти
ЕС и иже с ним должны найти способ снизить потребление газа РФ до 15% собственных потребностей вместо нынешних 30-ти, чтобы Пуйло на коленях умоляло купить его газ. Сейчас 50% прибыли Газпрома - ЕС.
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16.05.2020 23:29 Відповісти
Ай я яй,это ж что Украина меньше им кацапского прокачает и меньше денег с братьями заработает?
Вот видите как этот запад вас кидает.
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16.05.2020 15:40 Відповісти
*банашка цапська, про що ти там мелеш?
Польща не продовжуватиме довгостроковий контракт на транзит російського газу - Цензор.НЕТ 295
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16.05.2020 20:04 Відповісти
Польша не будет продлевать долгосрочный контракт на транзит российского газа - Цензор.НЕТ 4293
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16.05.2020 15:41 Відповісти
А Пуйлу пофиг, у него сейчас медовый месяц.
Польша не будет продлевать долгосрочный контракт на транзит российского газа - Цензор.НЕТ 3717
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16.05.2020 15:42 Відповісти
Младший лейтенант , мальчик молодой©
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16.05.2020 17:02 Відповісти
а как все начиналось в 2014..
хапнули Крым.. за два дня дойдем до Киева.. через неделю на танках в Варшаве будить пить пиво.. такие были радужные планы на Европу..
и тут раздался звонок из Небесной Канцелярии, и голос Бога сказал: "Вова, проснись, ты обосрался!.. в 2020 у тебя начнется пандемия и засуха в Крыму, в 2021 обанкротится "Газпром", а в 2023 в Рашке начнется гражданская война и Россия будет уничтожена..
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16.05.2020 15:43 Відповісти
Польша не будет продлевать долгосрочный контракт на транзит российского газа - Цензор.НЕТ 3319
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16.05.2020 15:46 Відповісти
Це у Брюховічах?
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16.05.2020 17:01 Відповісти
Не то прьямо у хвантане ловлять у центе Львова.
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16.05.2020 17:04 Відповісти
Мабуть виликий крокодил під час карантину клює?
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16.05.2020 17:09 Відповісти
Видать у них жидо-хунта у власти,а в Украине с этим уже справились,Порох был очень плохой,Яценюк тоже.
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16.05.2020 15:46 Відповісти
Все что может дать миру московия - это гулаги , брехню везде и во всем и плешивого ***** .
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16.05.2020 16:01 Відповісти
Хихихи, вовке шляпой по лбу ляп
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16.05.2020 16:44 Відповісти
 
 