Польша прекратила поставки газа из России и вошла в энергосистему ЕС
Соглашение о транзите газа между "Газпромом" и Польшей истекает. Продлевать его польская сторона не планирует.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться", – заявил агентству пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов.
После окончания контракта "Газпром" сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System на аукционе.
Контракт на транзит газа в Европу через Польшу был заключен в 1990-х. Годовая мощность трубопровода Ямал-Европа - 33 миллиарда кубометров.
После истечения срока действия сделки Газпром сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System. В компании сообщили, что мощности на 17-18 мая будут доступны на аукционе, который состоится 17 мая.
Аукцион на квартальные мощности на период с 1 июля по 30 сентября был проведен 4 мая. "Пользователи системы забронировали значительные (около 80%) мощности газопровода Ямал на квартал, начинающийся 1 июля", - сообщила Gaz-System, не раскрывая пользователей. Газпром отказался комментировать аукционы.
В теории Россия получит доступ к дополнительным транзитным мощностям после завершения проекта "Северный поток-2", но строительство трубопровода пока приостановлено из-за санкций США.
Потребности Польши в газе составляют около 17 миллиардов кубометров в год, более половины этого объема поступает из России в рамках долгосрочного контракта с Газпромом.
Для поставок в будущем Польша расширяет СПГ-терминал в Свиноуйсьце на своем балтийском побережье и прокладывает трубопровод в Норвегию.
Напомним, 30 марта польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд.
PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.
28 апреля правительство Польши сообщило, что намерено арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будет ежеквартально проводить аукцион, если мало будут предлагать - пошлют нах.
Это только высокоразумная тюлька заключала договора на 5 лет.
бот-гальмо
Вот видите как этот запад вас кидает.
хапнули Крым.. за два дня дойдем до Киева.. через неделю на танках в Варшаве будить пить пиво.. такие были радужные планы на Европу..
и тут раздался звонок из Небесной Канцелярии, и голос Бога сказал: "Вова, проснись, ты обосрался!.. в 2020 у тебя начнется пандемия и засуха в Крыму, в 2021 обанкротится "Газпром", а в 2023 в Рашке начнется гражданская война и Россия будет уничтожена..