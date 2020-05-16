Польша прекратила поставки газа из России и вошла в энергосистему ЕС

Соглашение о транзите газа между "Газпромом" и Польшей истекает. Продлевать его польская сторона не планирует.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться", – заявил агентству пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов.

После окончания контракта "Газпром" сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System на аукционе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзит газа через Украину за 4 месяца снизился на 47%, - Оператор ГТС

Контракт на транзит газа в Европу через Польшу был заключен в 1990-х. Годовая мощность трубопровода Ямал-Европа - 33 миллиарда кубометров.

После истечения срока действия сделки Газпром сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System. В компании сообщили, что мощности на 17-18 мая будут доступны на аукционе, который состоится 17 мая.

Аукцион на квартальные мощности на период с 1 июля по 30 сентября был проведен 4 мая. "Пользователи системы забронировали значительные (около 80%) мощности газопровода Ямал на квартал, начинающийся 1 июля", - сообщила Gaz-System, не раскрывая пользователей. Газпром отказался комментировать аукционы.

В теории Россия получит доступ к дополнительным транзитным мощностям после завершения проекта "Северный поток-2", но строительство трубопровода пока приостановлено из-за санкций США.

Также читайте: Польская компания PGNiG требует от Газпрома вернуть $1,5 млрд переплаты за газ

Потребности Польши в газе составляют около 17 миллиардов кубометров в год, более половины этого объема поступает из России в рамках долгосрочного контракта с Газпромом.

Для поставок в будущем Польша расширяет СПГ-терминал в Свиноуйсьце на своем балтийском побережье и прокладывает трубопровод в Норвегию.

Напомним, 30 марта польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

28 апреля правительство Польши сообщило, что намерено арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG.

Читайте также: Зеркаль о "Северном потоке-2": "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом"