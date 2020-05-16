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Польша прекратила поставки газа из России и вошла в энергосистему ЕС

Польша прекратила поставки газа из России и вошла в энергосистему ЕС

Соглашение о транзите газа между "Газпромом" и Польшей истекает. Продлевать его польская сторона не планирует.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться", – заявил агентству пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов.

После окончания контракта "Газпром" сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System на аукционе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзит газа через Украину за 4 месяца снизился на 47%, - Оператор ГТС

Контракт на транзит газа в Европу через Польшу был заключен в 1990-х. Годовая мощность трубопровода Ямал-Европа - 33 миллиарда кубометров.

После истечения срока действия сделки Газпром сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System. В компании сообщили, что мощности на 17-18 мая будут доступны на аукционе, который состоится 17 мая. 

Аукцион на квартальные мощности на период с 1 июля по 30 сентября был проведен 4 мая. "Пользователи системы забронировали значительные (около 80%) мощности газопровода Ямал на квартал, начинающийся 1 июля", - сообщила Gaz-System, не раскрывая пользователей. Газпром отказался комментировать аукционы.

В теории Россия получит доступ к дополнительным транзитным мощностям после завершения проекта "Северный поток-2", но строительство трубопровода пока приостановлено из-за санкций США.

Также читайте: Польская компания PGNiG требует от Газпрома вернуть $1,5 млрд переплаты за газ

Потребности Польши в газе составляют около 17 миллиардов кубометров в год, более половины этого объема поступает из России в рамках долгосрочного контракта с Газпромом.

Для поставок в будущем Польша расширяет СПГ-терминал в Свиноуйсьце на своем балтийском побережье и прокладывает трубопровод в Норвегию.

Напомним, 30 марта польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

28 апреля правительство Польши сообщило, что намерено арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG.

Читайте также: Зеркаль о "Северном потоке-2": "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом"

Автор: 

Газпром (3183) Польша (8393) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+16
А Пуйлу пофиг, у него сейчас медовый месяц.
Польша не будет продлевать долгосрочный контракт на транзит российского газа - Цензор.НЕТ 3717
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16.05.2020 15:42
+13
Польша не будет продлевать долгосрочный контракт на транзит российского газа - Цензор.НЕТ 3319
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16.05.2020 15:46
+10
а как все начиналось в 2014..
хапнули Крым.. за два дня дойдем до Киева.. через неделю на танках в Варшаве будить пить пиво.. такие были радужные планы на Европу..
и тут раздался звонок из Небесной Канцелярии, и голос Бога сказал: "Вова, проснись, ты обосрался!.. в 2020 у тебя начнется пандемия и засуха в Крыму, в 2021 обанкротится "Газпром", а в 2023 в Рашке начнется гражданская война и Россия будет уничтожена..
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16.05.2020 15:43
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Правила форума Совет форумчан
вот это уже ближе к рынку...спрос-предложение.есть пустующие мощности -получи транзит по минимально цене.нет-плати больше за перекачку жижи и газа.и занимать мощности -в порядке живой очереди .а не так,как сичас-кабальные договора
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16.05.2020 15:36 Ответить
Какая свежая новость!
Будет ежеквартально проводить аукцион, если мало будут предлагать - пошлют нах.
Это только высокоразумная тюлька заключала договора на 5 лет.
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16.05.2020 15:37 Ответить
Долгосрочные договоры как раз выгодны транзитной стране, особенно сейчас - в условиях спада спроса на газ. А сейчас Вы верно сказали - будет нужно Грязьпрому - купят у поляков мощности на аукционе, но скорее пошлют нах.
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16.05.2020 16:05 Ответить
В зажигалках и в скрепных жопах транспортировать будут в Европу?
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16.05.2020 17:02 Ответить
СП-1 работает, газовозы ходют, а главное Зе подписал супервыгодный 3-х летний контракт на транзит, или Вы не в курсе?
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16.05.2020 17:05 Ответить
Главная новость в том,что Европа начала отказываться от газа с России. СП1 может работать.Не выгодно гонять автобус или самолет на четверть заполненый пассажирами .
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16.05.2020 17:08 Ответить
Пропустил наверное эту новость. На Цензоре была статья?
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16.05.2020 17:22 Ответить
Да чего на цензоре,в гугле есть информация.Польша строит с Норвегии трубопровод и с 22 года заявила об отказе закупок газа с россии ,Турция начала закупать у американцев,Болгария с этого года переключила 50%закупок на других поставщиков. Это начало, но тенденция видна.
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16.05.2020 17:42 Ответить
Причем выгодно-невыгодно?! Потребление газа,нефти падает А нефтяным скважинам выгодно,что автомобили все больше переходят на электрику?
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17.05.2020 00:48 Ответить
давим русню на всих напрямках разом
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16.05.2020 15:39 Ответить
Я бы не радовалась. Весь транзит,не прокачанный русней через Польшу, не будет прокачан через Украину.
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16.05.2020 16:43 Ответить
прямой зависимости тут нет, но и ваше утверждение не разумно
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16.05.2020 17:23 Ответить
Ранее в Варшаве заявляли, что Польша должна получать в 10 раз больше, однако оператор ГТС не стал задирать цены и новые тарифы оказались более чем в четыре раза ниже, чем украинские, - $ 6,8 за тысячу кубометров.
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16.05.2020 18:05 Ответить
Польща не продовжуватиме довгостроковий контракт на транзит російського газу - Цензор.НЕТ 5948

бот-гальмо
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16.05.2020 20:06 Ответить
Через Украину не идет.
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16.05.2020 20:09 Ответить
ЕС и иже с ним должны найти способ снизить потребление газа РФ до 15% собственных потребностей вместо нынешних 30-ти, чтобы Пуйло на коленях умоляло купить его газ. Сейчас 50% прибыли Газпрома - ЕС.
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16.05.2020 23:29 Ответить
Ай я яй,это ж что Украина меньше им кацапского прокачает и меньше денег с братьями заработает?
Вот видите как этот запад вас кидает.
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16.05.2020 15:40 Ответить
*банашка цапська, про що ти там мелеш?
Польща не продовжуватиме довгостроковий контракт на транзит російського газу - Цензор.НЕТ 295
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16.05.2020 20:04 Ответить
Польша не будет продлевать долгосрочный контракт на транзит российского газа - Цензор.НЕТ 4293
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16.05.2020 15:41 Ответить
А Пуйлу пофиг, у него сейчас медовый месяц.
Польша не будет продлевать долгосрочный контракт на транзит российского газа - Цензор.НЕТ 3717
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16.05.2020 15:42 Ответить
Младший лейтенант , мальчик молодой©
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16.05.2020 17:02 Ответить
а как все начиналось в 2014..
хапнули Крым.. за два дня дойдем до Киева.. через неделю на танках в Варшаве будить пить пиво.. такие были радужные планы на Европу..
и тут раздался звонок из Небесной Канцелярии, и голос Бога сказал: "Вова, проснись, ты обосрался!.. в 2020 у тебя начнется пандемия и засуха в Крыму, в 2021 обанкротится "Газпром", а в 2023 в Рашке начнется гражданская война и Россия будет уничтожена..
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16.05.2020 15:43 Ответить
Польша не будет продлевать долгосрочный контракт на транзит российского газа - Цензор.НЕТ 3319
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16.05.2020 15:46 Ответить
Це у Брюховічах?
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16.05.2020 17:01 Ответить
Не то прьямо у хвантане ловлять у центе Львова.
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16.05.2020 17:04 Ответить
Мабуть виликий крокодил під час карантину клює?
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16.05.2020 17:09 Ответить
Видать у них жидо-хунта у власти,а в Украине с этим уже справились,Порох был очень плохой,Яценюк тоже.
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16.05.2020 15:46 Ответить
Все что может дать миру московия - это гулаги , брехню везде и во всем и плешивого ***** .
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16.05.2020 16:01 Ответить
Хихихи, вовке шляпой по лбу ляп
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16.05.2020 16:44 Ответить
 
 