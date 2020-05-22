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Авіакатастрофа в Пакистані: на борту було 107 осіб, є дані про тих, хто вижив, - АР. ФОТОрепортаж

Серед тих, хто перебував на борту літака "Пакистанських міжнародних авіаліній", який зазнав аварії в місті Карачі, можуть бути живі люди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Так, за словами мера Карачі, вижилих унаслідок аварії немає. На борту перебували 99 пасажирів і вісім членів екіпажу. Мер додав, що в результаті катастрофи було зруйновано щонайменше п'ять-шість будинків. Про жертви серед жителів району, де впав літак, поки невідомо.

У той же час два чиновники цивільної авіації пізніше сказали на умовах анонімності, що принаймні двоє людей вижили під час катастрофи.

Місцеві телеканали у свою чергу повідомили, що троє пасажирів, які сиділи в першому ряду літака, вижили і показали кадри з людиною на носилках, яку вони впізнали як Зафара Масуда, главу банку Пенджаба.

Також повідомляється, що причиною аварії стала відмова двигуна. Через це літак не міг приземлитися і кілька разів заходив на посадку. В результаті, так і не приземлившись, судно впало на житловий квартал Карачі в районі аеропорту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пасажирський літак Airbus 320 розбився біля аеропорту Карачі в Пакистані. ВIДЕО

Директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев повідомив "Інтерфакс-Україна", що посольство України в Пакистані перевіряє інформацію про наявність громадян України на борту літака А320 "Міжнародних авіаліній Пакистану".

Авіакатастрофа в Пакистані: на борту було 107 осіб, є дані про тих, хто вижив, - АР 01

Авіакатастрофа в Пакистані: на борту було 107 осіб, є дані про тих, хто вижив, - АР 02
Авіакатастрофа в Пакистані: на борту було 107 осіб, є дані про тих, хто вижив, - АР 03
Авіакатастрофа в Пакистані: на борту було 107 осіб, є дані про тих, хто вижив, - АР 04
Авіакатастрофа в Пакистані: на борту було 107 осіб, є дані про тих, хто вижив, - АР 05

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Пакистан (63)


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Топ коментарі
+3
після цієї епідемії будуть, мабуть, проблеми? - пілоти не літали або мало літали, диспетчери не працювали...
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22.05.2020 16:34
+1
Среди находившихся на борту самолета "Пакистанских МежИсточник: могут біть віжившие
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22.05.2020 16:48
+1
На відео видно, що літак падав практично під прямим кутом. Дивно щоб там міг хтось з пасажирів вижити. Але всяке буває
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22.05.2020 18:23
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після цієї епідемії будуть, мабуть, проблеми? - пілоти не літали або мало літали, диспетчери не працювали...
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22.05.2020 16:34 Відповісти
Среди находившихся на борту самолета "Пакистанских МежИсточник: могут біть віжившие
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22.05.2020 16:48 Відповісти
не перейшли на російську ))))
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22.05.2020 19:01 Відповісти
а садиться на поле он не пробовал ?
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22.05.2020 17:24 Відповісти
А самолёт Боинг?
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22.05.2020 18:14 Відповісти
эйрбас а310
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22.05.2020 20:50 Відповісти
трохи помылка- а320
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22.05.2020 20:52 Відповісти
На відео видно, що літак падав практично під прямим кутом. Дивно щоб там міг хтось з пасажирів вижити. Але всяке буває
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22.05.2020 18:23 Відповісти
то можуть бути люди з будинків на землі. а на банкіра може бути хтось схожий, там усі чумазі зараз.
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22.05.2020 19:03 Відповісти
показывали как-то упавший самолет в рф, все погибли, от самолета - одна пыль и покореженное железо, а 2 стюардессы, которые находились в хвосте - спаслись. У одной - только синяки и царапины. Я был в шоке.
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22.05.2020 22:34 Відповісти
 
 