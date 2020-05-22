Авіакатастрофа в Пакистані: на борту було 107 осіб, є дані про тих, хто вижив, - АР. ФОТОрепортаж

Серед тих, хто перебував на борту літака "Пакистанських міжнародних авіаліній", який зазнав аварії в місті Карачі, можуть бути живі люди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Так, за словами мера Карачі, вижилих унаслідок аварії немає. На борту перебували 99 пасажирів і вісім членів екіпажу. Мер додав, що в результаті катастрофи було зруйновано щонайменше п'ять-шість будинків. Про жертви серед жителів району, де впав літак, поки невідомо.

У той же час два чиновники цивільної авіації пізніше сказали на умовах анонімності, що принаймні двоє людей вижили під час катастрофи.

Місцеві телеканали у свою чергу повідомили, що троє пасажирів, які сиділи в першому ряду літака, вижили і показали кадри з людиною на носилках, яку вони впізнали як Зафара Масуда, главу банку Пенджаба.

Також повідомляється, що причиною аварії стала відмова двигуна. Через це літак не міг приземлитися і кілька разів заходив на посадку. В результаті, так і не приземлившись, судно впало на житловий квартал Карачі в районі аеропорту.

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Директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев повідомив "Інтерфакс-Україна", що посольство України в Пакистані перевіряє інформацію про наявність громадян України на борту літака А320 "Міжнародних авіаліній Пакистану".







