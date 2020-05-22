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Пасажирський літак Airbus 320 розбився біля аеропорту Карачі в Пакистані. ВIДЕО

Пасажирський літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines розбився в п'ятницю біля аеропорту Карачі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомили місцеві ЗМІ.

Літак прямував за маршрутом з Лахора в Карачі і впав незадовго до посадки в міжнародному аеропорту "Джина" в Карачі.

Літак упав на населений район. На відеозаписах, що з'явилися в інтернеті, можна побачити густий стовп чорного диму, що піднімається над будинками.

За різними даними, на борту могли бути не менше 90 осіб. Таку кількість називає, зокрема, Deutsche Welle.

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Автор: 

авіакатастрофа (1098) Пакистан (63)


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шо!? кацапы и в Пакистан комплексы ПВО завезли
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22.05.2020 14:03 Відповісти
Кацапсини серуть по всьому білому світу. Кругом їм до всього діло є.
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22.05.2020 14:24 Відповісти
писец.
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22.05.2020 14:18 Відповісти
Хоть самолёты самый безопасный вид транспорта но про гибели пассажиров в авиа перелётах пишут всегда. Даже какой то "кукурузник" шлепнется - все должны знать! На одного погибшего в самолёте приходиться 10 000 покалеченных пассажиров на земле!
- хрень какая то...
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22.05.2020 15:18 Відповісти
Майже погоджуюсь. Але все ж поїзди не так часто падають на житлові райони.
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22.05.2020 15:23 Відповісти
по статистике да. Ну зато самый результативный что бы за раз угробить.
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23.05.2020 17:47 Відповісти
Лучше "за раз" мгновенно угробится и получить семье гарантированную компенсацию, чем долго, за свой счет, лечиться и остаться калекой на всю жизнь получив компенсацию в виде дули...
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24.05.2020 05:19 Відповісти
 
 