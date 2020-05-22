Пасажирський літак Airbus 320 розбився біля аеропорту Карачі в Пакистані. ВIДЕО

Пасажирський літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines розбився в п'ятницю біля аеропорту Карачі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомили місцеві ЗМІ.

Літак прямував за маршрутом з Лахора в Карачі і впав незадовго до посадки в міжнародному аеропорту "Джина" в Карачі.

Літак упав на населений район. На відеозаписах, що з'явилися в інтернеті, можна побачити густий стовп чорного диму, що піднімається над будинками.

За різними даними, на борту могли бути не менше 90 осіб. Таку кількість називає, зокрема, Deutsche Welle.

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