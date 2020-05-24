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Автомобіль упав у річку на Одещині, двоє загиблих. ФОТОрепортаж

У неділю, 24 травня, за межами села Троїцьке в Одеській області автомобіль з'їхав із крутого берега і впав у річку Турунчук.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

Інформація про те, що за межами Троїцького автомобіль упав у річку, надійшла рятувальникам о 00:38.

"Легковий автомобіль з'їхав у воду з крутого берега заввишки приблизно 3 метри і потонув у річці. В автомобілі перебувало двоє чоловіків-рибалок", - йдеться в повідомленні.

Під ранок о 8:32 водолази-рятувальники виявили і витягли загиблих із затонулої автівки, а об 11:00 дістали з води сам транспортний засіб. Причини події встановлюють правоохоронці.

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Автомобіль упав у річку на Одещині, двоє загиблих 01
Автомобіль упав у річку на Одещині, двоє загиблих 02

Автор: 

ДТП (4467) Одеська область (3210) Нацполіція (15168) смерть (6750)


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Топ коментарі
+12
Это не автомобиль,это жигули.
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24.05.2020 15:54
+6
Дурбецалы....поставили машину по склону....подсветить фарами..
Разложились...легли отдохнуть до рассвета...машину на скорость...ручник наверняка не держит...во сне задели ручку ..она и покатилась..
А всего то надо...всегда ставить машину поперек....
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24.05.2020 17:28
+4
Рыба победила 2:0.
Ладно,У пали, но почему не выплыли? Оно ж не в Ниагару свалилось. Или уже были не свосем живые?
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24.05.2020 16:47
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Это не автомобиль,это жигули.
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24.05.2020 15:54 Відповісти
..и куда завезет неоцинкованный москальский гробик..??
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24.05.2020 16:05 Відповісти
""... Двое мужчин-рыбаков."
Снова рыбаки...
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24.05.2020 16:34 Відповісти
Двоє рибалок(військові прикордонники) потонули... Яка може бути рибалка 23 травня? Нерест! Потонули браконьєри!
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24.05.2020 21:27 Відповісти
Рыбаки-военнослужащие пограничники
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25.05.2020 01:11 Відповісти
Рыба победила 2:0.
Ладно,У пали, но почему не выплыли? Оно ж не в Ниагару свалилось. Или уже были не свосем живые?
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24.05.2020 16:47 Відповісти
Мусора напевно..
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24.05.2020 16:56 Відповісти
Погранцы
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25.05.2020 01:11 Відповісти
Дурбецалы....поставили машину по склону....подсветить фарами..
Разложились...легли отдохнуть до рассвета...машину на скорость...ручник наверняка не держит...во сне задели ручку ..она и покатилась..
А всего то надо...всегда ставить машину поперек....
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24.05.2020 17:28 Відповісти
Камінчик треба підкладати.
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24.05.2020 17:45 Відповісти
а ці - АТОшники чи ні?
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24.05.2020 17:37 Відповісти
Иннах
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24.05.2020 20:32 Відповісти
7 +2 = ПИСЕЦ РЫБАКАМ (((( я в детстве еще СПРОТИВИЛ эту рыбалку и сейчас понимаю что был ПРАВ !!!
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24.05.2020 18:15 Відповісти
Синька - зло.
Зачем вообще люди пьют, уже 25 лет не могу понять, с тех пор как перестал пить вообще.
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24.05.2020 23:01 Відповісти
 
 