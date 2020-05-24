Автомобіль упав у річку на Одещині, двоє загиблих. ФОТОрепортаж

У неділю, 24 травня, за межами села Троїцьке в Одеській області автомобіль з'їхав із крутого берега і впав у річку Турунчук.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

Інформація про те, що за межами Троїцького автомобіль упав у річку, надійшла рятувальникам о 00:38.

"Легковий автомобіль з'їхав у воду з крутого берега заввишки приблизно 3 метри і потонув у річці. В автомобілі перебувало двоє чоловіків-рибалок", - йдеться в повідомленні.

Під ранок о 8:32 водолази-рятувальники виявили і витягли загиблих із затонулої автівки, а об 11:00 дістали з води сам транспортний засіб. Причини події встановлюють правоохоронці.

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