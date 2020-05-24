Автомобіль упав у річку на Одещині, двоє загиблих. ФОТОрепортаж
У неділю, 24 травня, за межами села Троїцьке в Одеській області автомобіль з'їхав із крутого берега і впав у річку Турунчук.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.
Інформація про те, що за межами Троїцького автомобіль упав у річку, надійшла рятувальникам о 00:38.
"Легковий автомобіль з'їхав у воду з крутого берега заввишки приблизно 3 метри і потонув у річці. В автомобілі перебувало двоє чоловіків-рибалок", - йдеться в повідомленні.
Під ранок о 8:32 водолази-рятувальники виявили і витягли загиблих із затонулої автівки, а об 11:00 дістали з води сам транспортний засіб. Причини події встановлюють правоохоронці.
Топ коментарі
+12 Олег Петрович #320765
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+6 Привет
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+4 Dimitry Dvorcovoy
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Снова рыбаки...
Ладно,У пали, но почему не выплыли? Оно ж не в Ниагару свалилось. Или уже были не свосем живые?
Разложились...легли отдохнуть до рассвета...машину на скорость...ручник наверняка не держит...во сне задели ручку ..она и покатилась..
А всего то надо...всегда ставить машину поперек....
Зачем вообще люди пьют, уже 25 лет не могу понять, с тех пор как перестал пить вообще.