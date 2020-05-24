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Автомобиль упал в реку на Одесчине: двое погибших. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 24 мая, за пределами села Троицкое в Одесской области автомобиль съехал с крутого берега и упал в реку Турунчук.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Информация о том, что за пределами Троицкого автомобиль попал в реку, поступила спасателям в 00:38.

"Легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин-рыбаков", - говорится в сообщении.

Под утро в 08:32 водолазы-спасатели обнаружили и вытащили погибших из затонувшего авто, а в 11:00 было изъято из воды само транспортное средство. Причини происшествия устанавливают правоохранители.

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Автомобиль упал в реку на Одесчине: двое погибших 01
Автомобиль упал в реку на Одесчине: двое погибших 02

ДТП (7673) Одесская область (3567) Нацполиция (16459) смерть (9222)


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Топ комментарии
+12
Это не автомобиль,это жигули.
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24.05.2020 15:54
+6
Дурбецалы....поставили машину по склону....подсветить фарами..
Разложились...легли отдохнуть до рассвета...машину на скорость...ручник наверняка не держит...во сне задели ручку ..она и покатилась..
А всего то надо...всегда ставить машину поперек....
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24.05.2020 17:28
+4
Рыба победила 2:0.
Ладно,У пали, но почему не выплыли? Оно ж не в Ниагару свалилось. Или уже были не свосем живые?
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24.05.2020 16:47
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Это не автомобиль,это жигули.
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24.05.2020 15:54 Ответить
..и куда завезет неоцинкованный москальский гробик..??
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24.05.2020 16:05 Ответить
""... Двое мужчин-рыбаков."
Снова рыбаки...
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24.05.2020 16:34 Ответить
Двоє рибалок(військові прикордонники) потонули... Яка може бути рибалка 23 травня? Нерест! Потонули браконьєри!
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24.05.2020 21:27 Ответить
Рыбаки-военнослужащие пограничники
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25.05.2020 01:11 Ответить
Рыба победила 2:0.
Ладно,У пали, но почему не выплыли? Оно ж не в Ниагару свалилось. Или уже были не свосем живые?
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24.05.2020 16:47 Ответить
Мусора напевно..
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24.05.2020 16:56 Ответить
Погранцы
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25.05.2020 01:11 Ответить
Дурбецалы....поставили машину по склону....подсветить фарами..
Разложились...легли отдохнуть до рассвета...машину на скорость...ручник наверняка не держит...во сне задели ручку ..она и покатилась..
А всего то надо...всегда ставить машину поперек....
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24.05.2020 17:28 Ответить
Камінчик треба підкладати.
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24.05.2020 17:45 Ответить
а ці - АТОшники чи ні?
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24.05.2020 17:37 Ответить
Иннах
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24.05.2020 20:32 Ответить
7 +2 = ПИСЕЦ РЫБАКАМ (((( я в детстве еще СПРОТИВИЛ эту рыбалку и сейчас понимаю что был ПРАВ !!!
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24.05.2020 18:15 Ответить
Синька - зло.
Зачем вообще люди пьют, уже 25 лет не могу понять, с тех пор как перестал пить вообще.
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24.05.2020 23:01 Ответить
 
 