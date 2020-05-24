Автомобиль упал в реку на Одесчине: двое погибших. ФОТОрепортаж
В воскресенье, 24 мая, за пределами села Троицкое в Одесской области автомобиль съехал с крутого берега и упал в реку Турунчук.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Информация о том, что за пределами Троицкого автомобиль попал в реку, поступила спасателям в 00:38.
"Легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин-рыбаков", - говорится в сообщении.
Под утро в 08:32 водолазы-спасатели обнаружили и вытащили погибших из затонувшего авто, а в 11:00 было изъято из воды само транспортное средство. Причини происшествия устанавливают правоохранители.
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Снова рыбаки...
Ладно,У пали, но почему не выплыли? Оно ж не в Ниагару свалилось. Или уже были не свосем живые?
Разложились...легли отдохнуть до рассвета...машину на скорость...ручник наверняка не держит...во сне задели ручку ..она и покатилась..
А всего то надо...всегда ставить машину поперек....
Зачем вообще люди пьют, уже 25 лет не могу понять, с тех пор как перестал пить вообще.