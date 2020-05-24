"Ланос" в'їхав у тролейбус у Рівному, постраждали 4 людини. ФОТО

Легковий автомобіль в'їхав у тролейбус, який здійснював поворот ліворуч. Постраждали 4 пасажири "Ланоса", двоє з них - у важкому стані.

Аварія сталася на околиці міста близько 14 години. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

"На місці події поліцейські попередньо з’ясували, що водій автомобіля "Daewoo Lanos" допустив зіткнення із тролейбусом, який здійснював поворот ліворуч.

Внаслідок ДТП травмувалося четверо пасажирів із легковика, двоє з яких, за попередньою інформацією, перебувають у тяжкому стані.

Водій за медичною допомогою поки не звертався. За зовнішніми ознаками він тверезий.

На місці події працює слідчий Рівненського відділу поліції та патрульні поліцейські".

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