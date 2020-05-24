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"Ланос" в'їхав у тролейбус у Рівному, постраждали 4 людини. ФОТО

Легковий автомобіль в'їхав у тролейбус, який здійснював поворот ліворуч. Постраждали 4 пасажири "Ланоса", двоє з них - у важкому стані.

Аварія сталася на околиці міста близько 14 години. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

"На місці події поліцейські попередньо з’ясували, що водій автомобіля "Daewoo Lanos" допустив зіткнення із тролейбусом, який здійснював поворот ліворуч.

Внаслідок ДТП травмувалося четверо пасажирів із легковика, двоє з яких, за попередньою інформацією, перебувають у тяжкому стані.

Водій за медичною допомогою поки не звертався. За зовнішніми ознаками він тверезий.

На місці події працює слідчий Рівненського відділу поліції та патрульні поліцейські".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вантажівка MAN в'їхала у мікроавтобус на Львівщині - загинули 4 людини. ФОТОрепортаж

Ланос вїхав у тролейбус у Рівному, постраждали 4 людини 01
Ланос вїхав у тролейбус у Рівному, постраждали 4 людини 02
Ланос вїхав у тролейбус у Рівному, постраждали 4 людини 03

ДТП (4467) Нацполіція (15168) Рівне (573)


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Топ коментарі
+15
Стовпи ще повільніші, але якось впіндюрюються.
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24.05.2020 16:55
+2
Это сенс, а не ланос, две большие разницы.
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24.05.2020 16:51
+2
Тролейбус - крайне медленная черепаха, особенно на развороте. Как в него можно было впендюриться?
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24.05.2020 16:51
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Это сенс, а не ланос, две большие разницы.
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24.05.2020 16:51 Відповісти
Велика різняця там одна - мотор))))
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24.05.2020 17:25 Відповісти
А коробка? У сенса коробка дерьмо.
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24.05.2020 17:59 Відповісти
И еще подвеска и коробка. А двигатель, подвеска и коробка это главное в автомобиле. А форма салона да, действительно похожа на Ланос.
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24.05.2020 19:53 Відповісти
По сути Сенс это обычная Таврия с кузвовными формами Ланоса )))
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24.05.2020 19:55 Відповісти
Тролейбус - крайне медленная черепаха, особенно на развороте. Как в него можно было впендюриться?
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24.05.2020 16:51 Відповісти
Стовпи ще повільніші, але якось впіндюрюються.
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24.05.2020 16:55 Відповісти
)))) та просто стовпы дуже медленно дороги перебегают
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24.05.2020 17:33 Відповісти
Мокрая дорога + скорость + бамбук за рулём
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24.05.2020 16:56 Відповісти
Скорость?! На дэо секс? Не смешите меня))
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24.05.2020 19:43 Відповісти
Ну, сотню набирает.. Плавает, виляет, но на обгон лезет иногда. Меня при 110-и славута обогнала)))
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25.05.2020 09:00 Відповісти
Задолбали эти ланосы с троллейбусами...
Они сталкиваются, а страдают человеки!
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24.05.2020 16:59 Відповісти
Новое название статьи ситуацию не улучшает.
Взбесившийся ланос таранит троллейбус, а человеки страдают.
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24.05.2020 17:02 Відповісти
Тролейбус на євробляхах? Інакше як він міг в аварію потрапити?
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24.05.2020 17:07 Відповісти
разьездились тролехбусы...сидели б дальше на карантине
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24.05.2020 17:11 Відповісти
Хлопцам на ланосе наверное пан из Польши позвонил,сказал приезжайте быстрее на работу,а тут им тролик переполненный черновчанами спешащими в парикмахерскую дорогу переехал.
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24.05.2020 17:16 Відповісти
Чернівчани в перукарню в Рівне, ви шизофреник?
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24.05.2020 17:42 Відповісти
закусывать нужно ((
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24.05.2020 19:14 Відповісти
закусывать нужно ((
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24.05.2020 19:15 Відповісти
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24.05.2020 17:30 Відповісти
Жаль, що не публікують уривки з протоколу....
Було б цікаво почитати що розповість ліхач(-ка) на тролейбусі
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24.05.2020 17:35 Відповісти
Тебя великого диванного эксперта забыли спросить
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24.05.2020 22:46 Відповісти
Протокол не публикуют ,бо такие как ты грамотные диванщики начнут раздувать на форуме свою версию много будешь знать, быстро сыграешь по модулю
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24.05.2020 22:52 Відповісти
Не Ланос, а Сенс. Сенс це Таврія з кузовом Ланоса, хто не занє...
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24.05.2020 19:02 Відповісти
И в среднем на 500 баксов дешевле ланоса...
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24.05.2020 21:37 Відповісти
Ну если выбирать из убитых то может быть и 500. А если в хорошем состоянии и тот и другой то и до пару кусков разница будет. Не ровняй опелевскую начинку с мелитопольским двигателем и подвеской от Таврии.
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24.05.2020 22:40 Відповісти
А я и не пытался ровнять, просто продолжил твою мысль, что это машины разных уровней. В свое время перелопатил кучу объявлений и могу сказать, что сенс в хорошем состоянии стоит в среднем на 500 баксов дешевле ланоса в хорошем состоянии. Хотя если ланос с гуром, кандером, электропакетом и прочими няшками, то естественно разница в цене может быть и больше
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25.05.2020 00:04 Відповісти
 
 