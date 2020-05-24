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"Ланос" въехал в троллейбус в Ривном, пострадали 4 человека. ФОТО

Легковой автомобиль въехал в троллейбус, который совершал поворот налево. Пострадали 4 пассажиров "Ланоса", двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла на окраине города около 14 часов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"На месте происшествия полицейские предварительно выяснили, что водитель автомобиля "Daewoo Lanos" столкнулся с троллейбусом, который совершал поворот налево. В результате ДТП травмировались четверо пассажиров с легковушки, двое из которых, по предварительной информации, находятся в тяжелом состоянии", — сказано в сообщении.

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Водитель за медицинской помощью пока не обращался. По внешним признакам, он трезв, отметили в полиции.

На месте происшествия работает следователь Ривненского отдела полиции и патрульные полицейские.

Ланос въехал в троллейбус в Ривном, пострадали 4 человека 01
Ланос въехал в троллейбус в Ривном, пострадали 4 человека 02
Ланос въехал в троллейбус в Ривном, пострадали 4 человека 03

Автор: 

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Топ комментарии
+15
Стовпи ще повільніші, але якось впіндюрюються.
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24.05.2020 16:55
+2
Это сенс, а не ланос, две большие разницы.
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24.05.2020 16:51
+2
Тролейбус - крайне медленная черепаха, особенно на развороте. Как в него можно было впендюриться?
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24.05.2020 16:51
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Это сенс, а не ланос, две большие разницы.
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24.05.2020 16:51 Ответить
Велика різняця там одна - мотор))))
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24.05.2020 17:25 Ответить
А коробка? У сенса коробка дерьмо.
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24.05.2020 17:59 Ответить
И еще подвеска и коробка. А двигатель, подвеска и коробка это главное в автомобиле. А форма салона да, действительно похожа на Ланос.
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24.05.2020 19:53 Ответить
По сути Сенс это обычная Таврия с кузвовными формами Ланоса )))
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24.05.2020 19:55 Ответить
Тролейбус - крайне медленная черепаха, особенно на развороте. Как в него можно было впендюриться?
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24.05.2020 16:51 Ответить
Стовпи ще повільніші, але якось впіндюрюються.
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24.05.2020 16:55 Ответить
)))) та просто стовпы дуже медленно дороги перебегают
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24.05.2020 17:33 Ответить
Мокрая дорога + скорость + бамбук за рулём
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24.05.2020 16:56 Ответить
Скорость?! На дэо секс? Не смешите меня))
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24.05.2020 19:43 Ответить
Ну, сотню набирает.. Плавает, виляет, но на обгон лезет иногда. Меня при 110-и славута обогнала)))
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25.05.2020 09:00 Ответить
Задолбали эти ланосы с троллейбусами...
Они сталкиваются, а страдают человеки!
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24.05.2020 16:59 Ответить
Новое название статьи ситуацию не улучшает.
Взбесившийся ланос таранит троллейбус, а человеки страдают.
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24.05.2020 17:02 Ответить
Тролейбус на євробляхах? Інакше як він міг в аварію потрапити?
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24.05.2020 17:07 Ответить
разьездились тролехбусы...сидели б дальше на карантине
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24.05.2020 17:11 Ответить
Хлопцам на ланосе наверное пан из Польши позвонил,сказал приезжайте быстрее на работу,а тут им тролик переполненный черновчанами спешащими в парикмахерскую дорогу переехал.
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24.05.2020 17:16 Ответить
Чернівчани в перукарню в Рівне, ви шизофреник?
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24.05.2020 17:42 Ответить
закусывать нужно ((
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24.05.2020 19:14 Ответить
закусывать нужно ((
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24.05.2020 19:15 Ответить
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24.05.2020 17:30 Ответить
Жаль, що не публікують уривки з протоколу....
Було б цікаво почитати що розповість ліхач(-ка) на тролейбусі
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24.05.2020 17:35 Ответить
Тебя великого диванного эксперта забыли спросить
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24.05.2020 22:46 Ответить
Протокол не публикуют ,бо такие как ты грамотные диванщики начнут раздувать на форуме свою версию много будешь знать, быстро сыграешь по модулю
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24.05.2020 22:52 Ответить
Не Ланос, а Сенс. Сенс це Таврія з кузовом Ланоса, хто не занє...
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24.05.2020 19:02 Ответить
И в среднем на 500 баксов дешевле ланоса...
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24.05.2020 21:37 Ответить
Ну если выбирать из убитых то может быть и 500. А если в хорошем состоянии и тот и другой то и до пару кусков разница будет. Не ровняй опелевскую начинку с мелитопольским двигателем и подвеской от Таврии.
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24.05.2020 22:40 Ответить
А я и не пытался ровнять, просто продолжил твою мысль, что это машины разных уровней. В свое время перелопатил кучу объявлений и могу сказать, что сенс в хорошем состоянии стоит в среднем на 500 баксов дешевле ланоса в хорошем состоянии. Хотя если ланос с гуром, кандером, электропакетом и прочими няшками, то естественно разница в цене может быть и больше
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25.05.2020 00:04 Ответить
 
 