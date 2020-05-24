"Ланос" въехал в троллейбус в Ривном, пострадали 4 человека. ФОТО

Легковой автомобиль въехал в троллейбус, который совершал поворот налево. Пострадали 4 пассажиров "Ланоса", двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла на окраине города около 14 часов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"На месте происшествия полицейские предварительно выяснили, что водитель автомобиля "Daewoo Lanos" столкнулся с троллейбусом, который совершал поворот налево. В результате ДТП травмировались четверо пассажиров с легковушки, двое из которых, по предварительной информации, находятся в тяжелом состоянии", — сказано в сообщении.

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Водитель за медицинской помощью пока не обращался. По внешним признакам, он трезв, отметили в полиции.

На месте происшествия работает следователь Ривненского отдела полиции и патрульные полицейские.





