ВМС України оснастять надувними човнами типу BRIG. ФОТО

ВС України закуплять для Військово-Морських Сил надувні човни типу BRIG з підвісними двигунами спеціального призначення.

За попередніми даними, на ці цілі буде виділено 1 млн 572 тис. грн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

За словами начальника пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗС України капітана 1 рангу Олексія Нестерова, ці човни мають хороші морехідні можливості, вони швидкісні і маневрені на поворотах, зручні у використанні і стійкі до невеликих коливань моря.

З їхьою допомогою військові моряки зможуть ефективно виконувати завдання пошуково-рятувального забезпечення на морі.

Зазвичай такі надувні човни використовують для доставки невеликих груп військовослужбовців у певний район, наприклад, водолазів до місця виконання водолазних спусків у море.

Читайте також: У ВМС України вперше в історії з'явилася жінка-водолаз. ФОТО

Крім самого човна, до комплекту входять десять рятувальних жилетів, вогнегасник, два кранці, рятівне коло, 30-метровий швартовий канат, електричний і механічний насоси, ремкомплект тощо. Обов’язково на човні має бути передбачено чотири весла, захист дна та балонів і, звісно, кріплення для підйому човна.

Для надувних човнів типу BRIG також закуплять підвісні двигуни типу Tohatsu M30HL або Suzuki DT40WL потужністю 30 та 40 кінських сил відповідно або їхні аналоги.