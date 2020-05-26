УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6968 відвідувачів онлайн
Новини Фото
12 263 149

ВМС України оснастять надувними човнами типу BRIG. ФОТО

ВС України закуплять для Військово-Морських Сил надувні човни типу BRIG з підвісними двигунами спеціального призначення.

За попередніми даними, на ці цілі буде виділено 1 млн 572 тис. грн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

За словами начальника пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗС України капітана 1 рангу Олексія Нестерова, ці човни мають хороші морехідні можливості, вони швидкісні і маневрені на поворотах, зручні у використанні і стійкі до невеликих коливань моря.

З їхьою допомогою військові моряки зможуть ефективно виконувати завдання пошуково-рятувального забезпечення на морі.

ВМС України оснастять надувними човнами типу BRIG 01

Зазвичай такі надувні човни використовують для доставки невеликих груп військовослужбовців у певний район, наприклад, водолазів до місця виконання водолазних спусків у море.

Читайте також: У ВМС України вперше в історії з'явилася жінка-водолаз. ФОТО

Крім самого човна, до комплекту входять десять рятувальних жилетів, вогнегасник, два кранці, рятівне коло, 30-метровий швартовий канат, електричний і механічний насоси, ремкомплект тощо. Обов’язково на човні має бути передбачено чотири весла, захист дна та балонів і, звісно, кріплення для підйому човна.

ВМС України оснастять надувними човнами типу BRIG 02

Для надувних човнів типу BRIG також закуплять підвісні двигуни типу Tohatsu M30HL або Suzuki DT40WL потужністю 30 та 40 кінських сил відповідно або їхні аналоги.

ВМС України оснастять надувними човнами типу BRIG 03

Автор: 

ВМС (1384) ЗСУ (7544)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Порох восстанавливал армию и военные стали воевать вместо кроссовок и футболок в полной современной амуниции, при зебиле флот пересел с кораблей на надувные лодки
показати весь коментар
26.05.2020 18:27
+16
"бриг" тоже разный бывает. это хорошая лодка для прибрежных спасательных операций. но черт возьми - новость года - лодки купили. **** два года назад носом воротили от ракетных катеров...
показати весь коментар
26.05.2020 18:36
+14
Необходимо обеспечить прикрытие с воздуха... воздушными шариками.
показати весь коментар
26.05.2020 18:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Необходимо обеспечить прикрытие с воздуха... воздушными шариками.
показати весь коментар
26.05.2020 18:45 Відповісти
Ну с этим вопросом - к адмиралу Петушарию
показати весь коментар
26.05.2020 18:48 Відповісти
Когда на рыбалку?
показати весь коментар
26.05.2020 18:44 Відповісти
Ну Кузня у сепаров, будем ходить на надувном конфискате
показати весь коментар
26.05.2020 18:45 Відповісти
Нет слов...Лодки хоть зеленые?
показати весь коментар
26.05.2020 18:48 Відповісти
"Обязательно на лодке должно быть предусмотрено четыре весла". Как неожиданно...
показати весь коментар
26.05.2020 18:48 Відповісти
Заказ верфям на постройку дредноутов отменяется ? ))
показати весь коментар
26.05.2020 18:49 Відповісти
Морские котики на борту зодиака CRRC.

ВМС Украины оснастят надувными лодками типа BRIG - Цензор.НЕТ 4377
показати весь коментар
26.05.2020 18:51 Відповісти
Да-да...
Только они НЕ речку переплывают, а ДЕСАНТИРУЮТСЯ с десантного КОРАБЛЯ.
И их перекрывает куча корветов, катеров и самолётов.
показати весь коментар
26.05.2020 20:11 Відповісти
у них есть линкоры, авианосцы, крейсеры и подводные лодки
а что есть у тебя, 🤡, кроме двух ржавых списанных катеров, подаренные американцами и двух надувных рыбацких лодок?
показати весь коментар
26.05.2020 22:04 Відповісти
...есть Зеля.
показати весь коментар
27.05.2020 11:45 Відповісти
Это большое достижение, очень хорошее даже, а если на эти лодки поставить дроны, будет авианосец, только нужно поменять название на более солидное, например, Степан Бандера.
показати весь коментар
26.05.2020 18:52 Відповісти
Ты вполне достоин своего ника,рашист!
показати весь коментар
26.05.2020 18:55 Відповісти
А ты своего.
показати весь коментар
26.05.2020 19:11 Відповісти
Морские котики из команды SEAL 5 на борту боевого резинового рейдерского корабля.

ВМС України оснастять надувними човнами типу BRIG - Цензор.НЕТ 3380
показати весь коментар
26.05.2020 18:55 Відповісти
Не, такая тема нам не подойдёт , кацапы стрельнут раз и она утонет. А нам Крым еще возвращать нужно .
показати весь коментар
26.05.2020 19:03 Відповісти
а что не утонет от торпеды?давайте план.
показати весь коментар
26.05.2020 19:14 Відповісти
А еще есть луки и стрелы и агромадное копье.У тебя какое образование . что ты несешь ахинею о делах в которых нихрена не петришь ?
показати весь коментар
26.05.2020 19:24 Відповісти
ваши каменты похожи на реплики органчика, живущего в голове Виталика Кличко.
показати весь коментар
26.05.2020 21:08 Відповісти
Американцам такие лодки нужны и нам тоже ...
показати весь коментар
26.05.2020 19:16 Відповісти
У американцев есть флот, подплывает корабль и под его прикрытием группа морской пехоты садится в такие вот лодки и высаживается на судно. А нам они для чего? Ездить офицерам на рыбалку? Прошлый раз бронекатера чуть не потопили, в этот раз на резиновых лодках поплывём?
показати весь коментар
26.05.2020 19:23 Відповісти
Ну на Итурупе на таких в Японию за саке ездили. Большая польза от них.
показати весь коментар
26.05.2020 19:26 Відповісти
Ага, будут в Крым за вином ездить , только нужно не забывать дозвіл запитати
показати весь коментар
26.05.2020 19:33 Відповісти
Возомнил себя "морским котиком"?))))
показати весь коментар
26.05.2020 20:56 Відповісти
какие еще в жопу котики!
где их, а где твой флот, 🤡
показати весь коментар
26.05.2020 22:01 Відповісти
Презервативний флот.
показати весь коментар
26.05.2020 18:57 Відповісти
Подвесные двигатели специального назначения Tohatsu M30HL? Що це, тату? Синку, це "розпил бабла".
показати весь коментар
26.05.2020 19:25 Відповісти
Позорники. Тележурналистов нагнали как при спуске на воду фрегата. Еще не хватает главного зебила.
показати весь коментар
26.05.2020 19:44 Відповісти
А ещё лучше надувными авианосцами.
показати весь коментар
26.05.2020 19:56 Відповісти
Да "BRIG " это сила, но надо её доукомплектовать " Максимом - 1910г." И тогда это плав-средство будет грозой всего Чёрного моря. С ним можно даже спокойно проплыть через временно оккупированный кремлёвскими фашистами )(уйла Керченский пролив. И никакая самая крутая кацапская посудина не остановит, да даже не рискнёт вступить в единоборство с этим непревзойдённым украинским судном, чудом последнего крика военного совершенства..
показати весь коментар
26.05.2020 20:09 Відповісти
Все относительно:
При Порошенко, ракетные катера были для зе-билов, шуткой-насмешкой и разворовыванием бюджета.
А при Зеленском, надувные лодки, для зе-билов, стали гениальной идеей и грозой кацапов.
показати весь коментар
26.05.2020 20:17 Відповісти
"Юрий Бирюков А вот знаешь,Андрій Антоненко. Это классная и веселая ситуация. Обычно я не реагирую, но тут такое дело... Я же не написал, что это выдают всем. Я не написал, что это выдают всем в ССО. Я не написал, что это выдают всем в 3 полку ССО. Правда? ... А завтра утром мне дадут точную справку о количестве купленного за бюджетные деньги для ССО. Хотя Редут мне общие цифры уже дал. И еще завтра тебя начнут драть. Медленно, качественно, планомерно. Драть. За то, что ты - щенок - обозвал Редута брехлом."

Вот что было при Порошенко. Его помощник обещает драть бойца с фронта за жалобу. А ракетные катера у нас были только в мечтах. Но петякантропы давно живут в своём выдуманном мире.
показати весь коментар
26.05.2020 21:18 Відповісти
Оснащение не полное. Удочки где?
показати весь коментар
26.05.2020 20:28 Відповісти
Рыбу ловить БРИГ сгодится, да девчат катать когда штиль на воде.
Только жесткокилевые с надувными бортами лодки нужны ВМС Украины, такие как в НАТО и ВМС США.
показати весь коментар
26.05.2020 20:41 Відповісти
Катера браконьеров. Не находите, что получше будут? (http://screen-ad.ru/inc/upload/2885-6772-0975-2414.jpg ссылка )
показати весь коментар
26.05.2020 21:00 Відповісти
небольшие колебания моря... так все морские волки говорят!
показати весь коментар
26.05.2020 21:14 Відповісти
Для страны, которая всего лет 30 назад строила авианосцы, это, несомненно, прогресс.
показати весь коментар
26.05.2020 21:34 Відповісти
Ну то была другая страна.
показати весь коментар
27.05.2020 08:40 Відповісти
Мабуть я щось пропустив... Москітний флот вже всьоо?
Чекаємо новин про "байдеркер" та "вінтовкер"
показати весь коментар
26.05.2020 21:49 Відповісти
какой президент, такой и флот
ВМС України оснастять надувними човнами типу BRIG - Цензор.НЕТ 6385
показати весь коментар
26.05.2020 21:59 Відповісти
Ну зачем же так москалей смешить.
показати весь коментар
26.05.2020 22:30 Відповісти
Мелко плавают. Что толку с надувных лодок? Может лучше парочку надувных авианосцев?
показати весь коментар
26.05.2020 22:31 Відповісти
Не забудьте спасательные круги. Чем больше ,тем сильнее ВМС Украины.
показати весь коментар
26.05.2020 22:33 Відповісти
Да, потужно, яркий пример "развития" ВМС Украины от крейсеров до надувных лодок.
показати весь коментар
26.05.2020 23:05 Відповісти
це ******* - спочатку мікрокатера рошенка по ціні крейсерів а тепер взагалі надувні лодки. **** треба цих маланців у владі вішати
показати весь коментар
26.05.2020 23:07 Відповісти
и круги с уточками и боевые трусики.. та зеленые вы насмехаетесь..
показати весь коментар
26.05.2020 23:52 Відповісти
хаххахаххаххаххаххаххаххаххахаххаххахаххаххаххаххаххаххахаххаххаххаххаххаххаххаххаххах
показати весь коментар
26.05.2020 23:53 Відповісти
Слезу пустить в охоту от такого"резинового флота".Уж лучше ПАПины катера,чем надувные лодки от зе-мо для ВМСУ..
показати весь коментар
27.05.2020 09:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 