ВМС Украины оснастят надувными лодками типа BRIG. ФОТО

ВС Украины запустят для Военно-Морских Сил надувные лодки типа BRIG с подвесными двигателями специального назначения.

По предварительным данным, на эти цели будет выделено 1 млн 572 тыс. грн., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

По словам начальника поисково-спасательной службы Командования ВМС ВС Украины капитана 1 ранга Алексея Нестерова, эти лодки имеют хорошие мореходные возможности, они скоростные и маневренные на поворотах, удобны в использовании и устойчивы к небольшим колебаниям моря.

С их помощью военные моряки смогут эффективно выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения на море.

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Обычно подобные надувные лодки используют для доставки небольших групп военнослужащих в определенный район, например, водолазов к месту выполнения водолазных спусков в море.

Кроме самой лодки, в комплект входят десять спасательных жилетов, огнетушитель, два кранца, спасательный круг, 30-метровый швартовый канат, электрический и механический насосы, ремкомплект и тому подобное. Обязательно на лодке должно быть предусмотрено четыре весла, защита дна и баллонов и, конечно, крепления для подъема лодки.

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Для надувных лодок типа BRIG также закупят подвесные двигатели типа Tohatsu M30HL или Suzuki DT40WL мощностью 30 и 40 лошадиных сил соответственно или их аналоги.