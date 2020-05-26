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ВМС Украины оснастят надувными лодками типа BRIG. ФОТО

ВС Украины запустят для Военно-Морских Сил надувные лодки типа BRIG с подвесными двигателями специального назначения.

По предварительным данным, на эти цели будет выделено 1 млн 572 тыс. грн., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

По словам начальника поисково-спасательной службы Командования ВМС ВС Украины капитана 1 ранга Алексея Нестерова, эти лодки имеют хорошие мореходные возможности, они скоростные и маневренные на поворотах, удобны в использовании и устойчивы к небольшим колебаниям моря.

С их помощью военные моряки смогут эффективно выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения на море.

ВМС Украины оснастят надувными лодками типа BRIG 01

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Обычно подобные надувные лодки используют для доставки небольших групп военнослужащих в определенный район, например, водолазов к месту выполнения водолазных спусков в море.

Кроме самой лодки, в комплект входят десять спасательных жилетов, огнетушитель, два кранца, спасательный круг, 30-метровый швартовый канат, электрический и механический насосы, ремкомплект и тому подобное. Обязательно на лодке должно быть предусмотрено четыре весла, защита дна и баллонов и, конечно, крепления для подъема лодки.

ВМС Украины оснастят надувными лодками типа BRIG 02

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Для надувных лодок типа BRIG также закупят подвесные двигатели типа Tohatsu M30HL или Suzuki DT40WL мощностью 30 и 40 лошадиных сил соответственно или их аналоги.

ВМС Украины оснастят надувными лодками типа BRIG 03

Автор: 

ВМС (1467) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+27
Порох восстанавливал армию и военные стали воевать вместо кроссовок и футболок в полной современной амуниции, при зебиле флот пересел с кораблей на надувные лодки
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26.05.2020 18:27
+16
"бриг" тоже разный бывает. это хорошая лодка для прибрежных спасательных операций. но черт возьми - новость года - лодки купили. **** два года назад носом воротили от ракетных катеров...
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26.05.2020 18:36
+14
Необходимо обеспечить прикрытие с воздуха... воздушными шариками.
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26.05.2020 18:45
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Страница 2 из 2
Необходимо обеспечить прикрытие с воздуха... воздушными шариками.
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26.05.2020 18:45 Ответить
Ну с этим вопросом - к адмиралу Петушарию
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26.05.2020 18:48 Ответить
Когда на рыбалку?
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26.05.2020 18:44 Ответить
Ну Кузня у сепаров, будем ходить на надувном конфискате
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26.05.2020 18:45 Ответить
Нет слов...Лодки хоть зеленые?
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26.05.2020 18:48 Ответить
"Обязательно на лодке должно быть предусмотрено четыре весла". Как неожиданно...
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26.05.2020 18:48 Ответить
Заказ верфям на постройку дредноутов отменяется ? ))
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26.05.2020 18:49 Ответить
Морские котики на борту зодиака CRRC.

ВМС Украины оснастят надувными лодками типа BRIG - Цензор.НЕТ 4377
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26.05.2020 18:51 Ответить
Да-да...
Только они НЕ речку переплывают, а ДЕСАНТИРУЮТСЯ с десантного КОРАБЛЯ.
И их перекрывает куча корветов, катеров и самолётов.
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26.05.2020 20:11 Ответить
у них есть линкоры, авианосцы, крейсеры и подводные лодки
а что есть у тебя, 🤡, кроме двух ржавых списанных катеров, подаренные американцами и двух надувных рыбацких лодок?
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26.05.2020 22:04 Ответить
...есть Зеля.
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27.05.2020 11:45 Ответить
Это большое достижение, очень хорошее даже, а если на эти лодки поставить дроны, будет авианосец, только нужно поменять название на более солидное, например, Степан Бандера.
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26.05.2020 18:52 Ответить
Ты вполне достоин своего ника,рашист!
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26.05.2020 18:55 Ответить
А ты своего.
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26.05.2020 19:11 Ответить
Морские котики из команды SEAL 5 на борту боевого резинового рейдерского корабля.

ВМС України оснастять надувними човнами типу BRIG - Цензор.НЕТ 3380
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26.05.2020 18:55 Ответить
Не, такая тема нам не подойдёт , кацапы стрельнут раз и она утонет. А нам Крым еще возвращать нужно .
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26.05.2020 19:03 Ответить
а что не утонет от торпеды?давайте план.
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26.05.2020 19:14 Ответить
А еще есть луки и стрелы и агромадное копье.У тебя какое образование . что ты несешь ахинею о делах в которых нихрена не петришь ?
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26.05.2020 19:24 Ответить
ваши каменты похожи на реплики органчика, живущего в голове Виталика Кличко.
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26.05.2020 21:08 Ответить
Американцам такие лодки нужны и нам тоже ...
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26.05.2020 19:16 Ответить
У американцев есть флот, подплывает корабль и под его прикрытием группа морской пехоты садится в такие вот лодки и высаживается на судно. А нам они для чего? Ездить офицерам на рыбалку? Прошлый раз бронекатера чуть не потопили, в этот раз на резиновых лодках поплывём?
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26.05.2020 19:23 Ответить
Ну на Итурупе на таких в Японию за саке ездили. Большая польза от них.
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26.05.2020 19:26 Ответить
Ага, будут в Крым за вином ездить , только нужно не забывать дозвіл запитати
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26.05.2020 19:33 Ответить
Возомнил себя "морским котиком"?))))
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26.05.2020 20:56 Ответить
какие еще в жопу котики!
где их, а где твой флот, 🤡
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26.05.2020 22:01 Ответить
Презервативний флот.
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26.05.2020 18:57 Ответить
Подвесные двигатели специального назначения Tohatsu M30HL? Що це, тату? Синку, це "розпил бабла".
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26.05.2020 19:25 Ответить
Позорники. Тележурналистов нагнали как при спуске на воду фрегата. Еще не хватает главного зебила.
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26.05.2020 19:44 Ответить
А ещё лучше надувными авианосцами.
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26.05.2020 19:56 Ответить
Да "BRIG " это сила, но надо её доукомплектовать " Максимом - 1910г." И тогда это плав-средство будет грозой всего Чёрного моря. С ним можно даже спокойно проплыть через временно оккупированный кремлёвскими фашистами )(уйла Керченский пролив. И никакая самая крутая кацапская посудина не остановит, да даже не рискнёт вступить в единоборство с этим непревзойдённым украинским судном, чудом последнего крика военного совершенства..
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26.05.2020 20:09 Ответить
Все относительно:
При Порошенко, ракетные катера были для зе-билов, шуткой-насмешкой и разворовыванием бюджета.
А при Зеленском, надувные лодки, для зе-билов, стали гениальной идеей и грозой кацапов.
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26.05.2020 20:17 Ответить
"Юрий Бирюков А вот знаешь,Андрій Антоненко. Это классная и веселая ситуация. Обычно я не реагирую, но тут такое дело... Я же не написал, что это выдают всем. Я не написал, что это выдают всем в ССО. Я не написал, что это выдают всем в 3 полку ССО. Правда? ... А завтра утром мне дадут точную справку о количестве купленного за бюджетные деньги для ССО. Хотя Редут мне общие цифры уже дал. И еще завтра тебя начнут драть. Медленно, качественно, планомерно. Драть. За то, что ты - щенок - обозвал Редута брехлом."

Вот что было при Порошенко. Его помощник обещает драть бойца с фронта за жалобу. А ракетные катера у нас были только в мечтах. Но петякантропы давно живут в своём выдуманном мире.
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26.05.2020 21:18 Ответить
Оснащение не полное. Удочки где?
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26.05.2020 20:28 Ответить
Рыбу ловить БРИГ сгодится, да девчат катать когда штиль на воде.
Только жесткокилевые с надувными бортами лодки нужны ВМС Украины, такие как в НАТО и ВМС США.
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26.05.2020 20:41 Ответить
Катера браконьеров. Не находите, что получше будут? (http://screen-ad.ru/inc/upload/2885-6772-0975-2414.jpg ссылка )
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26.05.2020 21:00 Ответить
небольшие колебания моря... так все морские волки говорят!
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26.05.2020 21:14 Ответить
Для страны, которая всего лет 30 назад строила авианосцы, это, несомненно, прогресс.
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26.05.2020 21:34 Ответить
Ну то была другая страна.
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27.05.2020 08:40 Ответить
Мабуть я щось пропустив... Москітний флот вже всьоо?
Чекаємо новин про "байдеркер" та "вінтовкер"
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26.05.2020 21:49 Ответить
какой президент, такой и флот
ВМС України оснастять надувними човнами типу BRIG - Цензор.НЕТ 6385
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26.05.2020 21:59 Ответить
Ну зачем же так москалей смешить.
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26.05.2020 22:30 Ответить
Мелко плавают. Что толку с надувных лодок? Может лучше парочку надувных авианосцев?
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26.05.2020 22:31 Ответить
Не забудьте спасательные круги. Чем больше ,тем сильнее ВМС Украины.
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26.05.2020 22:33 Ответить
Да, потужно, яркий пример "развития" ВМС Украины от крейсеров до надувных лодок.
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26.05.2020 23:05 Ответить
це ******* - спочатку мікрокатера рошенка по ціні крейсерів а тепер взагалі надувні лодки. **** треба цих маланців у владі вішати
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26.05.2020 23:07 Ответить
и круги с уточками и боевые трусики.. та зеленые вы насмехаетесь..
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26.05.2020 23:52 Ответить
хаххахаххаххаххаххаххаххаххахаххаххахаххаххаххаххаххаххахаххаххаххаххаххаххаххаххаххах
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26.05.2020 23:53 Ответить
Слезу пустить в охоту от такого"резинового флота".Уж лучше ПАПины катера,чем надувные лодки от зе-мо для ВМСУ..
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27.05.2020 09:51 Ответить
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