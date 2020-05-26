ВМС Украины оснастят надувными лодками типа BRIG. ФОТО
ВС Украины запустят для Военно-Морских Сил надувные лодки типа BRIG с подвесными двигателями специального назначения.
По предварительным данным, на эти цели будет выделено 1 млн 572 тыс. грн., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
По словам начальника поисково-спасательной службы Командования ВМС ВС Украины капитана 1 ранга Алексея Нестерова, эти лодки имеют хорошие мореходные возможности, они скоростные и маневренные на поворотах, удобны в использовании и устойчивы к небольшим колебаниям моря.
С их помощью военные моряки смогут эффективно выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения на море.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Военные учились брать вражеские корабли на абордаж. ВИДЕО
Обычно подобные надувные лодки используют для доставки небольших групп военнослужащих в определенный район, например, водолазов к месту выполнения водолазных спусков в море.
Кроме самой лодки, в комплект входят десять спасательных жилетов, огнетушитель, два кранца, спасательный круг, 30-метровый швартовый канат, электрический и механический насосы, ремкомплект и тому подобное. Обязательно на лодке должно быть предусмотрено четыре весла, защита дна и баллонов и, конечно, крепления для подъема лодки.
Также на Цензор.НЕТ: В ВМС Украины впервые в истории появилась женщина-водолаз. ФОТО
Для надувных лодок типа BRIG также закупят подвесные двигатели типа Tohatsu M30HL или Suzuki DT40WL мощностью 30 и 40 лошадиных сил соответственно или их аналоги.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Только они НЕ речку переплывают, а ДЕСАНТИРУЮТСЯ с десантного КОРАБЛЯ.
И их перекрывает куча корветов, катеров и самолётов.
а что есть у тебя, 🤡, кроме двух ржавых списанных катеров, подаренные американцами и двух надувных рыбацких лодок?
где их, а где твой флот, 🤡
При Порошенко, ракетные катера были для зе-билов, шуткой-насмешкой и разворовыванием бюджета.
А при Зеленском, надувные лодки, для зе-билов, стали гениальной идеей и грозой кацапов.
Вот что было при Порошенко. Его помощник обещает драть бойца с фронта за жалобу. А ракетные катера у нас были только в мечтах. Но петякантропы давно живут в своём выдуманном мире.
Только жесткокилевые с надувными бортами лодки нужны ВМС Украины, такие как в НАТО и ВМС США.
Чекаємо новин про "байдеркер" та "вінтовкер"