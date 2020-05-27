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У відділення прокуратури Каховки кинули "коктейль Молотова": виникла пожежа, - поліція. ФОТО

Поліція встановлює причетних до підпалу будівлі прокуратури в місті Каховка Херсонської області, який стався в середу вранці.

"Сьогодні близько п'ятої години ранку... пожежники повідомили про те, що в адміністративній будівлі Каховської міської прокуратури сталася пожежа ... Під час огляду місця події слідчо-оперативна група Каховського відділу поліції виявила, що на першому поверсі будівлі розбито скло. Біля вікна була скляна пляшка з частинками легкозаймистої речовини", - йдеться в повідомленні обласної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Речові докази були вилучені і направлені на дослідження. Основну версію злочину слідство пов'язує з професійною діяльністю прокурорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каховку закривають на карантин через спалах COVID-19, - Нацполіція

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.347 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, вчинене шляхом підпалу).

У поліції закликають небайдужих громадян, які можуть надати корисну інформацію з цього приводу, повідомити їм за телефоном "102" і гарантують анонімність.

У відділення прокуратури Каховки кинули коктейль Молотова: виникла пожежа, - поліція 01
У відділення прокуратури Каховки кинули коктейль Молотова: виникла пожежа, - поліція 02

Автор: 

Каховка (125) Нацполіція (15168) прокуратура (3677) коктейль Молотова (34)


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Топ коментарі
+19
так обычно делают ,когда нужно спалить какое-нибудь дело, материалы которого сильно компрометируют заказчика этого поджога..
помню, в конце 90х годов, архив Донецкого областного суда несколько раз горел, когда началась государственная карьера Януковоща..
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27.05.2020 11:12
+12
Причем дотла выгорают только нужные дела
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27.05.2020 11:17
+10
Подякуйте портянкіну і бенядіктовай
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27.05.2020 11:13
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не ну а чо.... пора как бы...
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27.05.2020 11:08 Відповісти
Первый пошёл.
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27.05.2020 11:10 Відповісти
Весёлые зе-времена
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27.05.2020 11:10 Відповісти
Какахов разбавляет происшествия с мусорами - вроде тонко, но брезгливо.
Шапошников неплохо присмалил хвост министру видатью
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27.05.2020 11:10 Відповісти
Від вдячних громадян.
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27.05.2020 11:11 Відповісти
это слабоалкоголка, а не коктель..
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27.05.2020 11:11 Відповісти
так обычно делают ,когда нужно спалить какое-нибудь дело, материалы которого сильно компрометируют заказчика этого поджога..
помню, в конце 90х годов, архив Донецкого областного суда несколько раз горел, когда началась государственная карьера Януковоща..
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27.05.2020 11:12 Відповісти
Причем дотла выгорают только нужные дела
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27.05.2020 11:17 Відповісти
Нужные дела не горят - они исключительно подаются по твердой таксе за один типографский символ! Кому придет в голову палить стодолларовые купюры...
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27.05.2020 11:31 Відповісти
Если дело продать, то как-то надо объяснить его отсутствие.
Вот для этого бросается в окно стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющейся вещества
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27.05.2020 12:01 Відповісти
Прокурори користуються повагою у населення))) хто ж міг зробити таке?)))
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27.05.2020 11:12 Відповісти
А хто в Україні користується повагою?))))
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27.05.2020 11:52 Відповісти
Неравнодушные граждане, видимо, оценили по достоинству этот виддилок "полиции" и вместо "сообщать полезную информацию" решили занести коктэйль...
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27.05.2020 11:12 Відповісти
Подякуйте портянкіну і бенядіктовай
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27.05.2020 11:13 Відповісти
И отдельно 3Енуковичу.
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27.05.2020 11:16 Відповісти
т.е. у конторы нет круглосуточной охраны и нет видеонаблюдения ? ))))
ну раз пожарники им сообщили о горячей любви неравнодушных граждан...
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27.05.2020 11:18 Відповісти
А персонал був завчасно попереджений.))
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27.05.2020 11:22 Відповісти
влада горіла?
значить, не така вона вже й зелена
суха вже
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27.05.2020 11:19 Відповісти
Яка країна - такі й теракти.....
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27.05.2020 11:23 Відповісти
_Да страна-то хорошая... земля, леса, поля. Только государство буёвое! Враждебное простым украинцам. Всё потому как власть в руках врагов народа, олигархического режима. Вот и обескровлена страна этими упырями. Уж почитай 30 лет кровушку пьют, вурдалаки...
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27.05.2020 11:34 Відповісти
"Люблю страну и ненавижу государство!" (с)
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27.05.2020 11:53 Відповісти
Иначе не выходит. Государство само нас ненавидит. И проявляет это действием (как и бездействием).
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27.05.2020 11:57 Відповісти
Правильнее будет не "связано с профессиональной деятельностью", а с профессиональной жадностью!
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27.05.2020 11:27 Відповісти
Ну можно было бы и в офис *********** кинуть.
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27.05.2020 11:29 Відповісти
Неравнодушные граждане с правохренителями могут разговаривать исключительно матом - по-другому язык не поворачивается...
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27.05.2020 11:29 Відповісти
В отделение прокуратуры Каховки бросили "коктейль Молотова": произошел пожар, - полиция - Цензор.НЕТ 2246
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27.05.2020 11:29 Відповісти
Пламенный привет?
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27.05.2020 11:29 Відповісти
зустрічайте: незабаром у всіх відділеннях прокуратури та поліції
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27.05.2020 11:41 Відповісти
Це запит до прокурватури на народному бланку.
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27.05.2020 11:50 Відповісти
Расея усилила свою оккупационную группировку бронетехниковй. Главари Лугандонии угрожают Украине (не ее нынешней власти), российские пропагандоны опять затянули старую песню про Киевскую хунту. А в это время Зеленский и его шобла своими поступками провоцируют лудей на Майдан 3. Он точно играет на стороне Кремля.
У відділення прокуратури Каховки кинули "коктейль Молотова": виникла пожежа, - поліція - Цензор.НЕТ 1933
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27.05.2020 11:51 Відповісти
Думаю , повышение зарплаты работникам всех силовых структур снимет все вопросы .
Ведь в нашем королевстве именно так решаются все проблемы власти .
И - да , нужно создать какое-нибудь новое министерство или , на худой конец , ещё один нацсовет .
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27.05.2020 11:53 Відповісти
Наверно, патриот пратеставал...
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27.05.2020 12:01 Відповісти
Електронний документообіг в прокоратурі ще років 100 не бачити?
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27.05.2020 15:02 Відповісти
 
 