У відділення прокуратури Каховки кинули "коктейль Молотова": виникла пожежа, - поліція. ФОТО

Поліція встановлює причетних до підпалу будівлі прокуратури в місті Каховка Херсонської області, який стався в середу вранці.

"Сьогодні близько п'ятої години ранку... пожежники повідомили про те, що в адміністративній будівлі Каховської міської прокуратури сталася пожежа ... Під час огляду місця події слідчо-оперативна група Каховського відділу поліції виявила, що на першому поверсі будівлі розбито скло. Біля вікна була скляна пляшка з частинками легкозаймистої речовини", - йдеться в повідомленні обласної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Речові докази були вилучені і направлені на дослідження. Основну версію злочину слідство пов'язує з професійною діяльністю прокурорів.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.347 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, вчинене шляхом підпалу).

У поліції закликають небайдужих громадян, які можуть надати корисну інформацію з цього приводу, повідомити їм за телефоном "102" і гарантують анонімність.



