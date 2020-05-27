У відділення прокуратури Каховки кинули "коктейль Молотова": виникла пожежа, - поліція. ФОТО
Поліція встановлює причетних до підпалу будівлі прокуратури в місті Каховка Херсонської області, який стався в середу вранці.
"Сьогодні близько п'ятої години ранку... пожежники повідомили про те, що в адміністративній будівлі Каховської міської прокуратури сталася пожежа ... Під час огляду місця події слідчо-оперативна група Каховського відділу поліції виявила, що на першому поверсі будівлі розбито скло. Біля вікна була скляна пляшка з частинками легкозаймистої речовини", - йдеться в повідомленні обласної поліції, передає Цензор.НЕТ.
Речові докази були вилучені і направлені на дослідження. Основну версію злочину слідство пов'язує з професійною діяльністю прокурорів.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.347 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, вчинене шляхом підпалу).
У поліції закликають небайдужих громадян, які можуть надати корисну інформацію з цього приводу, повідомити їм за телефоном "102" і гарантують анонімність.
Будь ласка, зачекайте...
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Шапошников неплохо присмалил хвост министру видатью
помню, в конце 90х годов, архив Донецкого областного суда несколько раз горел, когда началась государственная карьера Януковоща..
Вот для этого бросается в окно стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющейся вещества
ну раз пожарники им сообщили о горячей любви неравнодушных граждан...
значить, не така вона вже й зелена
суха вже
Ведь в нашем королевстве именно так решаются все проблемы власти .
И - да , нужно создать какое-нибудь новое министерство или , на худой конец , ещё один нацсовет .