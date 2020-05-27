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В отделение прокуратуры Каховки бросили "коктейль Молотова": произошел пожар, - полиция. ФОТО

Полиция устанавливает причастных к поджогу здания прокуратуры в городе Каховка Херсонской области, которое произошло в среду утром.

"Сегодня около пяти часов утра… пожарные сообщили о том, что в административном здании Каховской городской прокуратуры произошел пожар… При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющейся вещества", - говорится в сообщении областной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Вещественные доказательства были изъяты и направлены на исследование. Основную версию преступления следствие увязывает с профессиональной деятельностью прокуроров.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа, сотрудника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенное путем поджога).

В полиции призывают неравнодушных граждан, которые могут предоставить полезную информацию по этому поводу, сообщить им по телефону "102" и гарантируют анонимность.

В отделение прокуратуры Каховки бросили коктейль Молотова: произошел пожар, - полиция 01
В отделение прокуратуры Каховки бросили коктейль Молотова: произошел пожар, - полиция 02

Автор: 

Каховка (95) Нацполиция (16463) прокуратура (5013) коктейль Молотова (45)


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Топ комментарии
+19
так обычно делают ,когда нужно спалить какое-нибудь дело, материалы которого сильно компрометируют заказчика этого поджога..
помню, в конце 90х годов, архив Донецкого областного суда несколько раз горел, когда началась государственная карьера Януковоща..
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27.05.2020 11:12
+12
Причем дотла выгорают только нужные дела
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27.05.2020 11:17
+10
Подякуйте портянкіну і бенядіктовай
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27.05.2020 11:13
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не ну а чо.... пора как бы...
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27.05.2020 11:08 Ответить
Первый пошёл.
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27.05.2020 11:10 Ответить
Весёлые зе-времена
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27.05.2020 11:10 Ответить
Какахов разбавляет происшествия с мусорами - вроде тонко, но брезгливо.
Шапошников неплохо присмалил хвост министру видатью
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27.05.2020 11:10 Ответить
Від вдячних громадян.
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27.05.2020 11:11 Ответить
это слабоалкоголка, а не коктель..
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27.05.2020 11:11 Ответить
так обычно делают ,когда нужно спалить какое-нибудь дело, материалы которого сильно компрометируют заказчика этого поджога..
помню, в конце 90х годов, архив Донецкого областного суда несколько раз горел, когда началась государственная карьера Януковоща..
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27.05.2020 11:12 Ответить
Причем дотла выгорают только нужные дела
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27.05.2020 11:17 Ответить
Нужные дела не горят - они исключительно подаются по твердой таксе за один типографский символ! Кому придет в голову палить стодолларовые купюры...
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27.05.2020 11:31 Ответить
Если дело продать, то как-то надо объяснить его отсутствие.
Вот для этого бросается в окно стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющейся вещества
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27.05.2020 12:01 Ответить
Прокурори користуються повагою у населення))) хто ж міг зробити таке?)))
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27.05.2020 11:12 Ответить
А хто в Україні користується повагою?))))
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27.05.2020 11:52 Ответить
Неравнодушные граждане, видимо, оценили по достоинству этот виддилок "полиции" и вместо "сообщать полезную информацию" решили занести коктэйль...
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27.05.2020 11:12 Ответить
Подякуйте портянкіну і бенядіктовай
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27.05.2020 11:13 Ответить
И отдельно 3Енуковичу.
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27.05.2020 11:16 Ответить
т.е. у конторы нет круглосуточной охраны и нет видеонаблюдения ? ))))
ну раз пожарники им сообщили о горячей любви неравнодушных граждан...
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27.05.2020 11:18 Ответить
А персонал був завчасно попереджений.))
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27.05.2020 11:22 Ответить
влада горіла?
значить, не така вона вже й зелена
суха вже
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27.05.2020 11:19 Ответить
Яка країна - такі й теракти.....
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27.05.2020 11:23 Ответить
_Да страна-то хорошая... земля, леса, поля. Только государство буёвое! Враждебное простым украинцам. Всё потому как власть в руках врагов народа, олигархического режима. Вот и обескровлена страна этими упырями. Уж почитай 30 лет кровушку пьют, вурдалаки...
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27.05.2020 11:34 Ответить
"Люблю страну и ненавижу государство!" (с)
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27.05.2020 11:53 Ответить
Иначе не выходит. Государство само нас ненавидит. И проявляет это действием (как и бездействием).
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27.05.2020 11:57 Ответить
Правильнее будет не "связано с профессиональной деятельностью", а с профессиональной жадностью!
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27.05.2020 11:27 Ответить
Ну можно было бы и в офис *********** кинуть.
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27.05.2020 11:29 Ответить
Неравнодушные граждане с правохренителями могут разговаривать исключительно матом - по-другому язык не поворачивается...
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27.05.2020 11:29 Ответить
В отделение прокуратуры Каховки бросили "коктейль Молотова": произошел пожар, - полиция - Цензор.НЕТ 2246
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27.05.2020 11:29 Ответить
Пламенный привет?
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27.05.2020 11:29 Ответить
зустрічайте: незабаром у всіх відділеннях прокуратури та поліції
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27.05.2020 11:41 Ответить
Це запит до прокурватури на народному бланку.
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27.05.2020 11:50 Ответить
Расея усилила свою оккупационную группировку бронетехниковй. Главари Лугандонии угрожают Украине (не ее нынешней власти), российские пропагандоны опять затянули старую песню про Киевскую хунту. А в это время Зеленский и его шобла своими поступками провоцируют лудей на Майдан 3. Он точно играет на стороне Кремля.
У відділення прокуратури Каховки кинули "коктейль Молотова": виникла пожежа, - поліція - Цензор.НЕТ 1933
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27.05.2020 11:51 Ответить
Думаю , повышение зарплаты работникам всех силовых структур снимет все вопросы .
Ведь в нашем королевстве именно так решаются все проблемы власти .
И - да , нужно создать какое-нибудь новое министерство или , на худой конец , ещё один нацсовет .
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27.05.2020 11:53 Ответить
Наверно, патриот пратеставал...
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27.05.2020 12:01 Ответить
Електронний документообіг в прокоратурі ще років 100 не бачити?
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27.05.2020 15:02 Ответить
 
 