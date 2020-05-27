В отделение прокуратуры Каховки бросили "коктейль Молотова": произошел пожар, - полиция. ФОТО
Полиция устанавливает причастных к поджогу здания прокуратуры в городе Каховка Херсонской области, которое произошло в среду утром.
"Сегодня около пяти часов утра… пожарные сообщили о том, что в административном здании Каховской городской прокуратуры произошел пожар… При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющейся вещества", - говорится в сообщении областной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Вещественные доказательства были изъяты и направлены на исследование. Основную версию преступления следствие увязывает с профессиональной деятельностью прокуроров.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа, сотрудника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенное путем поджога).
В полиции призывают неравнодушных граждан, которые могут предоставить полезную информацию по этому поводу, сообщить им по телефону "102" и гарантируют анонимность.
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Шапошников неплохо присмалил хвост министру видатью
помню, в конце 90х годов, архив Донецкого областного суда несколько раз горел, когда началась государственная карьера Януковоща..
Вот для этого бросается в окно стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющейся вещества
ну раз пожарники им сообщили о горячей любви неравнодушных граждан...
значить, не така вона вже й зелена
суха вже
Ведь в нашем королевстве именно так решаются все проблемы власти .
И - да , нужно создать какое-нибудь новое министерство или , на худой конец , ещё один нацсовет .