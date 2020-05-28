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Кіберполіціїя Харківщини виявила кустарне виробництво антисептика: ділки встигли продати 2 тис. літрів. ФОТОрепортаж

Поліція викрила 41-річного керівника підприємства в Харківській області, який організував виробництво антисептичних засобів кустарним способом.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

За допомогою оголошень, розміщених в безкоштовній електронній газеті, керівник підприємства збував асептичні засоби, виготовлені кустарним способом. За оперативною інформацією, з часу оголошення карантину та підвищення попиту на асептичні засоби, фігурант реалізував понад 2 000 літрів рідини під виглядом дезінфекційного засобу.

В ході обшуку задокументовано антисанітарні умови виробництва харчових добавок та дезінфікуючих засобів. Виготовляли фальсифікат особи, які не мають відповідної освіти та кваліфікації, необхідної для виробництва фармацевтичних засобів. За результатами обшуку вилучено каністри зі спиртом, флакони гліцерину, на які рішенням суду накладено арешт.

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За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Фігуранту загрожує до 3-х років позбавлення волі.

Кіберполіціїя Харківщини виявила кустарне виробництво антисептика: ділки встигли продати 2 тис. літрів 01
Кіберполіціїя Харківщини виявила кустарне виробництво антисептика: ділки встигли продати 2 тис. літрів 02
Кіберполіціїя Харківщини виявила кустарне виробництво антисептика: ділки встигли продати 2 тис. літрів 03
Кіберполіціїя Харківщини виявила кустарне виробництво антисептика: ділки встигли продати 2 тис. літрів 04
Кіберполіціїя Харківщини виявила кустарне виробництво антисептика: ділки встигли продати 2 тис. літрів 05
Кіберполіціїя Харківщини виявила кустарне виробництво антисептика: ділки встигли продати 2 тис. літрів 06

Автор: 

карантин (18172) контрафакт (225) кіберполіція (412) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) антисептик (27)


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Топ коментарі
+9
киберполиция занимается незаконным производством антисептика, дбр занимается картинами, сбу занимается поярковым - дурдом какой то
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28.05.2020 11:27
+7
А я думал киберполицаи мамких хацкеров отлавливают, а они уже за самогонщиков взялись
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28.05.2020 11:28
+3
антисанитарные условия изготовления дезинфицирующих средств ))
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28.05.2020 11:34
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киберполиция занимается незаконным производством антисептика, дбр занимается картинами, сбу занимается поярковым - дурдом какой то
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28.05.2020 11:27 Відповісти
А я думал киберполицаи мамких хацкеров отлавливают, а они уже за самогонщиков взялись
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28.05.2020 11:28 Відповісти
Когда уже начнут выявлять производителей кустарных масок, которые защищают разве что от узнаваемости?
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28.05.2020 11:31 Відповісти
Что имеется ввиду под кустарной маской?
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28.05.2020 11:41 Відповісти
Долбо#бы, которые покупают "антисептики", вот главная угроза существования страны, на самом деле. 😎
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28.05.2020 11:33 Відповісти
Треть и в Украине верят Бойко с Медведчуком...
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28.05.2020 11:41 Відповісти
Это организмы из одной пробирки,все верно.
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28.05.2020 11:50 Відповісти
Так я и говорю, что треть лишнехромосомных верят в коронозаговор...
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28.05.2020 11:55 Відповісти
Только наладили производство и на тебе на корню подкосили.
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28.05.2020 11:34 Відповісти
Кибермусора повысили лэвэл
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28.05.2020 11:34 Відповісти
антисанитарные условия изготовления дезинфицирующих средств ))
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28.05.2020 11:34 Відповісти
🤣🤣🤣
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28.05.2020 11:35 Відповісти
- Кіберполіціїя виявила кустарне виробництво антисептика!
- А чому саме кіберполіціїя?
- Бо саме кіберполіціїя виявила, що цей антисептик чомусь не вбивав комп"ютерні віруси!
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28.05.2020 12:10 Відповісти
"Изготовляли фальсификат лица без соответствующего образования и квалификации"
Тут есть специалисты? Кто подскажет - сколько образования и квалификации надо чтоб смешать спирт с глицерином по уже имеющемуся рецепту? Или у нас профессора антисептики по бутылочкам разливают? Уже б не позорились.
Как сепаров ловить или тех, кто в ВР кокс поставляет - так фиг. А как чуваки борятся с эпидемией посильными методами - так палки в колёса.
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28.05.2020 12:26 Відповісти
 
 