Кіберполіціїя Харківщини виявила кустарне виробництво антисептика: ділки встигли продати 2 тис. літрів. ФОТОрепортаж

Поліція викрила 41-річного керівника підприємства в Харківській області, який організував виробництво антисептичних засобів кустарним способом.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

За допомогою оголошень, розміщених в безкоштовній електронній газеті, керівник підприємства збував асептичні засоби, виготовлені кустарним способом. За оперативною інформацією, з часу оголошення карантину та підвищення попиту на асептичні засоби, фігурант реалізував понад 2 000 літрів рідини під виглядом дезінфекційного засобу.

В ході обшуку задокументовано антисанітарні умови виробництва харчових добавок та дезінфікуючих засобів. Виготовляли фальсифікат особи, які не мають відповідної освіти та кваліфікації, необхідної для виробництва фармацевтичних засобів. За результатами обшуку вилучено каністри зі спиртом, флакони гліцерину, на які рішенням суду накладено арешт.

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За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Фігуранту загрожує до 3-х років позбавлення волі.











