Судді Мар'їнського райсуду, причетному до рейдерського захоплення нерухомості в Києві, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТО

Судді Мар`їнського райсуду Донецької області повідомлено про підозру у сприянні рейдерському захопленню столичних об’єктів державної, комунальної та приватної власності. Служба безпеки України встановила, що внаслідок дій посадовця відбулось незаконне відчуження майна на понад 164 мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Міжрегіональну групу рейдерів, до якої причетний суддя, співробітники СБУ викрили в серпні 2019 року. До угруповання також входили представники судових органів, адвокати та колишні працівники юстиції. Використовуючи підроблені документи та ключі доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зловмисники здійснювали незаконну перереєстрацію власності. Загалом вони встигли завдати збитки державі та бізнесу на майже півтора мільярда гривень.

Зокрема встановлено, що суддя Мар`їнського райсуду головував у справі про відчуження будівлі для паркування у центрі Києва. Знехтувавши процесуальними нормами, він постановив відібрати у законного власника приміщення площею 226 квадратних метрів.

Наразі судді повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення) Кримінального кодексу України.

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