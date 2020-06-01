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Судді Мар'їнського райсуду, причетному до рейдерського захоплення нерухомості в Києві, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТО

Судді Мар`їнського райсуду Донецької області повідомлено про підозру у сприянні рейдерському захопленню столичних об’єктів державної, комунальної та приватної власності. Служба безпеки України встановила, що внаслідок дій посадовця відбулось незаконне відчуження майна на понад 164 мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Міжрегіональну групу рейдерів, до якої причетний суддя, співробітники СБУ викрили в серпні 2019 року. До угруповання також входили представники судових органів, адвокати та колишні працівники юстиції. Використовуючи підроблені документи та ключі доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зловмисники здійснювали незаконну перереєстрацію власності. Загалом вони встигли завдати збитки державі та бізнесу на майже півтора мільярда гривень.

Зокрема встановлено, що суддя Мар`їнського райсуду головував у справі про відчуження будівлі для паркування у центрі Києва. Знехтувавши процесуальними нормами, він постановив відібрати у законного власника приміщення площею 226 квадратних метрів.

Наразі судді повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення) Кримінального кодексу України.

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Раніше Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою шістьом його спільникам.

Судді Марїнського райсуду, причетному до рейдерського захоплення нерухомості в Києві, повідомлено про підозру, - СБУ 01

Автор: 

Київ (19463) рейдерство (399) СБУ (12812) суддя (1583) Мар’їнка (622)


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Топ коментарі
+2
Та не може бути!
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01.06.2020 16:08
+1
Знаете что будет этому преступнику в мантии? Ничего!
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01.06.2020 16:17
+1
https://dou.ua/forums/topic/30703/ Как у меня отобрали честно купленную квартиру
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01.06.2020 16:20
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Та не може бути!
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01.06.2020 16:08 Відповісти
Знаете что будет этому преступнику в мантии? Ничего!
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01.06.2020 16:17 Відповісти
Он так хохотался , так хохотался ...
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01.06.2020 16:18 Відповісти
https://dou.ua/forums/topic/30703/ Как у меня отобрали честно купленную квартиру
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01.06.2020 16:20 Відповісти
Отмадут,эти твари непотопляемы, и не удивлюсь если он через год будет уже головою какого нибудь районного суда Киева.
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01.06.2020 17:27 Відповісти
Но смертны.
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01.06.2020 17:28 Відповісти
Смертны все,это не привилегия.
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01.06.2020 17:29 Відповісти
При-ве-ле-гия? Это - уязвимость. Каждого можно остановить.
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01.06.2020 17:51 Відповісти
Таки при-вИ-ле-гия.
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01.06.2020 17:53 Відповісти
Уязвимость, разумеется. Но да, ви.
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01.06.2020 18:02 Відповісти
Пф, ви до "суду на окружній" зверніться((( таких баранів світ не бачив
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01.06.2020 19:02 Відповісти
 
 