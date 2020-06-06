Індивідуальні автономери не допоможуть уникнути відповідальності за перевищення швидкості, - Білошицький. ФОТО

Перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розвінчав міф про те, що камери автофіксації не фіксують перевищення швидкості автомобілями з індивідуальними номерними знаками.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"5.06.2020 р. камера автофіксації порушень ПДР зафіксувала перевищення швидкості Dodge Charter з індивідуальним ДНЗ ІІААО ***. На проспекті О.Теліги зазначений автомобіль перевищив швидкість двічі: за дозволених 50 км/год. водій рухався 123 км/год. і 144 км/год." , - написав він, додавши, що постанови про порушення ПДР направлено власнику.

Читайте також: Патрульні в Києві зупинили за порушення правил дорожнього руху водія маршрутки, якого суд раніше позбавив прав на 10 років і оштрафував на 40 тис.