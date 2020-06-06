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Індивідуальні автономери не допоможуть уникнути відповідальності за перевищення швидкості, - Білошицький. ФОТО

Індивідуальні автономери не допоможуть уникнути відповідальності за перевищення швидкості, - Білошицький. ФОТО

Перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розвінчав міф про те, що камери автофіксації не фіксують перевищення швидкості автомобілями з індивідуальними номерними знаками.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"5.06.2020 р. камера автофіксації порушень ПДР зафіксувала перевищення швидкості Dodge Charter з індивідуальним ДНЗ ІІААО ***. На проспекті О.Теліги зазначений автомобіль перевищив швидкість двічі: за дозволених 50 км/год. водій рухався 123 км/год. і 144 км/год." , - написав він, додавши, що постанови про порушення ПДР направлено власнику.

Індивідуальні автономери не допоможуть уникнути відповідальності за перевищення швидкості, - Білошицький 01

Читайте також: Патрульні в Києві зупинили за порушення правил дорожнього руху водія маршрутки, якого суд раніше позбавив прав на 10 років і оштрафував на 40 тис.

Індивідуальні автономери не допоможуть уникнути відповідальності за перевищення швидкості, - Білошицький 02

Автор: 

ПДР (476) швидкість (120) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+7
Тестю пришло письмо счастья по укрпочте. Чужой штраф Номер нарушившей машины AA*KC,бус Мерседес, у тестя акцент и номер AA*KK. Письмо выписано на ФИО и адрес тестя, указано, что машина Акцент, на фотке распечатано-бус Мерседес.

Индивидуальные автономера не помогут избежать ответственности за превышение скорости, - Белошицкий - Цензор.НЕТ 9449
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06.06.2020 13:04
+3
Евробляхи штрафуют?
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06.06.2020 13:20
+2
Я получил как то письмо счастья, ещё при ющенко. Машина стояла припаркованная в "кармане", а по письму счастья она летела со скоростью 106 км/час
Суд выиграл легко, помимо бордюра под правым передним колесом, фото было настолько качественным, что было видно что за рулем никого нет.
Но тогда ошибкой этих кацапских визиров было то, что они определяли в потоке наибольшую скорость, а фотографировали ближайшую
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06.06.2020 13:58
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https://www.youtube.com/watch?v=VXsO2EAKR9I

От полицейского штрафа спасёт только отсутствие авто.
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06.06.2020 12:48 Відповісти
штраф за перевищення впаяли.А за те що він хз по якій смузі їде?
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06.06.2020 13:02 Відповісти
Тестю пришло письмо счастья по укрпочте. Чужой штраф Номер нарушившей машины AA*KC,бус Мерседес, у тестя акцент и номер AA*KK. Письмо выписано на ФИО и адрес тестя, указано, что машина Акцент, на фотке распечатано-бус Мерседес.

Индивидуальные автономера не помогут избежать ответственности за превышение скорости, - Белошицкий - Цензор.НЕТ 9449
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06.06.2020 13:04 Відповісти
Помилки у софті бувають, кажу як розробник Головне, щоб їх швидко виправляли, та визнавали помилки - відміняли такі штрафи простою процедурою.
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06.06.2020 13:12 Відповісти
а очима перевірити не можна?
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06.06.2020 15:28 Відповісти
Я получил как то письмо счастья, ещё при ющенко. Машина стояла припаркованная в "кармане", а по письму счастья она летела со скоростью 106 км/час
Суд выиграл легко, помимо бордюра под правым передним колесом, фото было настолько качественным, что было видно что за рулем никого нет.
Но тогда ошибкой этих кацапских визиров было то, что они определяли в потоке наибольшую скорость, а фотографировали ближайшую
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06.06.2020 13:58 Відповісти
когда то был такой прикол, деду пришло письмо со штрафом, он с бабкой летел на москвиче 200 км))
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06.06.2020 16:13 Відповісти
моральный ущерб 200 тысяч, даёшь психиатру сотню баксов он тебе такого напишет, что все охренеют
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06.06.2020 14:52 Відповісти
Нарисовался гемор для тестя
Теперь ходи доказывай что ты не папуас
И кто компенсировать будет потраченное время и нервы?
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06.06.2020 20:19 Відповісти
Не розробник цього софта, а софта взагалі Вирішив уточнити, а то зараз почнеться
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06.06.2020 13:13 Відповісти
Коли ще Дайці ще ловили водіїв "вручну", зупинили вони мого колегу на набережній, у 100 метрів від повороту з мосту метро (він саме звідти і їхав).
- Ви перевищили швидкість на ****...
- Хто - я, він чи он той гелікоптер? Яку треба мати тачку щоби за 100 метрів після повороту розігнатися до 100 км/год?
Дайці змушені були відчепитися від хлопця.
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06.06.2020 13:15 Відповісти
Евробляхи штрафуют?
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06.06.2020 13:20 Відповісти
Зато в судах вас будут иметь
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06.06.2020 13:21 Відповісти
не помогут,Белошицкий./ Зеленский обещает /Верещук не исключает /хочет, МВД/проголосует , Арахамия/ поставит, Минздрав. /Кодлан Коломойского украинцам впаривает, вешает лапшу на уши, врёт, кукарекает.
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06.06.2020 13:25 Відповісти
а 7777 чи 1111 попадались? Вони ж летять низесенько
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06.06.2020 13:29 Відповісти
За то Євробляхи поза законом. Літають як прокажені бо безкарність повна
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06.06.2020 16:11 Відповісти
 
 