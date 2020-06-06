Індивідуальні автономери не допоможуть уникнути відповідальності за перевищення швидкості, - Білошицький. ФОТО
Перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розвінчав міф про те, що камери автофіксації не фіксують перевищення швидкості автомобілями з індивідуальними номерними знаками.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"5.06.2020 р. камера автофіксації порушень ПДР зафіксувала перевищення швидкості Dodge Charter з індивідуальним ДНЗ ІІААО ***. На проспекті О.Теліги зазначений автомобіль перевищив швидкість двічі: за дозволених 50 км/год. водій рухався 123 км/год. і 144 км/год." , - написав він, додавши, що постанови про порушення ПДР направлено власнику.
Топ коментарі
+7 Глеб123
показати весь коментар06.06.2020 13:04
+3 Who-we-are-channel
показати весь коментар06.06.2020 13:20
+2 Mykola Vovk
показати весь коментар06.06.2020 13:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От полицейского штрафа спасёт только отсутствие авто.
Суд выиграл легко, помимо бордюра под правым передним колесом, фото было настолько качественным, что было видно что за рулем никого нет.
Но тогда ошибкой этих кацапских визиров было то, что они определяли в потоке наибольшую скорость, а фотографировали ближайшую
Теперь ходи доказывай что ты не папуас
И кто компенсировать будет потраченное время и нервы?
- Ви перевищили швидкість на ****...
- Хто - я, він чи он той гелікоптер? Яку треба мати тачку щоби за 100 метрів після повороту розігнатися до 100 км/год?
Дайці змушені були відчепитися від хлопця.