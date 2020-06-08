Дві жінки загинули під час пожежі на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО
Оперативно-рятувальна служба 8 червня о пів на шосту ранку отримала повідомлення про пожежу на вулиці Шевченка в селі Вільхівці-Лази Тячівського району.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління ДСНС в Закарпатській області, на гасіння займання в житловому будинку вирушили співробітники поста селища Дубове та місцева пожежна команда села Нересниця.
"О 6:15 пожежу на площі близько 28 кв.м. вдалося локалізувати, і о 6:35 повністю ліквідувати. Під час приборкання вогню рятувальники виявили тіла двох осіб жіночої статі. Обставини виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються. На місці працюють правоохоронні органи", - повідомляють рятувальники.
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Valera Petrov #405644
показати весь коментар08.06.2020 22:52 Відповісти Мені подобається 0
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