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Новини Фото Силовики
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Дві жінки загинули під час пожежі на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

Оперативно-рятувальна служба 8 червня о пів на шосту ранку отримала повідомлення про пожежу на вулиці Шевченка в селі Вільхівці-Лази Тячівського району.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління ДСНС в Закарпатській області, на гасіння займання в житловому будинку вирушили співробітники поста селища Дубове та місцева пожежна команда села Нересниця.

"О 6:15 пожежу на площі близько 28 кв.м. вдалося локалізувати, і о 6:35 повністю ліквідувати. Під час приборкання вогню рятувальники виявили тіла двох осіб жіночої статі. Обставини виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються. На місці працюють правоохоронні органи", - повідомляють рятувальники.

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Дві жінки загинули під час пожежі на Закарпатті, - ДСНС 01

Дві жінки загинули під час пожежі на Закарпатті, - ДСНС 02
Фото: zk.dsns.gov.ua

Автор: 

пожежа (4327) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6750) ДСНС (5106) Закарпатська область (2049)


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..ну и шож там не так пошло- топить-то вроде уже нехххх....)))
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08.06.2020 22:52 Відповісти
 
 