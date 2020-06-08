Две женщины погибли при пожаре на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

Оперативно-спасательная служба 8 июня в полшестого утра получила сообщение о пожаре на улице Шевченко в селе Ольховцы-Лазы Тячевского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Закарпатской области, на тушение возгорания в жилом доме отправились сотрудники поста поселка Дубовое и местная пожарная команда села Нересница.

"В 6:15 пожар на площади около 28 кв.м. удалось локализовать, и в 6:35 полностью ликвидировать. В ходе укрощения огня спасатели обнаружили тела двух людей женского пола. Обстоятельства возникновения пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются. На месте работают правоохранительные органы", - сообщают спасатели.

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Фото: zk.dsns.gov.ua

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