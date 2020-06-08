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Две женщины погибли при пожаре на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

Оперативно-спасательная служба 8 июня в полшестого утра получила сообщение о пожаре на улице Шевченко в селе Ольховцы-Лазы Тячевского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Закарпатской области, на тушение возгорания в жилом доме отправились сотрудники поста поселка Дубовое и местная пожарная команда села Нересница.

"В 6:15 пожар на площади около 28 кв.м. удалось локализовать, и в 6:35 полностью ликвидировать. В ходе укрощения огня спасатели обнаружили тела двух людей женского пола. Обстоятельства возникновения пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются. На месте работают правоохранительные органы", - сообщают спасатели.

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Две женщины погибли при пожаре на Закарпатье, - ГСЧС 01
Две женщины погибли при пожаре на Закарпатье, - ГСЧС 02
Фото: zk.dsns.gov.ua

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Автор: 

пожар (5946) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9223) ГСЧС (4967) Закарпатская область (2585)


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..ну и шож там не так пошло- топить-то вроде уже нехххх....)))
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08.06.2020 22:52 Ответить
 
 