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Випускники Львівської академії Сухопутних військ отримали звання лейтенантів. ФОТО

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки відбувся урочистий випуск офіцерів Збройних Сил України Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Дипломи та звання лейтенантів отримали 654 випускники.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Урочисту подію провели на військовому полігоні через карантин, з дотриманням усіх заходів безпеки. Батьки і друзі могли дивитись церемонію в онлайн.

Дипломи та звання лейтенантів отримали 654 курсанти, це найбільша кількість за останні роки.

Серед випускників Національної академії 131 учасник бойових дій.

Випускники Львівської академії Сухопутних військ отримали звання лейтенантів 01

"Збройні сили України очікують від вас високого професіоналізму, компетентності, стійкості, лідерських якостей. Відтепер на вас покладена відповідальність за ефективне керівництво підрозділами, за вирішення бойових задач, за життя підлеглих", – звернувся до випускників начальник академії Сухопутних військ, генерал Павло Ткачук.

Випускники Львівської академії Сухопутних військ отримали звання лейтенантів 02

У церемонії випуску взяли участь прем’єр міністр України Денис Шмигаль, представники країн НАТО, які з місією перебувають в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Львів (3075) офіцер (99) випуск (49)


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20.06.2020 17:43 Відповісти
Романтика ...
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20.06.2020 17:43 Відповісти
https://youtu.be/-nnnmlZYjms?t=134 Твоя служба - вірний кінь та чисте поле. Людям служи!
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20.06.2020 17:57 Відповісти
Слава Україні!
Слава захисникам України!
Гонору, наснаги, мужності!
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20.06.2020 17:57 Відповісти
Ось Вона,гордiсть Украiнськоi Нацii!
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20.06.2020 18:02 Відповісти
эти моменты, всегда очень трогательны и радостны!!!
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20.06.2020 19:55 Відповісти
Красавцы!!!
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20.06.2020 21:02 Відповісти
Слава Українським воїнам
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20.06.2020 21:20 Відповісти
Ці випускники будуть на фронті, а ззаді їх будуть стояти жандарми теж випускникі аваківські нагайкі оліграхії.
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21.06.2020 07:18 Відповісти
 
 