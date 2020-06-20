Випускники Львівської академії Сухопутних військ отримали звання лейтенантів. ФОТО

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки відбувся урочистий випуск офіцерів Збройних Сил України Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Дипломи та звання лейтенантів отримали 654 випускники.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Урочисту подію провели на військовому полігоні через карантин, з дотриманням усіх заходів безпеки. Батьки і друзі могли дивитись церемонію в онлайн.

Дипломи та звання лейтенантів отримали 654 курсанти, це найбільша кількість за останні роки.

Серед випускників Національної академії 131 учасник бойових дій.

"Збройні сили України очікують від вас високого професіоналізму, компетентності, стійкості, лідерських якостей. Відтепер на вас покладена відповідальність за ефективне керівництво підрозділами, за вирішення бойових задач, за життя підлеглих", – звернувся до випускників начальник академії Сухопутних військ, генерал Павло Ткачук.

У церемонії випуску взяли участь прем’єр міністр України Денис Шмигаль, представники країн НАТО, які з місією перебувають в Україні.

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