Выпускники Львовской академии Сухопутных войск получили звание лейтенантов. ФОТО

В Международном центре миротворчества и безопасности состоялся торжественный выпуск офицеров Вооруженных Сил Украины Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Дипломы и звания лейтенантов получили 654 выпускника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Торжественное событие из-за карантина провели на военном полигоне из-за карантина. Родители и друзья могли смотреть церемонию в онлайн.

Дипломы и звания лейтенантов получили 654 курсанта, это наибольшее число за последние годы.

Среди выпускников Национальной академии 131 участник боевых действий.

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"Вооруженные силы Украины ожидают от вас высокого профессионализма, компетентности, устойчивости, лидерских качеств. Отныне на вас возложена ответственность за эффективное руководство подразделениями, за решение боевых задач, за жизнь подчиненных", - обратился к выпускникам начальник академии Сухопутных войск, генерал Павел Ткачук.

В церемонии выпуска приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и представители стран НАТО, которые с миссией находятся в Украине.

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