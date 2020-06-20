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Выпускники Львовской академии Сухопутных войск получили звание лейтенантов. ФОТО

В Международном центре миротворчества и безопасности состоялся торжественный выпуск офицеров Вооруженных Сил Украины Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Дипломы и звания лейтенантов получили 654 выпускника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Торжественное событие из-за карантина провели на военном полигоне из-за карантина. Родители и друзья могли смотреть церемонию в онлайн.

Дипломы и звания лейтенантов получили 654 курсанта, это наибольшее число за последние годы.

Среди выпускников Национальной академии 131 участник боевых действий.

Выпускники Львовской академии Сухопутных войск получили звание лейтенантов 01

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"Вооруженные силы Украины ожидают от вас высокого профессионализма, компетентности, устойчивости, лидерских качеств. Отныне на вас возложена ответственность за эффективное руководство подразделениями, за решение боевых задач, за жизнь подчиненных", - обратился к выпускникам начальник академии Сухопутных войск, генерал Павел Ткачук.

Выпускники Львовской академии Сухопутных войск получили звание лейтенантов 02

В церемонии выпуска приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и представители стран НАТО, которые с миссией находятся в Украине.

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Автор: 

Львов (4586) офицер (146) выпуск (91)


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20.06.2020 17:43 Ответить
Романтика ...
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20.06.2020 17:43 Ответить
https://youtu.be/-nnnmlZYjms?t=134 Твоя служба - вірний кінь та чисте поле. Людям служи!
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20.06.2020 17:57 Ответить
Слава Україні!
Слава захисникам України!
Гонору, наснаги, мужності!
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20.06.2020 17:57 Ответить
Ось Вона,гордiсть Украiнськоi Нацii!
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20.06.2020 18:02 Ответить
эти моменты, всегда очень трогательны и радостны!!!
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20.06.2020 19:55 Ответить
Красавцы!!!
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20.06.2020 21:02 Ответить
Слава Українським воїнам
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20.06.2020 21:20 Ответить
Ці випускники будуть на фронті, а ззаді їх будуть стояти жандарми теж випускникі аваківські нагайкі оліграхії.
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21.06.2020 07:18 Ответить
 
 